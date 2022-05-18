Сегодня киоски Союзпечати, сувенирные лавки, магазинчики завалены шутейными медалями вроде «За мужество в замужестве», «Удачливый рыбак», или «Любимая теща». Медали, как медали, бронзовые с аверсом и реверсом, на пятиугольных колодках, обтянутых, как полагается, разноцветными лентами. И понимаешь, что медальерное производство в стране работает хорошо, но… вхолостую, оно простаивает, оно ждет настоящей высокой работы.

Летом 1945 года в СССР появились боевые медали, которыми награждались солдаты и офицеры за взятие и освобождение европейских городов. Всего в советскую наградную систему добавилось семь таких медалей: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги» и «За освобождение Белграда». Это не считая тех, что были отчеканены двумя годами раньше: Сталинграда, Севастополя, Ленинграда, Одессы, Заполярья, Кавказа… Медаль «За оборону Москвы» выпустили аж в 1944-м…

Впопыхах или на радостях забыли отчеканить в 1945 году еще одну важную медаль: «За взятие Бреслау». Вот «За взятие Кенигсберга» учредили, а за взятие Бреслау – забыли. А ведь это очень несправедливо! Оборона Бреслау была намного злее и дольше, чем оборона Кенигсберга, и штурм ее стоил нам больших жертв. Оборона Бреслау не прекратилась даже после взятия советскими войсками Берлина и смерти Гитлера. Мало кто знает, что Бреслау в 1945 году стал «вторым Верденом». Оборонявшие его войска до последних дней продолжали надеяться на помощь из Берлина, на «чудо-оружие», на прорыв, надеялись, не зная, что Германия уже пала, что «победоносного» вермахта больше нет, а труп их всесильного фюрера валяется в яме возле его рейсхканцелярии.

Медаль за город Кенигсберг украшена датой 9 апреля 1945 года, а на медали за Бреслау она звучала бы не менее значимо – 6 мая 1945 года. Впрочем, на ней надо выбивать сразу три имени этого города: немецкое Бреслау, русско-славянское Бреславль и польское – Вроцлав.

Сегодня Вроцлав один из крупнейших городов Польши, и было бы ко времени напомнить, кто его штурмовал, кто дарил его новой Польше…

Еще не поздно исправить эту досадную оплошность. Еще живы участники жесточайшего штурма города-крепости. А тех, кого нет в живых – с благодарностью примут эту медаль, как бесценную семейную реликвию, родственники, потомки солдат и офицеров, взявших эту неприступную, как считал Гитлер, крепость.

Подобных недочетов в нашей наградной системе, увы, немало. Есть медаль «За оборону Кавказа», а «За оборону Белоруссии» нет. Оборона была (и какая оборона!), а медали нет. За «Оборону Одессы» есть, а за оборону Белоруссии нет.

Понятное дело, в начале сорок первого было не до медалей. Но вот пришли иные времена. Можно было бы понять, что Белоруссия приняла в сорок первом самый сокрушительный удар Германии. Белорусскую землю обороняли четыре армии, а это сотни подвигов, тысячи героев известных и до сих пор еще неизвестных… Одна оборона Брестской крепости чего стоит! А ведь она тоже очень нужна, эта медаль – «За оборону Брестской крепости», но и ее нет… Кто-то спросит – «ну, кого ею теперь награждать, когда в 2022 году умер последний ее защитник?». Награждать, и в самом деле некого. А вот для того, чтобы вручить ее потомкам майора Гаврилова или лейтенанта Наганова, старшины Матевосяна или капитана Зубачева стоило бы ее официально учредить. И хранилась бы она и во всех музеях Брестской крепости, и в далекой Бурятии, откуда родом герой обороны ефрейтор Церен Пасугинов… И потомки генерал-лейтенанта Карбышева, и потомки сына полка Петра Клыпы – всех не перечислишь! – приняли бы ее весьма благоговейно. У поляков такая медаль есть, слышал, что учредили ее в память своей обороны Крепости в 1939 году. У нас – нет…

Пусть с опозданием на 80 лет вышла бы боевая медаль «За оборону Белоруссии», но как бы ей были рады и в Белоруссии, и в России, и во всех бывших республиках Советского Союза!

