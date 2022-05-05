Александр Поволоцкий. Кинофильм MASH глазами историка
Александр Поволоцкий. Кинофильм MASH глазами историка.
Телеграмм Александра Поволоцкого: https://t.me/tarkhils_channel
14 мая Александр будет присутствовать на нашем военно-историческом форуме, регистрируйтесь: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2005892/
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