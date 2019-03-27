Как спастись из падающего самолета?

Сотни раз уже поднималась эта тема и особенно часто после крупных аварий, когда разом погибают сотни пассажиров. Раньше самолет умел планировать и мог садится без работающих двигателей, сейчас это уже намного сложнее. Но с другой стороны научный прогресс то не стоит на месте. Не уж то не придумали как спасать пассажиров из самолета терпящего бедствие? Мы то конечно помним, что чудеса случаются, но хочется то чего то понадежнее.

Давайте оценим варианты …

1. Капсула с парашютом

Два года назад киевский инженер Владимир Татаренко повесил на ютьюбе ролик «Самолет с устройством спасения». На видео обычный пассажирский лайнер вдруг начинает падать из-за возгорания в двигателе, но люди не погибают — их спасает капсула, которая катапультирует весь салон через хвостовую часть самолета и потом медленно спускает на землю на парашюте. Ролик никто не заметил: он не набрал ни одного комментария и даже десяти тысяч просмотров. Популярность резко пришла после авиакатастрофы на Синайском полуострове, в которой погибли 224 человека. В сообществе Street FX Motorsport & Graphics видео собрало более 18 миллионов просмотров.

Свою систему Татаренко запатентовал еще в 2010 году. Большую часть жизни он проработал на Киевском авиационном заводе и не раз входил в комиссии по расследованию катастроф. «Это оставляет определенный отпечаток, начинаешь задумываться: что же в проектировании самолетов идет не так, как хотелось бы? Все характеристики улучшаются, материалы более современные и прочные, некоторые системы имеют четыре степени защиты, но при аварии это ничего не дает, потому что она быстротечна. Выход один — успеть эвакуировать всех», — рассказал изобретатель.

Капсула с креслами для пассажиров и экипажа, по задумке Татаренко, должна отделяться от фюзеляжа за две-три секунды. Сначала из хвостовой части вылетает специальный парашют, который следом вытаскивает саму капсулу.

Почему эта система не используется

Во-первых, капсулу невозможно встроить в существующие модели Boeing и Airbus, которыми пользуется большинство авиакомпаний. В идеале для этой системы нужно конструировать новые самолеты, а это может занять 10–15 лет и потребовать огромных финансовых вложений. Чтобы авиаперевозчики и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) взялись за такой масштабный проект, они должны быть уверены в надежности системы. А доказать ее сейчас невозможно.

«Американцы, например, сделали подобную отделяемую кабину на военном самолете F-111. Но вероятность спасения такими методами получалась 50 на 50, максимум — 65 из 100. Этого мало, — рассказывает генерал-майори заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. — В частности, при установке подобной системы самолет стал бы тяжелее тонн на пять — и сколько бы потребовалось тяги, энергетических запасов, чтобы все работало как надо? Исследования были закончены. И сейчас боевая авиация пошла по однозначному пути: средство спасения — катапульта».

Внедрение такой капсулы приведет к тому, что самолет, рассчитанный на 200–300 человек, сможет перевозить вполовину меньше, вдвое дороже, при этом без стопроцентной гарантии спасения пассажиров в случае катастрофы.

2. Парашют для всего самолета

В 1975 году в США потомок русских эмигрантов Борис Попов упал с высоты 120 метров вместе с дельтапланом, который внезапно вышел из строя. Выжить удалось только благодаря многолетним занятиям гимнастикой: пилот вовремя сгруппировался и подготовился к удару о воду.

Через пять лет после этого Попов открыл фирму Ballistic Recovery Systems (BRS), которая занялась производством парашютов для небольших летательных аппаратов. Уже в 1982 году был выпущен первый парашют для легкого спортивного самолета, а еще через год система впервые спасла жизнь летчику при аварии.Принцип работы прост: система в течение одной секунды реагирует на возникновение аварийной ситуации и быстро выбрасывает парашют, который постепенно снижает скорость падения самолета и обеспечивает относительно мягкое приземление.

