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Боевой путь Советской Армии в годы ВОВ. Фрагмент фильма “В боях познавшая радость побед” (1986)

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Фрагмент фильма “В боях познавшая радость побед”
О страницах боевого пути Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. В фильме исполняются песни советских композиторов, военные марши, а также музыка Д.Шостаковича и А.Хачатуряна в исполнении Отдельного показательного оркестра Министерства обороны СССР. Музыка в сочетании с кинохроникой военных лет и фрагментами кинофильмов воссоздает картины ожесточенных боев и радостных побед нашей армии.

Фрагмент фильма-концерта “В боях познавшая радость побед”.
ТО Экран, 1986 г.

#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tNNSaVX2T4E
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