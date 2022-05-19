19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции Российского коммунистического Союза молодежи было принято решение о создании пионерских отрядов. Вскоре они были объединены в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924-м ей было присвоено имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. С тех пор алый галстук стал непременным атрибутом советских детей.

Многие наверняка еще помнят слова клятвы «Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия…».

Звучал барабанный бой, красный галстук обвивал шею, падал на грудь, и в сознание входила огромная гордость и легкий трепет – смогут ли они соответствовать, жить и учиться именно так, как обещали. А если придется бороться, сражаться, то ни за что не отступят от клятвы…

Мы, бывшие пионерами, безмерно гордились своей державой, ее успехами и славными людьми, которые ее населяют. Мы верили, что нет на свете лучше страны, чем та, которая занимает одну шестую часть света и зовется Советский Союз. Смею заверить, это был истинный патриотизм.

…Страна Пионерия была романтичной, задорной. Ее населяли веселые, энергичные девчонки и мальчишки. Они маршировали по улицам со знаменами и пели: «Взвейтесь кострами, / Синие ночи! / Мы пионеры, - / Дети рабочих! / Близится эра / Светлых годов, / Клич пионеров: / «Всегда будь готов!».

Но разговорами, песнями, играми пионеры не ограничивались. Они стремились помогать взрослым и брались за любое нужное дело: участвовали в субботниках, собирали макулатуру и металлолом, благоустраивали дворы и скверы, окружали заботой пожилых и больных, пропагандировали занятия физкультурой и спортом.

В годы Великой Отечественной пионеры брали шефство над семьями военных, ушедших на фронт. Немало отважных юных героев сражалось против захватчиков в подпольных организациях и партизанских отрядах. Навсегда вошли в историю имена Марата Казея, Зины Портновой, Володи Дубинина, Вали Котика, Лени Голикова, Шуры Чекалина и других школьников.

После войны пионеры помогали восстанавливать разрушенные города и села, растили урожай, были опорой в других важных делах. Лучшие из юных тружеников удостоились высоких правительственных наград. Среди них – Мамлакат Нахангова, Алеша Фадеев, Вася Вознюк, Коля Кузьмин, Этери Гвинцеладзе, Ваня Чулков.

У ребят была своя газета – «Пионерская правда», которая пользовалась огромной популярностью. Об этом говорят ее тиражи – к примеру, в 1975 году он составлял семь с половиной миллионов экземпляров.

В «Пионерку», как ласково называли газету, ежегодно приходило огромное количество детских писем, часть из которых публиковалась на ее страницах. Издание было деятельным, кипящим идеями, которые воплощались в жизнь. Благодаря газете, появились клубы, ставшие известными всей стране: «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Золотая шайба». В «Пионерской правде», среди множества других, была примечательная рубрика – «Твори, выдумывай, пробуй», которая пробуждала желание думать, созидать, звала к открытиям…

Слов нет, пионерская жизнь была изрядно пропитана идеологией. На уроках, сборах, линейках постоянно говорилось о вдохновляющей роли партии, величайших заслугах Ленина и других пламенных коммунистов, в первых рядах которых, разумеется, были руководители партии и правительства. Но это стало настолько привычным, что почти не замечалось. Главными же были дела пионеров. В детях не угасало желание сделать что-то хорошее.

Это происходило благодаря окружающей среде, экологии тогдашней жизни. Во многих домах говорилось о честности, необходимости учиться и трудиться. К этому призывали учителя, пионервожатые. В то время привычка к чтению была неотъемлемой, и школьникам очень хотелось быть похожими на персонажей рассказов, романов и повестей – выковывать твердый характер, воспитывать в себе смелость, находчивость, тягу к знаниям.

Многие до сих пор часто вспоминают время летних каникул. Веселым гомоном наполнялись пионерские лагеря, один за другим накатывались дни, когда девчонкам и мальчишкам можно было, забыв о тетрадках и учебниках, носиться, как угорелым, купаться, загорать, играть во все мыслимые и немыслимые игры.

Правда, взрослые не давали детям окончательно расслабиться. В лагерях был твердый распорядок: утром – ранний подъем под звуки горна, утренняя линейка с подъемом флага, различные мероприятия. Но после них можно было заняться любимым делом – благо, в лагерях были разные кружки по интересам и руководили ими увлеченные люди.

День в пионерском лагере был так насыщен и спрессован, что вечером, после отбоя дети буквально падали на кровати и мгновенно засыпали. Ранним утром их выдергивал из сна горн, и снова начиналась круговерть событий. Каждый день сулил что-то новое, и потому его наступления ждали с нетерпением.

Незаметно проходило время, и вот уже лагерную смену венчал прощальный костер с песнями, среди которых была непременная: «Ах, картошка, объеденье – / Пионеров идеал! / Тот не знает наслажденья, / Кто картошки не едал!».

На другой день вереницы автобусов с красными флажками, наполненные шумными пассажирами, отправлялись в город. Разъезжаясь по домам, многие плакали, обменивались адресами, клялись в вечной дружбе. У кого-то с лагерной смены вспыхивала любовь – первая, наивная, но пролившая свет на всю жизнь…

Страна Пионерия прекратила свое существование вместе с крахом Советской державы. Не раз звучали голоса с призывом возродить в России массовое детское движение, но всякий раз дело ограничивалось лишь разговорами. Однако в преддверии 100-летия Всесоюзной пионерской организации дело кажется сдвинулось с мертвой точки.

20 апреля этого года на встрече с Владимиром Путиным школьница из Севастополя, участница Всероссийского конкурса «Большая перемена» Диана Красовская предложила создать «общее детское движение, которое бы нас всех объединяло».

Президент РФ назвал идею «очень хорошей», однако призвал избрать форму, в которой она может быть реализована: «У нас есть различные детские движения – например, «Юнармия» и другие. Но, что касается общероссийского движения, то, конечно, над этим можно подумать. Только нужно это сделать так, чтобы это не было навязано “сверху”, заключено в строгие формы. Задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать».

В день юбилея советской пионерии в Москву на «Большой школьный пикник» съехались более тысячи юных представителей из нескольких десятков регионов страны. Школьники приняли участие в работе интерактивных площадок и дискуссиях на важные общественно-политические темы, смогли узнать о символах российской государственности и побывать на церемонии гашения марки «100 лет Всесоюзной пионерской организации». Именно на «Большом школьном пикнике» было объявлено о создании Российской Пионерии.

Как будет реализована идея, которая выглядит весьма привлекательной и необходимой, пока непонятно. Ясно только, что организаторы новой детской организации взяли на себя огромную ответственность. Конечно, они могут во многом опираться на прежний опыт, но идеологические и прочие составляющие у них, конечно, будут совсем другие.

Первостепенная же задача состоит в том, чтобы вызвать интерес у ребят, показать, что им поручено чрезвычайно важное дело. Они должны стать генераторами идей, которых, уверен, будет немало. Ну а взрослые должны помочь лучшие из них воплотить в жизнь.

В былые времена слова песни были близки к жизни:

Кто шагает дружно в ряд?

Пионерский наш отряд!

Сильные, смелые.

Ловкие, умелые.

Хочется надеяться, что так будет и сегодня.