За всю историю существования BRS продала более 29 тысяч парашютных систем производителям легких самолетов Cirrus, Flight Design и Cessna. Благодаря этому, как отмечают в компании, удалось спасти жизни более 300 человек.

Почему эта система не используется на больших самолетах

Из-за несовершенства материалов. Современные парашютные ткани способны выдержать только маленькие самолеты с пятью-шестью пассажирами, сейчас ведется разработка более прочной системы для 12-местных самолетов.

«Чтобы безопасно спустить самолет на землю, надо исходить из формулы „1 фунт веса — 1 квадратный фут парашютной ткани“. Допустим, чтобы спустить Boeing 747, понадобится полмиллиона квадратных футов ткани, для Airbus A320 — около шести парашютов, каждый из которых будет размером с футбольное поле», — отметил изобретатель в интервью Engineering and Technology Magazine. В таком случае либо могут быть превышены предельные значения грузоподъемности самолетов, либо придется радикально уменьшать вместимость, что принесет убытки авиакомпаниям.

По словам Попова, необходимо дождаться, когда создадут ткань, которая будет весить в десять раз меньше нынешних, но при этом будет очень прочной. Тогда использование парашютов для больших самолетов окажется и безопасным, и экономически целесообразным. По прогнозу изобретателя, только на создание таких тканей требуется 5–10 лет.

3. Герметик, защищает пассажиров от удара

Самая необычная система спасения самолета придумана молдаванином Александром Баланом. В ней не используются ни капсулы, ни парашюты — суть в том, что при аварии и ударе о землю самолет не взрывается, а пассажиры не получают серьезных повреждений.

В керосин впрыскивается смесь с засекреченной формулой, которая превращает топливо в твердое вещество, по структуре напоминающее песок. Благодаря этому, как рассказывает Балан, удается избежать взрыва или возгорания керосина.

Вторая система — это гибридное вещество, которое хранится в специальных титановых капсулах. За восемь секунд до предполагаемого крушения система автоматически распыляет это вещество, при контакте с воздухом его объем увеличивается в 416 раз за три секунды. В итоге пена в виде небольших шаров принимает более твердую форму, окружает пассажира и не позволяет ему двигаться даже при очень сильном толчке или ударе. Спустя 30 секунд вещество снова становится жидким и освобождает людей.

Развитием системы безопасности Балана занимается компания ABE SA, которая базируется в США и пытается привлечь инвестиции для финальных тестов. Соучредитель компании Тим Андерсон отмечает, что при падении самолета система способна защитить пассажиров от перегрузок 100 g (при аварии болида«Формулы-1» встречаются перегрузки 40 g).

«Если самолет не разрушился в воздухе, система будет работать оптимально. Даже при отказе двигателей у пилота есть шанс произвести относительно безопасную посадку, не носом в землю. В таком случае наша система может спасти жизнь пассажирам и облегчить травмы», — сказал Андерсон.

Почему эта система не используется

Изобретение Балана поддержала Международная организация гражданской авиации (ИКАО), рассказал «Медузе» Андерсон, поэтому за ее испытаниями будут следить серьезные эксперты.

Сомнения в первую очередь касаются медицинских показателей — непонятно, чем будут дышать пассажиры, когда их накроет пена, не заполнит ли пена дыхательные пути пассажиров и так далее.

4. Просто капсула, сама разрушает самолет

Еще одну систему капсульного спасения пассажиров запатентовал Гамид Халидов, бывший советник президиума Дагестанского научного центра РАН по изобретательству и инновациям. Свой метод он придумал и расчертил менее чем за две недели. Первая мысль пришла 9 марта 2000 года, когда при крушении самолета Як-40 в аэропорту Шереметьево погиб журналист Артем Боровик. «Я настолько уважительно относился к его работе, что меня очень задела эта история, я вместе с сыном начал думать, как можно отделить судьбу пассажиров от судьбы самолета. Было вдохновение, поэтому буквально 23 марта мы пошли подавать документы на более чем 10 патентов по этому поводу», — рассказывает изобретатель.

