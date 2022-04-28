Технология экономического рывка. Дионис Каптарь
Каким образом целый ряд стран осуществил мощнейший промышленный рывок, ставший экономическим чудом? Как западные страны применяли набор инструментов, основанных на высокой роли государства в экономике, протекционизме и планировании? Каков реальный рецепт экономического чуда? Беседуем с писателем Дионисом Каптарём.
04:57 Модель экономики Японии
16:40 Модель экономики Тайваня
20:40 Директивное и индикативное планирование
26:10 Модель экономики Южной Кореи
30:03 Модель экономики Франции
32:58 Модель экономики стран англо-саксонского мира
38:13 Книга «Запрещённая экономика»
Книга “Запрещённая экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной.” Каптарь Д.Л. https://den-magazin.ru/utm/1204
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Писатели побеждают санкции.
Не “что”, а “кто”, Дениска.
Раньше был интересен.
Всё куда-то провалилось в бездну глупости.
Сравнил японца и Васю в кепарике и с беломориной на конвейере.
Не смешно
Настоящему индейцу надо только одного
Да и этого не много, да почти что ничего
Если ты, чувак, индеец, ты найдёшь себе оттяг
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Ну, а если наш индеец вдруг немного загрустит
Он достанет папиросу и покурит посидит
Посидит, подумает, что-нибудь придумает
Ну, а если грустно станет, так он песню запоёт
А под вечер все индейцы соберутся у стола
Заколотят трубку мира – прояснится голова
И про прерии простор поведут свой разговор
Где ж вы, кони, наши кони, что несут во весь опор?
Эх, трава, травушка, травушка-муравушка
Эх, берёзки, ёлочки, шишечки, иголочки
Эх, грибочки, ягодки, да цветочки-лютики
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки.