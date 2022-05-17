Запретить обмен боевиков «Азова»
Госдума намерена запретить обмен военных преступников из националистического полка «Азов»*
В ответ на такое предложение Анатолия Вассермана Вячеслав Володин поручил подготовить думскому комитету по обороне соответствующее протокольное поручение.
«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул Председатель ГД (http://t.me/vv_volodin).
Источник — https://dumatv.ru/
*Батальон «Азов» признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ
сказал еврей Вассерман ,интересно ,как это жидобандер будут судить…
Нынешние суды – кривосуды. Дело в том, что прав Шарий – после суда можно слепить любую кризисную ситуацию по обмену. Или “до”.
Походу очередной”хитрый план”.