Система Халидова заключается в том, что спасательные капсулы с пассажирами вырываются из самолета, разрушая его.

В 2000 году Халидов просил российское правительство о содействии в производстве капсул, однако не получил никакого ответа. Он даже встречался с главным конструктором самолета Ту-334, серийное производство которого так и не было запущено. По словам изобретателя, через полчаса общения конструктор Ту-334, раньше занимавшийся мягкой посадкой ракетных систем, признал необходимость и полезность капсульного метода.

Почему эта система не используется

Как отмечают авиаконструкторы, метод с разрушением частей самолета слишком опасен из-за взрывчатых веществ на борту, которые установят для вылета капсулы: детонация может случайным образом произойти даже в случае удара молнии. Кроме того, сохраняются минусы, описанные в первом пункте (недостаток технологий, нестабильность работы).

5. Парашют, для каждого пассажира

Эта идея приходит в голову всем, кто когда-либо думал о спасении пассажиров из падающего самолета.

Почему эта система не используется

Во-первых, даже чтобы открыть дверь на большой высоте, потребуется время. Сначала нужно выпустить весь воздух, разгерметизировать самолет, а только потом направляться к выходу. Если дверь отстреливать без разгерметизации, произойдет взрывная декомпрессия, которая приведет ко мгновенной смерти всех пассажиров.

Просто выпрыгнуть из самолета тоже не получится. При полете со скоростью около 900 километров в час человека разорвет мощнейшим набегающим потоком воздуха. Именно поэтому на военных самолетах установлены целые спасательные механизмы, в которые входит не только парашют с катапультируемым креслом, но и кислородная система с подачей воздуха в легкие, защитный шлем и отдельные механизмы, которые выстреливаются над летчиком для рассечения набегающего потока воздуха.

Ну а дальше самое элементарное:

1. Вряд ли человек сможет правильно надеть парашют, который в первый раз видит. То есть нужно ещё и заранее научиться это делать. И если вы уж решили лететь с парашютом, придётся лететь в нём всю дорогу.

2. Парашют даже в сложенном виде занимает много места. Кто-то, может, и согласится отправиться в полёт без багажа взамен на то, что ему предоставят парашют, но много ли таких наберётся?..

3. Как обучать пользоваться? одеть парашют очень не просто, тем более в падающем самолете и при окружающей панике.

4. Как покидать самолет пассажирам? Конечно, если самолет начнет падать, паники избежать не удастся. Представьте, в каком состоянии будут люди, сможете ли вы трезво мыслить и воспользоваться парашютом в такой ситуации?

5. Что в данном случае делать пожилым людям и беременным женщинам, которые вряд ли смогут совершить прыжок?

6. Ну и, в конце концов, чтобы прыгать, нужно обладать большой храбростью. Многие предпочтут надеяться до последнего вместо того, чтобы шагать в бездну.

Как выжить в крушении самолета на земле?

Ответить на этот вопрос попытался профессор из Австралии, сам побывавший в авиационной аварии, чуть не стоившей ему жизни. Эд Галеа в 1985 году был на борту самолета, который выехал за пределы полосы и загорелся. С тех пор он занимается правилами самоспасения на борту. За время своей работы он опросил более 2 тыс. выживших в 105 авиационных авариях. На основе их рассказов он вывел ряд простых правил.

Путешествуя с семьей, держитесь вместе. Половина всех авиапассажиров путешествуют в группе — чаще всего с членами семьи. Естественно, что в экстремальной ситуации люди пытаются найти своих близких. Если в салоне бушует пожар, а семья разделена, то люди будут не спасаться, а искать друг друга. А ведь в такой ситуации каждая лишняя минута в дыму многократно снижает шансы выжить. Поэтому семья, особенно с детьми, должна находиться вместе и в то же время быть готова к тому, чтобы разделиться.Уметь расстегнуть ремень безопасности. Перед полетом пассажир должен изучить ремни безопасности и потренироваться их расстегивать. Поразительно, но в экстренной ситуации даже экипаж корабля не всегда может быстро освободиться от них. Не стоит забывать, что авиационные ремни устроены не так, как автомобильные. Секунды, проведенные в борьбе с ремнем, могут стоить жизни.

