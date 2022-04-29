Летчик рассказал о пережитом за 12 лет в американской тюрьме
Пытки, издевательства, психологическое и физическое давление – это то, с чем столкнулся российский летчик Константин Ярошенко, который 12 лет провел в американской тюрьме. Даже по дороге домой узник американцев 28 часов провел в кандалах, тюремщики не снимали их до последней минуты. Константин также рассказал, что ему помогло выжить в этих ужасных условиях: «Я верил, очень сильно верил, что это состоится и рано или поздно вернусь благодаря нашим властям, которые добивались все эти годы. В особенности наш МИД и, конечно, наш президент». На вопрос о том, что помогало ему держаться все эти годы летчик ответил, что это «семья и поддержка со стороны всего российского народа мне очень сильно помогали и не дали мне сломиться и сдаться, потому что верили, что рано или поздно все это совершится, и я окажусь на родине». Ярошенко считает, что он «рядовой российский граждан, и ко мне отношение — меня не бросили, не оставили, помогли моей семье. Это не киношная фраза, я могу сказать за себя, что это так и есть — Россия, русские своих не бросают». Российский гражданин...