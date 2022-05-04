Система управления Жизнью / Выход из матрицы
Автор: Валерий Гнездов
Ведущая: Елена Андреева
Кто мы?
Для чего пришли в этот мир?
Как узнать свой Путь и смело идти вперёд?
Эти вопросы задаёт себе каждый ищущий человек.
Где найти ответы на эти и другие подобные вопросы?
В этом эфире вам предоставляется возможность познакомиться с первыми тремя книгами Валерия Гнездова из серии «Система управления Жизнью»: «Несущие Свет: Истина Честности», «Три закона», «Страх. Конец большого обмана».
Взгляд автора книг о процессах и явлениях в жизни человека не всегда совпадает с догмами и устоявшимися представлениями, как о самой жизни, так и об управлении своей судьбой.
В книгах изложены практические шаги, которые помогут найти вам путь к своему счастью. Вы узнаете, как преобразовать страх в Любовь и получить ответ на сокровенный вопрос: «Кто я?».
А далее – наблюдения за светлыми переменами в жизни и встреча с новыми книгами автора!
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Быть ДОБРУ!
#выходизматрицы
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