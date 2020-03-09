Забытый князь: Андрей Полоцкий

Гражданская война, вспыхнувшая в ВКЛ, стала следствием глубокого мировоззренческого кризиса в государстве, когда интересы литовской знати вступили в противоречие с интересами русской аристократии, стремившейся к сближению с Москвой.

Князь Андрей Полоцкий стал первым литовским князем, попытавшимся изменить антимосковскую политику ВКЛ. Если бы обстоятельства позволили ему взойти на отцовский трон, то судьба западнорусских и литовских земель сложилась бы иначе. Очевидно, это хорошо сознавали противники князя в окружении Ольгерда, которые сделали всё возможное, чтобы великокняжеский стол унаследовал Ягайло, сын от его второго брака с Ульяной Тверской.

«О, соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, своим пением прославить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, и земли Литовской двух братьев Ольгердовичей, Андрея и брата его Дмитрия, да Дмитрия Волынского! Они — сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время и полководцы прославленные, под звуки труб их пеленали, над шлемами миловали, с конца копия они вскормлены, с острого меча вспоены в Литовской земле» .



Именно с данного периода начинается системный внутренний разлад внутри княжества, в конечном счёте приведший к многочисленным изменам православных князей, переходивших на московскую службу со своими наследственными уделами.

Победа Ягайло определила внешнеполитическую ориентацию ВКЛ, которое устремилось к союзу с Польшей. Его избрание польским королём привело к крещению литовских феодалов по католическому обряду, гонениям на православную церковь и к ужесточению противостояния с Московским княжеством.



Юность полководца

Андрей Ольгердович Полоцкий родился в 1325 году и был сыном великого князя Ольгерда и княжны Марии Витебской. При рождении его назвали Вигундом, однако литовские корни не оказали существенного влияния на мировоззрение князя.

В 1341 году Псковская вечевая республика посадила его на псковский стол, однако уже в следующем году юный князь вернулся в Полоцк, оставив в Пскове своего наместника. В Пскове он крестился и стал носить православное имя Андрей.

Боевая деятельность князя прежде всего связана с отражением набегов крестоносцев, хотя иногда он был вынужден участвовать в походах Ольгерда на Москву.

В 1362 году Андрей Полоцкий принимает участие в битве на Синих Водах, которая позволила освободить украинские земли от татар и включить их в состав ВКЛ.

Не чужд был князь и участия в делах Тверского княжества. В 1359 году он изгоняет из Ржева наместников Василия Михайловича Кашинского и возвращает город Всеволоду Александровичу Холмскому, до этого укрывавшемуся в Литве.

Судя по данному периоду, Андрей Полоцкий был типичным русским князем на литовской службе, выполнявшим приказы своего отца и действовавшим преимущественно на русской земле. Как известно, Ольгерд и Кейстут разделили ВКЛ между собой для обеспечения лучшей обороны княжества.



Ольгерду досталась восточная, полностью русская и православная часть, что фактически превращало его в русского князя. Следовательно, последовавшие войны с Москвой и союз с Тверским княжеством — это конфликты за сферы влияния на русских землях. Литва, ранее выступавшая центром собирания земель, во всём этом противостоянии фактически участия не принимала.

Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что к тому времени ВКЛ ещё планировало выступать в качестве альтернативы Москве. Последующий переход его правителей в католичество ставил на данных планах крест.



После смерти Витовта ВКЛ постепенно переходит к глухой обороне, а великие литовские князья отказываются от прямой поддержки врагов Москвы, что позволяет московским князьям достаточно быстро выйти к границам княжества.



Борьба за отцовское наследство.

В 1377 году князь Ольгерд умирает. Противники Андрея Полоцкого убеждают умирающего князя передать трон Ягайло, что неминуемо должно было привести к гражданской войне. Ссылаясь на своё старшинство в роду, Андрей поднимает восстание, но сил на противостояние у него не хватает. Ягайло заставляет своего соперника бежать в Псков, а в ходе войны 1379 года берёт его в плен и заключает в оковы.



