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Летчик рассказал о пережитом за 12 лет в американской тюрьме

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Пытки, издевательства, психологическое и физическое давление – это то, с чем столкнулся российский летчик Константин Ярошенко, который 12 лет провел в американской тюрьме. Даже по дороге домой узник американцев 28 часов провел в кандалах, тюремщики не снимали их до последней минуты. Константин также рассказал, что ему помогло выжить в этих ужасных условиях: «Я верил, очень сильно верил, что это состоится и рано или поздно вернусь благодаря нашим властям, которые добивались все эти годы. В особенности наш МИД и, конечно, наш президент». На вопрос о том, что помогало ему держаться все эти годы летчик ответил, что это «семья и поддержка со стороны всего российского народа мне очень сильно помогали и не дали мне сломиться и сдаться, потому что верили, что рано или поздно все это совершится, и я окажусь на родине». Ярошенко считает, что он «рядовой российский граждан, и ко мне отношение — меня не бросили, не оставили, помогли моей семье. Это не киношная фраза, я могу сказать за себя, что это так и есть — Россия, русские своих не бросают». Российский гражданин...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: 1tv.ru, rg.ru, vesti.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/letchik_rasskazal_o_perezhitom_za_12_let_v_amerikanskoj_turme_488.htm
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