Садиться ближе к проходу и считать кресла до выхода. На самом деле в самолете нет более или менее безопасных зон. Места в хвосте лайнера могут оказаться смертельными, если пожар вспыхнул именно там, поэтому общих правил при их выборе не существует. Однако есть ряд советов. Во-первых, занимая свое место, следует посчитать и хорошо запомнить количество рядов, которое в случае чего придется преодолевать до ближайших двух экстренных выходов. Эти знания помогут в темноте быстро найти выход. Причем следует запомнить местоположение как минимум двух выходов, так как ближайший может быть заблокирован или недоступен. Во-вторых, шансы на выживание несколько выше у пассажира, сидящего ближе к проходу. Чем быстрее человек начинает двигаться и чем меньше препятствий у него на пути, тем выше его шансы на выживание.

Безопаснее всего было бы сидеть против хода самолета (такая возможность есть лишь у военных самолетов), однако на пассажирских лайнерах это невозможно.

Взять дымозащитный капюшон. В дыму содержатся вредные и наркотические газы, ирританты. Достаточно вдохнуть определенную дозу, и вы умрете», -говорит Галеа. Поэтому в любое путешествие он берет с собой портативный дымозащитный капюшон. Однако не стоит забывать, что пользоваться им тоже надо уметь, и лежать он должен как можно ближе. Время, потраченное на поиски и попытки открыть и надеть его, может стоить жизни.

Группировка и подготовка. Самое главное – никогда не пренебрегать информацией, которую сообщают бортпроводники перед полетом. Тщательное изучение карточки, на которой изложены правила эвакуации, действительно может спасти жизнь.

Группировка — положение, которое рекомендуется принимать в экстренной ситуации, может показаться нелепым или глупым, но оно спасет пассажира от самого страшного при аварии на земле и пожаре — от потери сознания.

При резком торможении или столкновении с наземным препятствием несгруппировавшийся человек непременно получит травму головы, которая, скорее всего, приведет к потере сознания. При пожаре в панике человека без сознания спасать никто не будет, поэтому, если вы сами не позаботитесь о себе, шансы выжить у вас минимальны.

Речь не идет о падении самолета — выжить в машине, падающей с высоты 10 тыс. метров, практически невозможно… но как показывает история — можно. В истории авиакатастроф есть имена людей, которым удалось сохранить жизнь,

Сессилия Сичан

16 августа 1989 года произошло крушение самолёта McDonnell Douglas DC-9-82, принадлежавшего авиакомпании Northwest Airlines. На борту лайнера находилось 154 человека, в том числе и героиня истории вместе со своей семьёй. Неполадка случилась сразу же после взлёта. Левое крыло самолёта повредилось после столкновения с мачтой освещения и воспламенилось. Затем авиалайнер накренился, а его неповреждённое крыло, задело крышу автосалона. В итоге самолёт упал на шоссе и взорвался. Его обломки и тела пассажиров были разбросаны в пределах полумили.

Однако пожарные, прибывшие на место катастрофы, были шокированы услышанным детским плачем. Оказалось, что после крушения лайнера удалось выжить 4-летней Сессилии Сичан. Несомненно, малышка получила серьёзные травмы – перелом конечностей, ключицы, черепа и ожоги. Но после длительного лечения девочка выздоровела. Осиротевшую малышку воспитали дядя и тётя. В честь необычного случая в своей жизни, повзрослевшая Сессилия вытатуировала маленький самолёт на запястье. Несмотря на пережитый ужас, «счастливица» не боится путешествовать в воздухе.

Лариса Савицкая

В августе 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и её муж Владимир возвращались домой после медового месяца. В самолёте, следовавшем из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, находилось 38 пассажиров. Однако на своём пути Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком, из-за чего распался на части. На момент аварии Лариса спала в своём кресле и проснулась из-за сильного ожога.

