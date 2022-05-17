Тем не менее, молдавское общество ( или его огромный сегмент) показало, что оно пока сохраняет иммунитет к русофобской пропаганде, искажению истории и считает себя частью коалиции победителей во Второй Мировой войне.

Массовое, активное, добровольное и душевное празднование Дня Победы гражданами очень расстроило руководство страны. После того как в центре столицы развернули огромное Знамя Победы у кого-то даже могло возникнуть впечатление, что Кишинев вновь взят Красной Армией. Все это произошло, несмотря на запугивания политиков и полиции. Они нагнетали обстановку, утверждали что будут «провокации», а людей с Георгиевской ленточкой непременно вычислят и оштрафуют. Убеждали, что отмечать День Победы, когда по соседству идут боевые действия, неэтично. Хотя одновременно планировали широко отпраздновать День Европы.

Руководство Молдовы недовольно тем, что граждане считают конфликт на Украине не их делом и готовы носить Георгиевские ленточки . А чтобы изменить ситуацию власть хочет «очистить информационное пространство», отформатировать взгляды. Для чего создает внешних и внутренних врагов.



Все равно не так думают

Недовольство руководства страны усилили данные опроса общественного мнения, проведенного компанией CBS Research по заказу WatchDog.MD и Института Стратегических Инициатив (IPIS).

Опрос свидетельствует, что количество граждан, называющих вторжение России на Украину обоснованным, примерно такое же как и число тех, кто считает иначе. Столько же полагает, что «в конфликте на Украине никто не прав».

И здесь следует иметь в виду, что события в соседнем государстве у нас освещаются с точки зрения Запада-Украины. Российские новости и аналитика удалены из телеэфира, а украинская трактовка доминирует.



Президент, премьер-министр, министерство иностранных дел высказываются о действиях Москвы как агрессии и постоянно продвигают данную установку.



А председатель парламента Игорь Гросу специально побывал в Киеве, чтобы продемонстрировать однозначную поддержку и обещал транспортный коридор через Молдову для поставок оружия и других грузов.

И, тем не менее, большая часть граждан страны не разделяет мнение руководства.



«Стерилизация» информационной среды

И этот факт официальные власти объясняют дезинформацией.



Так, президент Майя Санду недавно заявила, что «многие люди позволяют себя дезинформировать по поводу ситуации на Украине и не понимают, что Россия – страна-агрессор, что они не осознают всей трагедии, которая происходит совсем рядом, что они настаивают на ношении символов войны».



Глава государства говорит, что это вызывает сожаление, и является «результатом манипулирования и использования этих людей безответственными политиками. Нам предстоит поработать, чтобы информационная среда была чистой».

Что бросается в глаза в высказывании главы государства?



Во-первых, мнение президента не отражает настроений большинства граждан (данные соцопроса приведены выше).



Во-вторых, Майя Санду не пытается придерживаться нейтральной позиции, что было бы разумным в существующих условиях, так как снижает уровень угроз в сфере безопасности и в энергетике.



В-третьих, заметно стремление навязать свое мнение всему обществу. Причем тогда, когда большинство выступает, например, против вступления Молдовы в НАТО и осудило запрет Георгиевской ленточки парламентом.



Предупреждение бывшего директора национальной разведки США

Сегодня в разных странах мира под видом борьбы с «дезинформацией» вводится цензура, создаются специальные органы, напоминающие пресловутое оруэлловское «Министерство правды».



Причем, «информационные чистки» проводятся в рамках внутриполитической борьбы и для навязывания взглядов, нужных чиновникам, чтобы добиться беспрекословного подчинения граждан.

Похоже, увлеченность властей Молдовы борьбой с дезинформацией передалась от старших американских товарищей. Здесь в рамках Министерства внутренней безопасности создан специальный орган — Совет по противодействию дезинформации (DGB). Критики идеи уже его окрестили «Министерством правды».

