Алексей Волков. В бой идет 31-я Армия
4-го августа 1942 года 31-я Армия Западного фронта, насчитывавшая около 100 тыс. человек при поддержке 1800 орудий и 150 танков перешла в наступление. Несмотря на погодные условия, она смогла достаточно быстро форсировать реку Держа, вода в которой из-за дождей поднялась почти на метр. Однако дальнейшее продвижение застопорилось – раскисшие дороги не позволяли оперативно подвезти боеприпасы, перебросить артиллерию. Только через несколько дней армия вышла к окраинам города Зубцов. За первую декаду боев армия потеряла убитыми, раненными и пропавшими без вести почти 20% личного состава. Об участии 31-й Армии в Ржевско-Сычевской операции рассказывает историк и участник поискового движения Алексей Волков.
Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.
Помочь: https://iremember.ru/help/
Следите за новостями проекта в Телеграм-канале https://t.me/rzhev42