Причиной этого стала разгерметизация салона. Девушка не растерялась и крепко вжалась всем телом в кресло. Часть транспортного средства, где находилась Лариса, упала на берёзовую рощу. Девушка потеряла сознание после 8-минутного падения, однако вскоре очнулась. Увиденная картина была шокирующей – части обгоревших тел, обломки самолёта, разбросанные вещи. Спасатели нашли Ларису через 2 суток. Они были в шоке, так как после такой катастрофы обычно все люди погибают. Ларисе уже была подготовлена могила, которая, к счастью, не понадобилась. В результате падения молодая женщина получила серьёзные травмы позвоночника и головы, однако после длительной реабилитации ей удалось вернуться к нормальной жизни.

Лариса также попала в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который выжил после падения с 5 километровой высоты и как человек, который получил самую маленькую компенсацию после аварии. Её сумма составляла 75 рублей.

Александр Сизов

7 сентября 2011 года стало трагичной датой в истории российского спорта. Самолёт Як-42, летевший в Минск с Ярославля, упал сразу же после взлёта. На его борту, кроме экипажа, была хоккейная команда «Локомотив». Двум людям удалось выбраться из горящих обломков самолёта. Это был бортинженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. К сожалению, спортсмен получил ожог практически всего тела и, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался. Александру Сизову повезло, хотя мужчина сильно травмировался в авиакатастрофе.

Лечение стало результативным, и бортинженеру удалось встать на ноги. Он не решился на отказ от авиации – Александр работает авиамехаником, однако летать на самолёте после трагедии не решается…

Эрика Дельгадо

Зимой 1995 года во время захода на посадку потерпел крушение авиалайнер, летевший по маршруту Богота-Картахену. На его борту было 52 пассажира, однако выжить удалось только 9-летней Эрике Дельгадо.

Когда самолёт начал фрагментироваться, девочку выбросило в иллюминатор. Эрика вспоминает, что её выталкивала из самолёта мать. Это и спасло жизнь малышке. Она упала на болотистую местность. Эрика не так была потрясена катастрофой, как мародёрством местных жителей. Кто-то сорвал с шеи девочки золотое украшение и проигнорировал крики о помощи. Спасателем Эрики стал местный фермер, который и вытащил её с болота. Малышка в результате падения получила перелом руки.

Бахия Бакари

Шесть лет назад случилась катастрофа йеменского лайнера, следовавшего из Парижа на Коморские острова. 13-летней Бахие Бакари, в отличие от остальных 153 человек, удалось выжить. Самолёт упал в территориальные воды Коморских островов незадолго до посадки.

Выжившая девочка не знает, как всё произошло, так как на момент крушения она мирно спала в кресле. Падение с большой высоты закончилось многочисленными травмами, однако Бахия не растерялась. Отважная девочка взобралась на один из обломков самолёта и плавала на нём в Индийском океане. «Счастливицу» через 14 часов после трагедии нашли рыбаки. Бахия была отправлена специальным рейсом в одну из больниц Парижа. Здесь её проведал тогдашний президент страны Николя Саркози.

К сожалению, выживание после крушения самолёта – это исключение из правил. Авария среднего пассажирского авиалайнера забирает больше сотни человеческих жизней. Но, несмотря на это, самолёт признан самым безопасным видом транспорта.

Весна Вулович

26 января 1972 года югославский пассажирский самолёт Douglas DC-9, следовавший рейсом из Копенгагена в Загреб, взорвался в воздухе рядом с деревней Сербска Каменице в Чехословакии на высоте 10 160 метров. Причиной трагедии, по версии югославских властей, стала бомба, спрятанная на борту авиалайнера хорватскими террористами-усташами.

Самолёт, разорвавшись на части, стал падать вниз. В средней секции находилась 22-летняя стюардесса Весна Вулович. Весны не должно было быть на том рейсе — она подменяла свою коллегу и тёзку — Весну Николич.

