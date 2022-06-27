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Неудобные вопросы к учёным. Профессор Андрей Буровский

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О чём думали люди каменного века? За что профессор зоологии Николай Кащенко был отлучён от церкви? Когда древнейшие люди появились на территории будущей России? Что рисовали неандертальцы? Кто и когда изобрёл колесо? Беседуем с доктором философских наук, кандидатом исторических наук, археологом, писателем Андреем Буровским.

00:25 Странный череп в Бразилии
03:34 Находки каменных орудий
09:12 Когда наука была нарушением традиций
13:27 Наука приобрела собственную традицию
16:45 Костище на юге Франции
21:05 Общая тенденция в эволюции
23:39 Снежный человек. Кто он?
24:47 Почему поиском снежного человека сейчас мало занимаются?

Книга “Наша древнейшая история.” Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1278

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xHRXpcZrbuc
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