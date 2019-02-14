Сорос ухватился за Армению: на что тратит миллионы долларов скандальный финансист

Источник: Sputnik

Организации, финансируемые Джорджом Соросом, действуют в разных сферах — медиа, борьбы с коррупцией, продвижения демократии, защиты прав больных, трансгендеров, женщин и детей. Намерения благие, но не все так однозначно — в ряде государств фонд Сороса обвиняется во вмешательстве во внутренние дела.

ЕРЕВАН, 5 фев – Sputnik. Финансируемые неправительственным «Открытым обществом» (далее фондом Сороса) многочисленные организации работают практически во всех сферах общественной жизни Армении.

В связи с недавним заявлением американского миллиардера, председателя хедж-фонда Джорджа Сороса о том, что “мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно важна «для демократического настоящего и будущего страны», предлагаем вам ознакомиться, в каких направлениях работают организации, получающие в Армении гранты из фонда известного финансиста.

Армянский филиал фонда Сороса создан в 1997 году. Многочисленные организации (около 60), финансируемые фондом, в 2003 году объединились в инициативу «Партнерство ради открытого общества». Это широкий спектр организаций, которые работают в сфере права, здравоохранения, СМИ, политических исследований и анализа, проблем молодежи, образования и прочее. Однако фонды скандального финансиста неоднократно обвинялись во вмешательстве во внутренние дела некоторых стран.

Ранее мы писали о том, какие организации стабильно финансировались фондом с 2012 года по 2017 годы. На этот раз представляем организации и суммы, которые получили гранты в 2017—2018 гг. Общая сумма полученных средств — около трех миллионов долларов.

Информация доступна на самом сайте Фонда.

Некоторые из координаторов этих организаций после смены власти получили должности в новом правительстве Армении, стали депутатами и вошли в Совет старейшин Еревана.

• Антикоррупционный центр Transparency International. Заявленная цель Организации — снижение уровня коррупции и достижение эффективного управления в Армении путем укрепления демократии. Сумма – 231,4 тысячи долларов.

• Онлайн телевидение Factor TV. Заявленная цель — поддержка работы независимой онлайн-платформы для СМИ, чтобы содействовать свободе выражения мнений, противодействовать дезинформации и популизму, а также распространять демократические ценности, права человека и основные свободы, идеи социальной справедливости и верховенства закона. Сумма – 186 тысяч долларов.

• «Союз информированных граждан» (Union of Informed Citizens) — общественная организация, деятельность которой направлена на повышение уровня информированности общественности о важных вопросах. Задача Союза — сократить распространение дезинформации и ее влияния на процесс формирования общественного мнения. Сумма – 228 тысяч долларов.

• Журналистский клуб «Аспарез» (Asparez, Journalists' Club) в Гюмри. В описании заявлено, что клуб основан людьми, имеющими опыт в журналистике и производстве теле- и видеоконтента. Заявленные цели — защита прав и интересов журналистов, защита свободы слова и волеизъявления, проведение обучающих курсов и обсуждений. Сумма – 120 тысяч долларов.

• НПО Международная зонтичная сеть журналистов (Umbrella, Journalists International Network). В рамках проекта создан сайт MediaLab, который публикует карикатуры, касающиеся текущих насущных политических, экономических и социальных проблем в Армении. Сумма – 157 тысяч долларов.

• «Клуб публичной журналистики». Программы клуба, согласно заявке, направлены на защиту прав и основных свобод человека в Армении, диалог, мир и взаимопонимание в регионе, а также призваны способствовать демократическим процессам и развитию гражданского общества. Имеет пресс-клуб и площадку для обсуждений «Медиа-центр». Сумма – 150 тысяч долларов.

• ОО «За равные права». Цель — стимулировать создание атмосферы толерантности, углубление демократии, повышение уровня правосознания путем семинаров и общественных обсуждений. При финансировании организации активно действует общественный клуб «Статья 3» (Hodvac 3). Сумма – 183 тысячи долларов.

• Институт общественной политики (Institute of Public Policy). Позиционирует себя, как независимый think tanks («фабрика мысли»), цель которого — «содействие развитию прозрачной и контролируемой обществом политики». Сумма – 155 тысяч долларов.

• Общественная организация «Журналисты-расследователи» (издает интернет-газету «Hetq» (След). Проводит журналистские расследования, содействующие антикоррупционной борьбе в стране. Цель — обеспечить общественный контроль над управлением государственными средствами. Сумма — 210 тысяч долларов.

• Ванадзорский офис Хельсинской Гражданской Ассамблеи. Заявленная цель — формирование общества, уважающего понятия «человеческое достоинство», «демократия» и «мир». Офис содействует различным инициативам в сфере обеспечения мира и верховенства права. Сумма – 139,7 тысячи долларов.

• Хельсинкский комитет Армении. Занимается контролем за выполнением государством международных обязательств по защите прав человека. В целях Комитета также развитие демократии, защита прав граждан в полиции, уголовно-исполнительных учреждениях, вооруженных силах . Сумма — 104, 8 тысячи долларов.

