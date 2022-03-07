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Алексей Волков. В бой идет 30-я армия

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30-го июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская операция. От Калининского фронта в ней принимали участие 29-я армия (о ней мы рассказывали ранее) и 30-я армия. Причем 30-я армия по силе во много раз превышала 29-ю – в ней было сосредоточено около 160 000 человек при поддержке 400 танков и почти 3000 орудий и минометов. Не смотря на мощную артиллерийскую подготовку в первый день прорваться удалось только у деревни Дешевка, на других участках фронта противник смог оставить наши войска. Почему так произошло рассказывает историк Алексей Волков.
Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=apmxxaQyHVk
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