Впрочем, через некоторое время Андрей Полоцкий освобождается и принимает решение перейти на московскую службу.

Сложно сказать, почему Ягайло освободил Андрея. Этот князь известен жестокой расправой над своим дядей Кейстутом, а также неудавшейся попыткой убить двоюродного брата Витовта.

Андрей был опасным противником и реальным соперником. Вероятно, мы никогда не узнаем о мотивации нового великого князя.



На московской службе

Связи с московской стороной появились у Андрея Полоцкого задолго до борьбы за трон. Надеясь на поддержку князя Дмитрия Ивановича, в последующем прозванного Донским, он принимает участие в битве на реке Воже, где возглавляет один из отрядов.

Русское войско встречает литовских союзников — князей Андрея Ольгердовича Полоцкого и Дмитрия Ольгердовича Брянского.





Боевое участие братьев-князей в Куликовской битве автор «Задонщины» описывает достаточно поэтично: «Брат Дмитрий, два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, а правнуки мы Сколомендовы.



Соберём, брат, любимых панов удалой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, напьемся из него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сулицы немецкие о кольчуги басурманские!»

Предположительно, Андрей Полоцкий был тем самым командиром правового полка, который выдержал страшный удар татарских войск, заставив их завязнуть в сече и подставить себя под удар засадного полка.

Интересно, что Куликовская битва случилась в тот же день, что и Оршанская, — 8 сентября. Ее можно и нужно ставить в пример братского единства русского народа, волей исторических обстоятельств разделённого в разных государствах.

Даже после своего возвращения в Литву Андрей Полоцкий оставляет в Московском княжестве своего сына Михаила Андреевича, который погиб в походе Владимира Андреевича Храброго на Рязанское княжество в 1385 году. Его брат Дмитрий Ольгердович становится родоначальником известных князей Трубецких.



Последние годы

Вдохновленный тем, что его дядя Кейстут на время отставляет Ягайло от дел, Андрей Полоцкий возвращается в ВКЛ. Однако Ягайло достаточно быстро возвращается к власти. В 1385 году он заключает Кревскую унию с Польшей, что вызывает массовое недовольство православного населения.



Вспыхивает война, Андрей Полоцкий возглавляет коалицию русских князей, однако его противнику удаётся разгромить своих врагов по частям. В апреле 1386 года в битве на реке Вихре терпит поражение смоленский князь Святослав Иванович, а весной следующего года войска Ягайло берут Полоцк. При его обороне гибнет один из сыновей Андрея Полоцкого Семён.

Лишь в 1390 году, когда князю Витовту удаётся отстоять ВКЛ от польских посягательств, Андрей Полоцкий возвращается в Полоцк. 12 августа 1399 года, уже будучи в весьма преклонных летах, он принимает участие в неудачной для ВКЛ битве на Ворскле, где и гибнет.

***

Невозможно найти в истории ВКЛ князя, который больше бы сделал для русских интересов, чем Андрей Полоцкий. Он не только боролся с внешними врагами Руси, но и отстаивал её внутреннее православное и государственное единство.



В настоящий момент белорусская историография о нём нечасто вспоминает, так как априори принимается версия о вековом противостоянии ВКЛ и Москвы.



Я и далее продолжу развенчивать современные националистические мифы, чтобы на примере целого ряда государственных деятелей показать всю противоречивость внешней и внутренней политики Великого княжества Литовского.

В 2009 году в Полоцке установлен памятник Андрею Ольгердовичу (скульптор И. Голубев), который, пусть и в весьма скромной форме, сохраняет память о великом князе, стремившемся изменить ход внешней политики ВКЛ.

«С волнением и гордостью я думаю о том, что не опозорили меч Всеслава дети нашей земли. Беспощадно бил он врагов на реке Неман и на Чудском озере, на Куликовом поле и под Грюнвальдом. Поднимали его и Давыд Городенский, и Андрей Полоцкий, и другие белорусские герои. Поклон им!»

Леонид Дейнеко «Слово на прощание», 1987 год.

***

.