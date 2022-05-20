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Алексей Волков. В бой идет 31-я Армия

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4-го августа 1942 года 31-я Армия Западного фронта, насчитывавшая около 100  тыс.  человек при поддержке 1800 орудий и 150 танков перешла в наступление. Несмотря на погодные условия, она смогла достаточно быстро форсировать реку Держа, вода в которой из-за дождей поднялась почти на метр. Однако дальнейшее продвижение застопорилось – раскисшие дороги не позволяли оперативно подвезти боеприпасы, перебросить артиллерию. Только через несколько дней армия вышла к окраинам города Зубцов. За первую декаду боев армия потеряла убитыми, раненными и пропавшими без вести почти 20% личного состава. Об участии 31-й Армии в Ржевско-Сычевской операции рассказывает историк и участник поискового движения Алексей Волков.
Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dCAQgAdln2Y
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