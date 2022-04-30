Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

О возвращении с войны. Вспоминает Андрей Павлюков

72 0

Поддержать трудовым рублём регулярный выпуск новых видеоматериалов «Специнформа» и оформить подписку на платформе sponsr нужно здесь: https://sponsr.ru/spezinform/?tab=levels

⚔ Уголок батального жанра: https://t.me/combatart

В своё время мы воспользовались возможностью и сумели записать в один присест насколько бесед с Андреем Васильевичем Павлюковым. Затрагивали разные темы и неизменно совершали настоящие открытия. Приоткрою карты — к сожалению эта запись встречи с Андреем Васильевичем стала последней из имеющихся в запасниках «Специнформа», но интрига, спешу вас заверить, сохраняется. Да вы и сами легко в этом убедитесь в конце видео. Вместе с вами я надеюсь, что следующие встречи с Андреем Павлюковым состоятся, а вот предложения по их тематике — предмет для обсуждения, особенно в нынешней, для многих крепко изменившейся в одночасье реальности. В любом случае от себя лично благодарю Андрея Павлюкова за всю сумму душевных сил и времени, инвестированную в уже опубликованные видеоинтервью «афганского» цикла. Кроме того, прошу считать это видеообращение официальным предложением о продолжении дальнейшего сотрудничества. Андрей, обязательно приходите ещё!

«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY
✔ Новое видео компании РИК о рефрижераторных контейнерах: https://youtu.be/cRzqukooFA8
✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru

✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq
✅ Все видеовстречи с Андреем Павлюковым: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo0ZxwXnfr0X_1IqrLopXaIq

✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).
✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).
«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru
✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma
✅ LiveJournal: https://onepamop.livejournal.com/

⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php
«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform
✅ Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
✅ Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023

#афган #специнформ #мывоеваливафгане #афганистан #армия #ссср #ветеран #гвардия #ранение #пехота #автомат #шурави #мина #реабилитация #война
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E8S-sZ1BhMU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Убив животное, погибнешь сам
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 марта 2016
Устами американца о СССР и США в наши дни.
Кто такие русские? Случай из жизни
Ещё раз об уроках истории

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru