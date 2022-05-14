Объявлена охота на здоровых людей. Игорь Шнуренко
Зачем современная наука меняет человека? Как человек утрачивает свободу над собственным телом? Принудительная медицина – во имя общего блага?
Неоевгеника: когда начнут проводить селекцию людей, и что такое ГМО-люди? Об этом говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
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