• Центр глобализации и регионального сотрудничества. Позиционирует себя, как аналитический центр. В целях - продвижение демократических ценностей, укрепление гражданского общества и верховенства закона в Армении, развитие свободной рыночной экономики, региональную интеграцию и мирное урегулирование региональных конфликтов. Сумма – 58,5 тысячи долларов.

• «Бун ТВ». Первое научное интернет-телевидение. Заявленная цель — способствовать формированию общества, использующего достижения науки и искусства . Сумма – 109 тысяч долларов.

• Общественная организация «Мандат». Организация характеризует себя как команда из журналистов и экспертов, которая различными инициативами пытается содействовать свободе слова, укреплению плюрализма в Армении. Организация проводит программу мониторинга деятельности Национального собрания Армении. Сумма – 143 тысячи долларов.

• Общественная организация «Khoran Ard». Занимается организацией интеллектуальных игр для детей, студентов и молодежи. Сумма – 40 тысяч долларов.

• «Центр развития Армавира». Общественная организация, которая ставит целью помочь развитию сотрудничества государственного, общественного и бизнес-секторов – 40 тысяч долларов.

• Общинный совет женщин Мартуни. Цель — развитие сферы здравоохранения и экологии, непосредственно вовлекая жителей общины в решение существующих проблем. Сумма – 40 тысяч долларов.

• Общественная организация «Горисский пресс-клуб». Расположен в городе Горисе, на юге Армении. Заявленная цель — улучшение общественной политики путем развития институтов гражданского общества. Сумма – 40 тысяч долларов.

• Исследовательский центр «Регион» был основан в 2001 году и до ноября 2008 года функционировал как автономное подразделение «Журналистов-расследователей» Армении. Как указывает сайт центра – он занимается исследованием проблем сотрудничества, безопасности и интеграции стран Южного Кавказа. Сумма – около 19,7 тысячи долларов.

• «Национальный центр исследований публичной политики» (National Center of Public Policy Research). Цель его работы заключается в проведении анализа государственной политики с особым акцентом на проверку госрасходов – 99 тысяч долларов.

• НПО «Общественная повестка дня» (Public Agenda) издает Ежемесячный журнал «Аналитикон». Цель – повышение профессионализма, уровня журналистской этики и защиты их прав. Развитие связей между армянскими и международными экспертами. Укрепление доверия между представителями СМИ трех сторон конфликта – 37 тысяч долларов.

• ОО «Реальный мир, реальные люди» (Real World, Real People) направлена на оказание помощи людям с ВИЧ/СПИД. Организация стремится поднять уровень жизни людей, больных СПИДом и укрепить взаимодействие среди людей, живущих с этой болезнью. Сумма — 70 тысяч долларов.

• Общественная организация «Центр по развитию прав человека» (Center for Rights Development). Организация занимается продвижением прав человека в вопросах предоставления ухода, лечения и поддержки представителей уязвимых групп. Цель сайта — предоставить полезную информацию пациентам, юристам и докторам о правах человека при получении медицинской помощи – 88,4 тысячи долларов.

• НПО «Передовая группа общественных исследований» («Advanced Public Research Group» NGO). Позиционирует себя как объединение квалифицированных специалистов в области социологии, политологии, юриспруденции, экономики и психологии. Организация специализируется на проведении исследований в различных сферах социальных взаимоотношений и жизни в Армении. Сумма – 20 тысяч долларов.

• НПО «Правильная сторона» (Right Side). Цель проекта — обеспечение правовой защиты трансгендерных лиц в Армении. Для достижения этой цели поддерживает круглосуточную горячую линию юридической поддержки для трансгендерных лиц, документирует случаи преступлений на почве ненависти против трансгендерных лиц и предоставляет юридическую помощь жертвам. В сфере деятельности организации — управление общественным центром для транссексуалов – 5 тысяч долларов.

• Женский ресурс центр (Women's Resource Center) действует в сфере защиты прав женщин — права на воспроизводство, гендерные права, борьбу против сексуального насилия – 55 тысяч долларов.

• Ереванский государственный медицинский университет. Грант выделен на организацию обучения паллиативной помощи шестидесяти медицинских работников, двадцати врачей общей практики и сорока медсестер – 20 тысяч долларов.

• Республиканская научная медицинская библиотека Армении. Проект направлен на расширение библиотеки, в частности улучшение технических возможностей. За счет этого — предоставление услуг большему числу пользователей. Сумма – 2,5 тысячи долларов.

• Центр прикладной психологии Ереванского госуниверстита. Разработка и институционализация 1200-часовой междисциплинарной теоретической и практической программы магистратуры по паллиативной помощи для врачей, психологов и социальных работников. Сумма – 22,5 тысячи долларов.

• НПО Армянская прогрессивная молодежь (Armenian Progressive Youth). Молодежная организация, цель которой — содействие активному участию молодежи в общественной жизни и построении гражданского общества, наращивание потенциала молодежи и обеспечение личностного и профессионального роста посредством программ неформального образования и волонтерства – 20 тысяч долларов.

