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Доллар 71

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Доллар 71, в моменте опасно приближался к 69.
США продолжают настаивать, что на самом деле должно было быть 180-200.
Те, кто успел купить по 110-130 тихо грустят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7584983.html
Метки: деньги, доллар, рубль, экономика, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9113 6789
    чужой 18 мин. назад

      Гретта обеспечила Газпрому не только баснословные прибыли, но и фантастические убыли в Европе. Европа долго невыдюжит подчиняться США.
      То что доллар падает, это значит что он еще есть.

    • 30157 6621
      Русофил 10 мин. назад

        Доллар будет 20 руб.
        И 20 лет с конфискацией у кого их найдут.

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