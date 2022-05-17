Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Новые технологии

Зачем роботы если можно создать человека-машину? Людвиг фон Мизес и его идеи на Западе. В. Киселева

12 0

Эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва рассказывает об идеях Людвига фон Мизеса. Как их воплощение в жизнь на десятилетия определило облик среднего западного человека. Как выглядит мизесовский человек без лишнего и почему именно на него делают ставку строители Нового Мира.

Канал ДЕНЬ на других платформах:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra

Поддержать канал ДеньТВ 4276 3801 5875 8230 (Сбер)
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=58Bux8uD2Bc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
НЛО: Зачем инопланетяне контролируют Землю?
Лишние люди: как роботы оставят без работы «синих» и «белых воротничков»
Бэкграунд, выпуск-307 за 8 июня 2013
«Псиная свобода» или стая против личности
Матрёшка - концепция восприятия материального мира

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru