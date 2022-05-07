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Республики Донбасса переходят на +7

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С 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. (в ДНР номера будут начинаться с +7 949)

Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком», с учетом изменения кода. При этом замена SIM – карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе, в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах.

ДНР – +7 949
ЛНР – +7 959

Пользователей оповестят о переходе посредством smc-сообщений.

Еще один шаг к интеграции народных республик с Россией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7601369.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, лнр, Луганская Народная Республика, Россия, связь, телефоны
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