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Запретить обмен боевиков «Азова»

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Госдума намерена запретить обмен военных преступников из националистического полка «Азов»*

В ответ на такое предложение Анатолия Вассермана Вячеслав Володин поручил подготовить думскому комитету по обороне соответствующее протокольное поручение.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул Председатель ГД (http://t.me/vv_volodin).

Источник — https://dumatv.ru/

*Батальон «Азов» признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ

Источник: https://vassermans.ru/gosduma/zapretit-obmen-boevikov-azova/
Метки: азов, Госдума, последние выпуски, Украина
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