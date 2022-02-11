Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о предельном накале обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

«Есть ситуация на линии соприкосновения — она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать всё оружие, которое у неё было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса», – сказал он на пресс-конференции.

По словам Пушилина, он вполне допускает, что если будет развязано полномасштабное наступление, включающее уничтожение мирных людей и гражданских объектов в населённых пунктах, то Москва может прийти на помощь республикам Донбасса.

«Я не исключаю, что <…> Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», – отметил он, отвечая на вопрос, при каких условиях, как он полагает, российские войска могли бы войти в ДНР. «Это, по-моему, совершенно очевидно, с учётом того, что на территории Донбасса проживают уже более 700 тыс. граждан РФ, которые получили документы и которые находятся здесь на постоянном месте жительства», – добавил он.

Глава ДНР подчеркнул, что военные республики сделают всё возможное, чтобы своими силами защитить своих сограждан. «Хватит ли этих сил или нет – не понятно», – сказал он.

«По поводу всеобщей мобилизации – об этом говорить преждевременно. В первую очередь мы рассчитываем на наших военнослужащих, на штабы территориальной обороны, также на наши экстренные службы… На определённых этапах ничего исключать нельзя, но так далеко я бы не заходил по поводу всеобщей мобилизации… Что касается отражения атак и перехода к наступлению, как люди здравомыслящие, мы думаем и об этом», – отметил Пушилин.

Глава ДНР заявил, что считает Украину террористическим государством. «Что касается Украины как террористического государства – для нас это так и есть», – сказал он.

По его словам, они намерены просить о признании этого на международном уровне. Вместе с тем политик признал, что в нынешней ситуации «двойных стандартов» предлагать это можно только России.

Пушилин заявил, что ситуацию на Украине контролируют националисты и договориться с Киевом о мире невозможно.

«У меня чрезмерный скепсис по отношению к тому, что с Украиной в ближайшей перспективе вообще о чём-то можно договориться. <…> Почему они [украинские власти] так себя ведут? Потому что они боятся. Внутри страны они боятся радикалов. Они ситуацию завернули таким образом, что сейчас слово националистов играет решающую роль», – указал он, заметив, что такая тактика не принесла успеха нынешним властям Украины. «Они и для радикалов, для националистов не стали своими, хотя пытаются с ними заигрывать, поддержку адекватной части населения тоже растеряли», – пояснил политик.

Он добавил, что, с другой стороны, часть стран Запада подталкивают Киев к агрессии. «Объективно Запад, или часть стран западных, наиболее агрессивно подталкивают Украину к конфликту. Им это выгодно и интересно. В финансовом плане. Поэтому мы сейчас видим в таких объёмах поставки оружия», – сказал Пушилин.

Глава ДНР не исключил, что Киев может напасть на республики Донбасса уже в ближайшее время.

«Если мы посмотрим риторику западных стран, конкретные действия и шаги — поставка оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: её поддерживают, её никто не отдёргивает. Украина продолжает наглеть, но наглеет не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания», — отметил он.

Комментируя заявление главы Белого дома Джо Байдена, который призвал американских граждан покинуть Украину уже сейчас, Пушилин сказал: «Наверное, у президента США, с учётом влияния Соединённых Штатов на Украину, есть какая-то информация, которая позволяет ему приходить к таким заявлениям и к такой позиции… Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Всё у Украины для этого уже готово, концентрация сил и средств позволяет сделать это в любой момент, как только будет [принято] политическое решение… В связи с заявлением Байдена я не исключаю, что это может произойти в ближайшее время. Я вынужден это констатировать».

По словам Пушилина, республики Донбасса не хотят войны.

«Мы как никто привержены мирному разрешению конфликта, мы как никто понимаем, что такое терять близких. Это больно и страшно. Это то, что разрушает тысячи и тысячи судеб. Это боль, разрушения и трудоёмкое восстановление инфраструктуры. Мы не собираемся, и в планах нет нападать первыми», – сказал он.

При этом глава ДНР заявил, что ему хотелось бы видеть в итоге Украину в рамках Союзного государства.

«Конечно, мы хотели бы видеть в итоге Украину в рамках Союзного государства с Россией и Белоруссией. Так это должно быть. Только это уже не государство Украина. Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции Украины», – отметил он.

Распространяться на эту тему Пушилин не стал, как не стал делать и никаких предположений, чтобы его слова оппоненты не смогли как-то иначе интерпретировать. Он сообщил только, что в республиках Донбасса «задумываются» о возможном будущем Украины. По мнению политика, есть несколько вариантов развития событий, «некоторые более реальные, некоторые более желанные». Пушилин считает, что будущее Украины зависит от того, насколько ей удастся избавиться от проявлений неонацизма, которые возникли там в последние годы.

«Мы говорим простые понятные вещи в отношении мира, в отношении развития, в отношении сосуществования с Украиной, которое так или иначе нужно обговаривать. Или с тем, что останется от Украины в случае её необдуманных агрессивных действий в отношении Донбасса. В первую очередь нам важен мир, и мы предпринимаем всё, что от нас зависит, чтобы этот мир наступил быстрее», – заключил он.

По материалам ТАСС, RT, РИА Новости, НТВ