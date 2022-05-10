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Страна чудес и другие рассказы. Протоиерей Андрей Ткачёв

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Своя озвучка от автора канала: https://youtu.be/tbZHMw-T2Ss

1:29 "Мудрец и проповедник"
14:00 "Где двое или трое"
24:21 "Кирпич"
32:48 "Сказка"
39:49 "Лебедь и вечер Сан-Санса"
48:26 "В маленьком городе на границе"
53:16 "Отец Василий"
1:06:05 "Помогите Иисусу Христу"
1:11:20 "Бедный он всегда бедный"
1:30:00 "Золотая рыбка"
1:36:38 "Случай в бакалейной лавке"
1:47:10 "Совершенно достоверная история
1:54:53 "Старик"
2:06:40 "Согретые Пасхой"
2:13:45 "Страна чудес"
2:36:21 "У Бога нет мертвых"
2:45:55 "Урок"
3:05:00 "Архиерей и режиссер"
3:12:54 "У меня умер друг"
3:18:44 "Не каждый может быть садовником"
3:31:26 "Греция острова"
3:45:49 "Ну что же дальше"
3:51:40 "Две истории"
3:58:55 "Раздвоенность"
4:02:55 "Судья и священник"
4:10:23 "Школа роста"
4:19:35 "Город которого нет"
4:29:39 "Старушка"
4:36:56 "Чудаки"
4:50:34 "Учитель"
Автор книги, протоиерей Андрей Ткачев – настоятель храма Преподобного Агапита Печерского в Киеве (на момент издания книги), известный миссионер и проповедник. Его рассказы – о любви к ближним, о бесконечности Божьего мира, о непростых путях к Богу. Отдельные рассказы публиковались в журнале "Отрок.иа" и на сайте "Православие.ру".
Издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uu7saEMR56g
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