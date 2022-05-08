Боевой путь Советской Армии в годы ВОВ. Фрагмент фильма “В боях познавшая радость побед” (1986)
Фрагмент фильма “В боях познавшая радость побед”
О страницах боевого пути Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. В фильме исполняются песни советских композиторов, военные марши, а также музыка Д.Шостаковича и А.Хачатуряна в исполнении Отдельного показательного оркестра Министерства обороны СССР. Музыка в сочетании с кинохроникой военных лет и фрагментами кинофильмов воссоздает картины ожесточенных боев и радостных побед нашей армии.
Фрагмент фильма-концерта “В боях познавшая радость побед”.
ТО Экран, 1986 г.
#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна
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