Зачем роботы если можно создать человека-машину? Людвиг фон Мизес и его идеи на Западе. В. Киселева
Эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва рассказывает об идеях Людвига фон Мизеса. Как их воплощение в жизнь на десятилетия определило облик среднего западного человека. Как выглядит мизесовский человек без лишнего и почему именно на него делают ставку строители Нового Мира.
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