В конце апреля Ричард Гренелл, бывший директор национальной разведки, предупредил в Твиттере: «Не удивляйтесь, если Департамент дезинформации заморозит вашу банковскую карту до тех пор, пока вы не удалите свое неутвержденное правительством мнение».

Как сообщило ABC News, Белый дом в октябре прошлого года уже предпринял попытку сбора информации о банковских счетах американцев, используя директивы Налогового управления США (IRS).



Но сбор данных о каждом банковском счете, на котором ежегодно совершаются транзакции на сумму более 600 долларов, пришлось отложить «после шквала критики со стороны республиканских законодателей и представителей банковского сектора, которые заявили, что стратегия налогового принуждения представляет собой нарушение конфиденциальности со стороны федерального правительства».

Создание нового Совета по противодействию дезинформации не осталось незамеченным СМИ.



Например, старейшее и влиятельное американское деловое издание Wall Street Journal сравнило структуру с советским КГБ.



Чтобы понять цели DGB достаточно послушать исполнительного директора данного Совета Нину Янкович.



«Если мы не смягчим нашу собственную политическую поляризацию, наши собственные внутренние проблемы, мы будем по-прежнему оставаться легкой мишенью для любого злонамеренного субъекта — российского или иранского, иностранного или внутреннего — для манипулирования».



То есть, недоказанные внешние угрозы или внутренние оппоненты – серьезное основание потребовать от американцев тоталитарного единомыслия.

Но факты показывают, что на самом деле угроза исходит не от общества, а с другой стороны.



Например, по мнению американского сенатора-республиканца Рэнда Пола, главным распространителем дезинформации в истории является само правительство США.



Сенатор напомнил о фальсификации повода для вторжения в Ирак и громком скандале во второй половине 1980-х годов — «Иран-контрас». Он связан с незаконными поставками оружия никарагуанским контрреволюционерам.

Но есть государства, где уже на практике осуществили «заморозку» счетов. Это произошло в Канаде в начале 2022 года. Мера использовалась для того, чтобы остановить акцию протеста «Конвой свободы» в Оттаве.

Чрезвычайный «закон Трюдо», принятый 14 февраля с.г., предусматривает, что «банк или другой поставщик финансовых услуг сможет немедленно заморозить или приостановить действие счета без постановления суда».



Использование этого закона вызвало протест рядовых канадцев и членов парламента, которые осудили подобные действия как неоправданные и неконституционные.



Признаки диктатуры

Молдавские власти также готовятся принять закон о борьбе с дезинформацией, где хотят использовать механизмы, явно выходящие за пределы Конституции.

Ограничение в соцсетях, закрытие телеканалов, онлайн-изданий – это никакая не новость для Молдовы, а пройденный этап. Подобное мы наблюдали и видим именно во время правления прозападных партий.



Раздумывая над второй, окончательной версией закона, депутаты правящей ПДС выразили опасения, что в случае смены власти закон будут использовать против них самих.



То есть, их вовсе не беспокоит то, что можно выйти за рамки Основного закона, что попираются свободы, они думают, как бы не угодить самим в яму, выкопанную для других.

Очевидно, что цензуру в стране вводят вполне осознанно. Так же, как используют образы внешних, а теперь и внутренних врагов для отвлечения внимания от катастрофических неудач ПДС и решения задач, поставленных покровителями извне.

Эти процессы очень опасны, потому что восстанавливают режим «захваченного государства».



Мы помним, что нарушение Конституции, преследование политических оппонентов и их арест, подкуп депутатов, изгнание из эфира новостей и аналитических телепрограмм, подчинение прокуратуры и судов (включая КС), в конце концов, кража из банковской системы миллиарда евро в результате политического сговора контролировались одной группировкой, олигархическим кланом, или даже одним человеком.



Заимствованная технология захвата

ПДС начала свою деятельность и пришла к власти под лозунгами «освобождения государства» от олигархов и восстановления демократии.



