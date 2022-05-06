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Каков был альтернативный план развития СССР после войны

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Главный идеолог КПСС и личный советник Иосифа Сталина Андрей Жданов создал план радикальной смены руководящего партийного и советского аппарата страны. Каков был альтернативный план развития СССР? Об этом говорит доктор исторических наук, профессор Владимир Кузнечевский. Ведущий – историк Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J21DlPMHB6s
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