Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас — так стоило бы охарактеризовать усилия финансово-экономического блока правительства РФ и ведомства Эльвиры Набиуллиной по поддержанию на плаву российского рынка. Они огромные молодцы и профессионалы. Почти гении. Честно. Люди, которые присели за стол с шулерами и колодой краплёных карт, умудрившиеся при этом в течение долгого времени не продуться в прах. Спускают, конечно, по-маленькому, но держатся. И мы держимся вместе с ними. Проблема в другом — неизбежном тренде на дно.

Простая иллюстрация. На борьбу с коронавирусной инфекцией Россия затратила 3,8% своего ВВП, Германия — 6%, Франция — 5,1%, США — 11%. Чтобы перед глазами вместо процентов фигурировали более понятные цифры, напомним, что номинальный ВВП России в 2019 году составлял 1,7 трлн. долл., Германии — 4,039 трлн., США — 17,443 трлн. Каждый желающий может взять в белы руки калькулятор и подсчитать 11% от американских 17,4 трлн. долларов и 3,8% от российских 1,7 трлн. И долго плакать. Или недолго. Трёхлетний бюджетный план, уже принятый Госдумой, предполагает 3%-ный рост экономики в 2023 году. 3% от 1,7 трлн. чужих долларов. Грустно, девушки. И обидно. В городе красиво идёт снег, а мы идём лесом.

Теперь, прежде чем заняться плачем либералов, — нам никогда не поднять Ярославль и Барнаул, словно именно их об этом просили в указанных выше городах, — посмотрим вокруг. Это крайне важное «вокруг», сильно на нас влияющее. Не о планете Нибиру речь.

А вокруг мы видим «дивный новый мир» Хаксли. Например, китайской Huawei, лидеру в области технологий 5G, просто запретили работать с этой технологией и поставлять соответствующее оборудование на рынки США, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции — список совсем не полный. Далее славный Google — не по взмаху волшебной палочки, а по железной воле Госдепа и администрации Трампа обнулил возможность для Huawei устанавливать программное обеспечение Android на смартфоны компании.

Эти решения в том числе привели к взрывному росту акций Apple — самого капитализированного сейчас бренда мира, основного на базе Android конкурента Huawei — Samsung. В 2020 году эта южнокорейская компания, согласно прогнозам, заработает на 15% больше, чем в 2019-м. Huawei оказалась в состоянии выжить, компенсировав потери на внутреннем рынке, 40% которого она контролирует. Надо ли тут объяснять, что такое 40% китайского рынка? И ведь это не просто «ограничения» — это искусственное и силовое отрезание от рынков ценой в сотни и больше миллиардов долларов, даже если говорить только о перспективе на ближайшие десять лет.

Как заметил член экспертного совета партии «За правду» Андрей Подойницын, один из авторов и идеологов экономической концепции солидарной экономики: «Конкуренция неизбежно приводит к созданию монополии или выявлению крайне малого числа компаний, контролирующих определённый сегмент рынка. Вход на него чужим строго закрыт и фактически невозможен. Кто сегодня в «честной конкурентной» борьбе способен бросить вызов Siemens или General Electric с их накопленным потенциалом производственной, научной базы, социальных и политических связей?»

При характеристике «честности» западной капиталистической конкуренции так и тянет перефразировать слоган популярной в 90-е киносаги «Горец»: «В живых останется только один!» И этот один будет совершенно не случайным, одержавшим победу в тяжёлой борьбе героем. Это будет конкретный сукин сын, отобранный и выпестованный ручной персонаж, сливающий прибыль настоящим хозяевам. Или через систему узаконенной коррупции по имени лоббизм, как в Штатах, или через синекуры отставных политиков или детей действующих (приведём в качестве примера сладкий демократический тwix Джо и Хантера Байденов) в советах и правлениях, или через перечисление нужным фондам грантов с большим количеством нулей, и прочая, и прочая — фантазия, и число инструментов реализации её безгранично.