• «Коалиция по предотвращению насилия в отношении женщин» (Coalition to Stop Violence Against Women). Цель проекта — борьба с бытовым насилием и убийствами в Армении путем изменения общественного восприятия и пропаганды более эффективных механизмов защиты и предотвращения жертв насилия в семье – 23,6 тысячи долларов.

• ОО «Защита прав без границ». Организация заявляет о том, что объединяет опытных юристов, занимающихся правами человека и специалистов смежных сфер. Цель — защита прав человека, совершенствование законодательства в этой сфере – 26,3 тысячи долларов.

• Специальная школа № 14 в Ереване для детей с нарушением зрения. Грант направлен на повышение эффективности обучения, организованного для детей с нарушениями путем публикации учебников Брайля и вспомогательных учебных материалов – 8,5 тысячи доллара.

• Центр правовой экспертизы и развития (Legal Analyses and Development Center). Выделены два гранта. Первый — на улучшение стандартов справедливого судебного разбирательства в Армении путем изучения соответствия судебных процессов в отдельных областях международным стандартам. Второй — мониторинг применения международных стандартов во время рассмотрения дел о насилии в семье – 33,6 тысячи долларов.

• Коалиция по борьбе с дискриминацией и продвижению равенства. Цель — защита прав человека, равенство, уважение к достоинству человека – 87 тысяч долларов.

• НПО «Молодежь за перемены» (Youth for Change). Цель — предоставить платформу для субъектов гражданского общества, в том числе правозащитников, активистов, исследователей и журналистов, для информирования молодежи об их причинах и для поддержки связей между молодежью – 7,8 тысячи долларов.

• ОО «Мост надежды». Организация занимается защитой детей с инвалидностью и прав молодежи – 720 долларов.

• ОО «Защита прав без границ». Организация заявляет о том, что объединяет опытных юристов, занимающихся правами человека и специалистов смежных сфер. Цель — защита прав человека, совершенствование законодательства в этой сфере. Сумма – 26,8 тысячи долларов.

• ATHK Hamakarg (сайт Lragir.am). Новостной сайт – 3,7 тысячи долларов.

• Армянская ассоциация психоонкологии (Armenian Psycho-Oncology Association). Миссия состоит в том, чтобы продвигать науку и практику психосоциальной помощи для людей с онкологическими заболеваниями и их родственников. Сумма – 30,5 тысячи долларов.

• Центр развития гражданского общества «Прогресс Гюмри» (Progress Gyumri, Civil Society Development Center). Стимулирование и поддержка постоянного развития и устойчивости гражданского и демократического общества в Армении. Содействие признанию и защиты прав человека, свободы слова и информации, прав и интересов журналистов, снижение уровня коррупции и борьба против торговли людьми – 9,3 тысячи долларов.

• НПО «Политика в области здравоохранения и инновационный центр» (Health Policy and Innovation Center, NGO) Грант выделен на повышение прозрачности и эффективного распределения ресурсов в службах в рамках политики бесплатного здравоохранения. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется OSF-Армения в партнерстве с Институтом общественной политики и Союзом информированных граждан – 9,5 тысячи долларов.

• НПО «Гражданский молодежный центр» (Civil Youth Center, NGO). Грант выделен на изучение доступа к государственному образованию в Тавушской области. Присуждается в рамках проекта «Достижение позитивных изменений через расширение прав и возможностей гражданского общества». Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется OSF-Армения в партнерстве с Институтом публичной политики и Союзом информированных граждан – 9,6 тысячи долларов.

• НПО «Хельсинкская группа Спитака» (Spitak Helsinki Group, NGO). Проект направлен на определение влияния насилия в семье на образование и обучение детей. С этой целью планируется провести мониторинг в школах Спитака для сбора данных о случаях насилия в отношении детей и осведомленности учителей о проблеме. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется OSF-Армения в партнерстве с Институтом публичной политики и Союзом информированных граждан. Грант получен в декабре 2018 года в размере 9 тысяч долларов.

В 2017 году на организацию дебатов во время парламентских выборов и освещение выборов были выделены средства областным телекомпаниям Dzagedzor (SOSI TV, 3200 доларов), Kyavar TV (11 тысяч долларов), Tsayg TC (21 тысяча долларов), ALT TV Media (6 тысяч долларов), Lori TV (6 тысяч долларов), GALA TV Company (6 тысяч долларов).

Джордж Сорос — американский инвестиционный банкир, входящий в список 30 самых богатых людей планеты. Своей главной миссией Сорос считал смену обществ закрытого типа «открытыми обществами» (так и называется его фонд), которые смогут нормально взаимодействовать с западным миром. Первый фонд — Open Society Fund (OSF) создан в 1979 году.

С этой целью реализуются различные грантовые программы для молодежи, ученых и разных исследователей. Ко всему этому фонды Сороса замешаны в политике, в частности организации смены власти в ряде государств. Последней страной, где фонд Сороса прекратил работу, стала Турция, после того как президент страны Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году. А российская Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.