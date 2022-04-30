О возвращении с войны. Вспоминает Андрей Павлюков
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В своё время мы воспользовались возможностью и сумели записать в один присест насколько бесед с Андреем Васильевичем Павлюковым. Затрагивали разные темы и неизменно совершали настоящие открытия. Приоткрою карты — к сожалению эта запись встречи с Андреем Васильевичем стала последней из имеющихся в запасниках «Специнформа», но интрига, спешу вас заверить, сохраняется. Да вы и сами легко в этом убедитесь в конце видео. Вместе с вами я надеюсь, что следующие встречи с Андреем Павлюковым состоятся, а вот предложения по их тематике — предмет для обсуждения, особенно в нынешней, для многих крепко изменившейся в одночасье реальности. В любом случае от себя лично благодарю Андрея Павлюкова за всю сумму душевных сил и времени, инвестированную в уже опубликованные видеоинтервью «афганского» цикла. Кроме того, прошу считать это видеообращение официальным предложением о продолжении дальнейшего сотрудничества. Андрей, обязательно приходите ещё!
«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.
✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY
✔ Новое видео компании РИК о рефрижераторных контейнерах: https://youtu.be/cRzqukooFA8
✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru
✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq
✅ Все видеовстречи с Андреем Павлюковым: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo0ZxwXnfr0X_1IqrLopXaIq
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