Вспомним, в тот жестокий год, помимо Бреста, была героическая оборона Могилева (писатель Константин Симонов, завещавший развеять свой прах на Буйническом поле, разве не достоин награды «За оборону Могилева» посмертно?) А оборона города-героя Минска, пусть недолгая, но отчаянно кровопролитная?

Прецеденты «забытых», потом востребованных наград случались не раз.

Последняя медаль этой боевой серии появилась уже после Великой Отечественной войны, через 16 лет после ее завершения (единственный в своем роде случай!). 21 июня 1961 года Указом Президиума ВС СССР была учреждена боевая медаль «За оборону Киева». Значит, есть шанс дождаться однажды и боевой медали «За оборону Минска»!

Медаль «За оборону Белоруссии» необходимо учредить – для нас, потомков защитников Белоруссии, для оставшихся еще в живых ветеранов. Для самой Белоруссии с ее городами-героями… Она весьма нужна сегодня, чтобы лишний раз напомнить, где зачиналась, зарождалась наша Победа.

То же самое и с медалью, которой пока тоже нет, но которая обязательно должна быть – «За освобождение Белоруссии». Уникальная удачнейшая операция «Багратион», – небывалая в истории советского военного искусства по своей скрытности, оперативности, эффективности должна быть увековечена в одном бронзовом ряду с боевыми медалями. И чтобы название «Операция «Багратион» было выбито на аверсе или реверсе. И профили Багратиона, Жукова, Рокоссовского… (впрочем, это решать уже художникам). И номера всех белорусских фронтов, участвовавших в очищении республики от фашистской силы.

А ведь такая медаль была, почти была! 22 октября 1944 года, вскоре после освобождения Белоруссии, в Минске открыли музей в одном из немногих уцелевших зданий в городе – Доме профсоюзов. Именно туда в ноябре 1946 года секретарь ЦК КП(б)Б Тихон Горбунов передал на хранение эскизы медали «За освобождение Советской Белоруссии». Увы, но по непонятным причинам ее так и не учредили.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о юбилейных медалях, приуроченных к разным «…летиям», а о боевых наградах из того, первого ряда, который был заложен в 1942 году…

Сегодня выявлены многие обстоятельства героической обороны Могилева, Гродно, Борисова… В свете событий на европейской политической арене чрезвычайно важно было бы напомнить тем же польским политиканам-русофобам, что белорусский город Белосток изначально подарили им советские солдаты, освободив его от фашистов. Спустя год советское правительство передало всю Белостокскую область в состав ПНР. Вот так «оккупанты» изгалялись над послевоенной Польшей!

Медали «За освобождение Белостока», «За освобождение Гродно», «За взятие Бреслау (Вроцлава)» были бы весьма актуальные сегодня, как никогда. А еще забывчивым польским и таким же добра не помнящим литовским политикам показать бы медаль «За освобождение Вильно». Разве не напомнила бы она о тех, кто освобождал эту замечательную столицу, и о том, что этот старинный белорусский город волею политических игр стал литовским «Вильнюсом»?

Собственно, в этой же серии весьма уместной была бы и медаль «За освобождение Львова». А как в тему бы прозвучало: медаль «За спасение Кракова». Ведь этот красивейший город не просто взяли или освободили, его с п а с л и от преднамеренного разрушения.

И спас этот город-шедевр советский майор Вихрь, уроженец Белоруссии Алексей Николаевич Ботян.

Говоря о литовских чиновниках, готовых уничтожить любую память о советских воинах-освободителях Литвы, было бы очень важно напомнить, что не вымерли до последнего ветераны, достойные медалей «За освобождение Каунаса», «За взятие Мемеля (Клайпеды)», «За оборону Алитуса».