Обломки самолёта упали на заснеженные деревья, что смягчило удар. Но удача для девушки оказалась не только в этом — её в бессознательном состоянии первым обнаружил местный крестьянин Бруно Хонке, в годы войны работавший в немецком полевом госпитале и умевший оказывать первую медицинскую помощь.

Сразу после этого стюардессу, единственную выжившую в катастрофе, доставили в госпиталь. Весна Вулович провела 27 дней в коме и 16 месяцев на больничной койке, но всё-таки выжила. В 1985 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самый высотный прыжок без парашюта, получив сертификат из рук своего музыкального кумира — участника знаменитой группы «Битлз» Пола Маккартни.

Джулианна Дилер Кепке

24 декабря 1971 года самолёт Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией и подвергся сильнейшему воздействию турбулентности. Самолёт начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра и упал вглубь тропического леса, примерно в 500 километрах от столицы страны Лимы.

17-летняя школьница Джулианна Кепке была пристёгнута к одному из кресел в ряду, который отломился от остального корпуса. Девушка падала среди бушующей стихии, при этом обломок вращался, словно лопасть вертолета. Это, а также падение в густые кроны деревьев, смягчило удар.

После падения у Джулианны была сломана ключица, сильно расцарапана рука, правый глаз заплыл от удара, всё тело было покрыто синяками и царапинами. Тем не менее девушка не потеряла способности к передвижению. Помогло и то, что отец Джулианны был биологом и научил её правилам выживания в лесу. Девушка смогла добыть себе пропитание, потом нашла ручей и пошла вниз по его течению. Спустя 9 дней сама вышла к рыбакам, которые и спасли Джулианну.

На основе реальной истории Джулианны Кепке было снято несколько художественных фильмов, в том числе «Чудеса ещё случаются» — тот самый, который через десять лет поможет выжить в авиакатастрофе Ларисе Савицкой. «Счастливая четвёрка» 12 августа 1985 года в Японии произошла самая большая по числу жертв катастрофа в мировой авиации с участием одного самолёта. Лайнер «Боинг-747SR» авиакомпании «Джепэн Эйрлайнз» вылетел из Токио в Осаку. На борту находилось 524 пассажира и члена экипажа. Через 12 минут после взлёта во время набора высоты 7500 метров у самолёта оторвался вертикальный хвостовой стабилизатор, в результате чего произошла разгерметизация, упало давление в салоне и отказали все гидравлические системы лайнера. Самолёт стал неуправляемым и был фактически обречён. Тем не менее пилотам неимоверными усилиями удалось удерживать лайнер в воздухе ещё 32 минуты. В итоге он потерпел катастрофу недалеко от горы Такамагахара, в 100 километрах от Токио. Авиалайнер рухнул в горном районе, и спасатели сумели добраться к нему лишь на следующее утро. Встретить выживших они не надеялись. Однако поисковая группа обнаружила сразу четверых живых — 24-летнюю стюардессу Юми Отиаи, 34-летнюю Хироко Ёсидзаки со своей 8-летней дочерью Микико и 12-летнюю Кэйко Каваками. Первых трёх спасатели нашли на земле, а 12-летнюю Кэйко — сидящей на дереве. Именно туда выбросило девочку в момент гибели лайнера. Четверо уцелевших получили в Японии прозвище «Счастливая четвёрка». Все они во время полёта находились в хвостовом отсеке, в районе, где произошёл разрыв обшивки самолёта. В этой чудовищной катастрофе могло выжить значительно больше людей. Кэйко Каваками рассказывала потом, что слышала голос своего отца и других раненых. Как потом установили медики, многие из пассажиров «Боинга» погибли на земле от ран, холода и болевого шока, поскольку спасательные группы не стали пытаться добраться до места катастрофы ночью. В результате жертвами крушения стали 520 человек. Так что же это получается? Человечество уже сколько десятилетий летает на самолетах, а пассажирам все так же не на что надеяться? В каком хотя бы направлении будет развиваться эта тема, если будет?

Источник: https://salik.biz/articles/52958-kak-spastis-iz-padayuschego-samoleta.html