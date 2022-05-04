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И память всё ещё в походе… Фронтовые судьбы ветеранов. Документальный фильм (1985)

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И память все еще в походе… Документальный фильм
О ветеранах Семикаракорского района Ростовской области, об их фронтовых судьбах. Фильм посвящается 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.

#ДокументальныйФильм
Донтелефильм, 1985

Автор сценария – Георгий Мыльников
Режиссер – Юрий Калугин
Оператор – Сергей Ковалев
Оператор – Э. Кечеджиян

#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна #ветераны

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6ujgZ7IaeGM
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