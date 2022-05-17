Мой прадед рядовой Граванов Александр Афанасьевич
Ссылка на очерк https://clck.ru/h7Ht3
Читает автор очерка – Елена Лёвина.
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#деньпобеды #великаяотечественнаявойна
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