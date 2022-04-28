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Технология экономического рывка. Дионис Каптарь

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Каким образом целый ряд стран осуществил мощнейший промышленный рывок, ставший экономическим чудом? Как западные страны применяли набор инструментов, основанных на высокой роли государства в экономике, протекционизме и планировании? Каков реальный рецепт экономического чуда? Беседуем с писателем Дионисом Каптарём.

04:57 Модель экономики Японии
16:40 Модель экономики Тайваня
20:40 Директивное и индикативное планирование
26:10 Модель экономики Южной Кореи
30:03 Модель экономики Франции
32:58 Модель экономики стран англо-саксонского мира
38:13 Книга «Запрещённая экономика»

Книга “Запрещённая экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной.” Каптарь Д.Л. https://den-magazin.ru/utm/1204

#ДеньТВ #экономика #протекционизм #санкции #экономическоечудо #азиатскиетигры #Каптарь
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pMU5R3WczDI
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 18428 9382
    BlackCat два часа назад

      Писатели побеждают санкции.

    • 22281 20783
      жора шапов два часа назад

        Не “что”, а “кто”, Дениска.

        • 30143 6607
          Русофилжора шапов час назад

            Раньше был интересен.
            Всё куда-то провалилось в бездну глупости.
            Сравнил японца и Васю в кепарике и с беломориной на конвейере.
            Не смешно

            • 14745 13681
              KTРусофил час назад

                Настоящему индейцу надо только одного
                Да и этого не много, да почти что ничего
                Если ты, чувак, индеец, ты найдёшь себе оттяг
                Настоящему индейцу завсегда везде ништяк

                Ну, а если наш индеец вдруг немного загрустит
                Он достанет папиросу и покурит посидит
                Посидит, подумает, что-нибудь придумает
                Ну, а если грустно станет, так он песню запоёт

                А под вечер все индейцы соберутся у стола
                Заколотят трубку мира – прояснится голова
                И про прерии простор поведут свой разговор
                Где ж вы, кони, наши кони, что несут во весь опор?
                Эх, трава, травушка, травушка-муравушка
                Эх, берёзки, ёлочки, шишечки, иголочки
                Эх, грибочки, ягодки, да цветочки-лютики
                Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки.

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