И память всё ещё в походе… Фронтовые судьбы ветеранов. Документальный фильм (1985)
И память все еще в походе… Документальный фильм
О ветеранах Семикаракорского района Ростовской области, об их фронтовых судьбах. Фильм посвящается 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.
#ДокументальныйФильм
Донтелефильм, 1985
Автор сценария – Георгий Мыльников
Режиссер – Юрий Калугин
Оператор – Сергей Ковалев
Оператор – Э. Кечеджиян
#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна #ветераны
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