Помимо всяких «экономических реалий» нужно помнить и о нарастающем прессинге, делающем нас беднее, о санкциях, долговременной информационной истерике и создании образа врага, демонизации руководства страны, наконец, о чётком отражении нацеленности Запада на «силовое решение» русского вопроса. «Россия — враг номер один!» — так записано в оборонных концепциях США и стран НАТО. Тебя уже раздели, привели в газовую камеру, а ты всё дружить хочешь? Русский Иван, он, конечно, дурак, но разве настолько?

Таким образом, Россия сегодня решает не только задачу мирного экономического развития. Одновременно она вынуждена отражать мощнейшую внешнюю агрессию. Существует у нас для этого ресурс? Конечно. И ого какой! Можно напечатать сотни триллионов долларов, но нельзя налить ещё один Байкал, посадить новую тайгу от Уральского хребта и до Тихого океана, вспахать столько гектаров пашни, как на Белгородчине, Ставропольщине, Кубани, а ещё река Волга, что течёт долго, одна на свете, и много всякого. Так что ущипните себя, господа, за пухлые щёчки, придите в ум, осознайте, что и где является настоящими ценностями. Но можно кушать и деньги. С кашей, например. Главное — не спешить, чтобы не подавиться. Несчастные случаи, описанные в литературе, имеются.

«За правду» предлагает России принципиально иную стратегию рывка, которую партия Захара Прилепина назвала солидарной экономикой. То, о чём говорит «За правду», не имеет ничего общего с «французской моделью» солидарности, когда высокие налоги, перераспределяемые через обширный бюрократический аппарат, порождают поколение инфантильных бездельников или дают возможность к существованию в стране обширной арабской общины из стран Магриба, её расширению во французском мире без всякой надежды на интеграцию. Полуголодное существование людей в границах сознательно выстроенного Пятой республикой жёсткого социального гетто.

Вот как формулирует новую стратегию секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков: «Модель российской солидарной экономики призвана стратегически решить три глобальные задачи:

Первое. Безусловный базовый доход для всех граждан России имеет своей задачей уничтожить базальный страх перед нищетой и одиночеством каждого члена нашего общества, а также помочь раскрыть творческий потенциал каждому гражданину России.

Второе. Формирование двухконтурной финансовой системы на базе технологии блокчейна позволит государству получить необходимые, практически неограниченные финансовые ресурсы для реализации жизненно важных для страны инфраструктурных проектов в партнёрстве с частными инвесторами и любым бизнесом.

Третье. Переход от «условно стихийной», псевдорыночной модели развития российской экономики, на деле осуществляемой не в наших национальных интересах, к межотраслевому, гармоничному региональному развитию, Госплан 2.0. Разговор не про скрепки, а про современную, комфортную для жизни и раскрытия творческого потенциала граждан среду, дружелюбную к индивиду и предпринимательской инициативе».

Всё это — не пустота и не маниловщина. Напротив, это тот самый, столь любимый многими «европейский путь», который «За правду» предлагает реализовать не под диктовку олигархической и бюрократической элиты, а снизу, волей народа.

«Германия собирает и перераспределяет в дальнейшем через налоги 47% своего ВВП, во Франции совокупная ставка перераспределения ещё выше, примерно 50%, в Скандинавии около 53%. Эти данные предоставлены ежегодным справочником ЦРУ, так что никакие претензии к источнику не принимаются. Он святой и чистый. В России уровень перераспределяемых к ВВП налогов колеблется сегодня в районе 15–17%. То есть резерв для социализации огромен», — констатирует Андрей Подойницын, и вопрос лишь в политической воле, необходимой для реализации концепции солидарной экономики. При желании нет особой проблемы ввести единый и целевой солидарный налог для всех работающих или присутствующих в России в виде представительств юридических лиц.