Это как зарубки на бронзе тех самых анналов истории, о которых мы если и говорим, то в возвышенно-пафосном стиле. А они, эти скрижали, выбиты и на стенах Брестской крепости, и на наших ДОТах, оставшихся на землях, подаренных Польше.

И уж если называть исторические артефакты своими географическими именами, то подборку подобных памятных медалей украсили бы еще две награды: «За взятие Данцига (Гданьска)» и «За взятие Штеттина (Щецина)» войсками Первого Белорусского фронта.

Идем дальше, шагаем по полям и городам былой войны. А где медаль «За оборону Лиепаи»? Оборона была, герои были, а медали нет… «За освобождение Риги» или «За освобождение Таллина»?

Тихие такие скромные напоминания…

Велика и обширна героическая география минувшей войны. Многое осталось в тени. А ведь как в песне поется – «Нам дороги эти забывать нельзя…». Вот и чеканьте медали.

«За форсирование Днепра» («Переправа, переправа, берег левый, берег правый…», «За форсирование Вислы», «За форсирование Немана», «За форсирование Дуная», «За форсирование Одера»… А к ним – «За оборону Смоленска», «За взятие Выборга». «За оборону Крыма». «За освобождение Севастополя». «За оборону Ржева» (тут надо целый орден учреждать!) «За взятие Витебска»… Это мы еще на Псковщину с Новгородчиной не заглянули, да Калинин с Тулой не посмотрели… А Воронеж с его многомесячной обороной?

А еще и японская война была, и про медаль за «Освобождение Харбина» никто не вспомнил. Жаль. А как актуальна была ныне медаль (пусть даже сувенирная) – «За освобождение Курильских островов». И всем им можно было бы придать статус государственных наград… И это было бы вполне законной акцией.

Слишком много наград, скажете? Но мы же сами говорим при каждом удобном случае – «Никто не забыт, и ничто не забыто»! Вот пусть ничто и не будет забыто.

Хватило свинца, чтобы отстоять, взять, освободить эти города, тем паче хватит и латуни, чтобы увековечить подвиги наших воинов в медалях. Право, это намного дешевле той крови, которая была пролита, как поется в песне, «в боях за город Будапешт». Только за один этот город…

Господа предприниматели, полагаю, что ваши муляжи «За отличный шашлык» или «Настоящий полковник» отошли бы на второй план, если бы вы вдруг взяли и выпустили бы серию медалей, посвященных …Первой мировой войне. А ведь они тоже частицы живой памяти: «За взятие Перемышля», «За брусиловский прорыв» или «За оборону Сморгони», длившейся 800 с лишним дней.

Но прессы штампуют медали «Счастливый дачник» или «За урожай на огороде»… Чего там только нет. Разве, что медаль «За беспамятство» не догадались выпустить…

Я готов поделиться всеми разработками этой идеи с Российским Военно-Историческим обществом и другими общественными (государственными) организациями, которые проявили бы живой интерес к этой теме.

Помимо выдачи исторических медалей тем, кто их заслужил, а также потомкам героев, можно было бы комплектовать из них наборы для памятных даров, для коллекций или даже в качестве наглядных пособий в школах. Такие наборы даже можно было бы дарить и некоторым дипломатам, мэрам, ректорам…

Он очень показателен сей «географический комплект» – за оборону, за взятие, за освобождение… По одним этим медалям можно выставлять линию фронта советской армии, а главное – дорогу к нашей Победе: Москва-Минск-Брест-Выборг-Смоленск-Могилев-Витебск-Гродно-Ржев…







Николай Андреевич Черкашин – журналист, писатель,драматург, капитан 1 ранга запаса, служил на подводных лодках Северного флота. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями, общественными наградами, литературными премиями. Почетный гражданин ассирийского села Урмия.