Однако в итоге мы видим, что теперь «хорошие люди» используют те же приемы и методы, что и их предшественники.



Нас не должно смущать, что к власти «реформаторы» пришли в результате выборов. ДПМ во главе с Плахотнюком, подчинившая себе государственные институты, также продвинулась во власть с помощью избирателей.

Преемственность технологий захвата государства уже оппонентами «последнего гайдука Молдовы» отмечали разные политические аналитики, указывая на те или иные факты.



Кричащими примерами являются: ситуация с брутальным арестом и незаконным отстранением от должности генпрокурора Александра Стояногло, история принуждения к увольнению директора Нацоргана по неподкупности (ANI) Родики Анточ, сохранение в полном составе группы директоров НАРЭ, назначенных еще олигархом и действующих вопреки интересам граждан, но в согласии с нынешним режимом.

Все эти вопросы для Молдовы очень важны, так как государственные институты слишком ослаблены, подконтрольны группе со специфическими интересами и не служат народу.



«Свобода демократии небезопасна»

Значимость того, что происходит, объясняет знаковая речь одного из самых сильных и уважаемых президентов США (американцы избирали его более двух сроков) – Франклина Делано Рузвельта.



Тогда, перед началом второй мировой войны, он напомнил американскому Конгрессу об истинной природе фашизма:



«Первая истина заключается в том, что свобода демократии небезопасна, если народ терпит рост частной власти до такой степени, что она становится сильнее, чем само их демократическое государство.



Это, по сути своей, и есть фашизм — владение государством отдельным человеком, группой или какой-либо другой контролирующей частной властью…».

Сегодня мы видим, что в разных странах мира, вначале под предлогом пандемии, а теперь событий на Украине, происходит подчинение государственных институтов, наступление на права граждан.



Сочиняются угрозы внешнего и внутреннего характера. Они используются (как например, «дезинформация») для введения цензуры и ограничения высказываний, особенно критики властей.



От граждан требуют следовать одобренным правительством взглядам и модели поведения, послушания.



А если вы не согласитесь, то вас обвинят в дезинформации, подвергнут цензуре, прогонят из соцсетей (как президента США), отключат вам рекламу или закроют ваше СМИ.

И, как предупредил Ричард Гренелл, директор национальной разведки при президенте Трампе, вынашиваются планы блокировки обычных банковских и карточных счетов.



Зачем в Молдове постоянно вводится режим ЧП?

Разве не должно жителей Молдовы насторожить то обстоятельство, что после прихода ПДС к власти и формирования правительства в стране постоянно вводится режим ЧП, когда важные решения принимаются без должных процедур узкой группой лиц, действие гражданских прав ограничивается, государственные институты берутся под контроль правящей партией, информационное пространство «зачищается»?



И при этом народ и оппозиция терпят все происходящее.

И если так, то почему нельзя предположить, что и в Молдове (по примеру Канады и США) наступит момент, когда создадут «Министерство правды», разрешат несанкционированный судом доступ к информации частного характера, из-за высказываний в соцсетях или в СМИ, социальной активности начнут блокировать банковские счета инакомыслящих?

Эти опасения вполне оправданы. Разве не принято в узком кругу решение, позволяющее размещение на государственной границе РМ иностранных офицеров (FRONTEX) с разрешением на использование оружия, специальных средств и физической силы.



Мера «направлена на решение таких проблем, как нелегальная иммиграция, настоящие или будущие угрозы на границах РМ».



Европейские офицеры несут службу на основе положений иностранных юрисдикций, а, значит, у них есть иммунитет против местных законов.

Мы не знаем, какие завтра могут возникнуть угрозы, но иностранные офицеры уже заняли позиции и могут действовать, когда сочтут нужным или получат приказ.

Вам все еще непонятно, что происходит в РМ прямо сейчас, у нас на глазах?

Сергей Ткач



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