Давайте углубимся в концепцию, которую товарищи Захара Прилепина предлагают и отстаивают в общественной дискуссии. Инструменты, как сделать всех нас собственниками, держателями акций государства Российского, могут быть очень разными. Можно построить систему безусловного дохода на базе существующего фонда национального благосостояния или другим образом. «Тут принципиально важно избежать другого — любой «ваучеризации», возможности передачи личного дохода человека в чужую пользу», — подчёркивает Андрей Подойницын.

Важный вопрос. Но технический ли? Технический. Разве нет у нас, например, личных затрат, связанных с оплатой ЖКХ, хорошего образования, включая траты на репетиторов, здоровья в широком смысле, вплоть до реабилитации и физкультуры? Ведь есть? Регулярные, не правда ли? Весомая часть бюджета любой семьи. Пусть выплачиваемый государством доход со счетов граждан направляется на погашение этих нужд. Стимулирует ли такое решение количество обращаемых на внутреннем рынке, обеспеченных реальными товарами и услугами денег? Да.

Разве сборы НДС, то есть доходы бюджета, при этом не увеличатся? По словам секретаря ЦК «За правду» Николая Новичкова, уже сегодня 2500 рублей безусловного дохода на каждого члена семьи — реальность. А такой доход закроет ежемесячные расходы на ЖКХ для семьи из четырёх человек. Речь примерно о 3,66 трлн. рублей в год. Много? В доковидном 2019 году профицит российского бюджета составлял 1,9 трлн. Остаётся наскрести не так много, около 1,7 трлн. Вполне посильная для правительства задача. Так что никакой фантастики. Всё близко, доступно, была бы воля.

Конечная цель — сделать базовый доход в будущем заменой всех существующих социальных пособий и пенсий. Ведь только для их обеспечения: тому давать, а этому не давать, дядю Колю проверить, не отросла ли у него нога, как у ящерицы, — для всего этого требуется большущий, съедающий огромные суммы бюрократический аппарат. Не лучше ли направить издержки напрямую и сразу в карманы граждан? При этом никто не откажет вам в возможности делать индивидуальные пенсионные накопления. Мы о гарантированной базовой возможности достойной жизни.

Сверхзадачу так формулирует эксперт «За правду» Андрей Подойницын: «Предлагаются две вещи:

1. Диаметрально поменять отношение общества ко времени и действию, не связанному с делом, бизнесом, коммерческим успехом и политикой. Неполитическое и неэкономическое время обладает никак не меньшей ценностью и значимостью, чем время для денег и во имя денег. Надо воспитать эту новую умственную привычку. И это лишь дело намерения и техники.

2. Системно разработать, создать и внедрить новые форматы для бытия вместе. И семейного, и более широкого, на уровне общин, посёлков, районов, городов, дворов. Современные технологии создают бесконечные возможности для любого творческого объединения и взаимоСОдействия, никак не зависящего от географических реалий.

Нет смысла сетовать на атомизацию общества, индивидуализм, доходящий до примитивного биологического эгоизма и деградацию института семьи».

Конечно, нужно считать, о какой сумме речь, а также в какие сроки этой благородной цели можно достигнуть. Что такое достойный безусловный доход — 100 000 рублей в месяц или больше? Но это же не чушь и не химера? Это рассказ о нашем будущем, а главное — о будущем наших детей, в которое следует отправиться сейчас.

Теперь давайте поговорим об инвестициях в инфраструктуру. Мы строим дороги? Конечно. А нужно в 10 раз больше. Мы строим жильё? Разумеется. А нужно в 10 или в 20 раз больше. И современное. Комфортное, чтобы хотелось жить, а не уехать. И чтобы не только Оля Бузова, дай бог здоровья девочке, могла купить квартиру.

«За правду» предлагает финансировать все необходимые стране инфраструктурные проекты через систему блокчейна и цифрового управления специальной эмиссией, в обеспечении которой лежат природные богатства России. Богатства недр наших: нефть, металлы и так далее не есть собственность уважаемых и авторитетных лиц, как правило, с двойным гражданством. Ничего личного. Управлять — пожалуйста. Мы о другом.

И сейчас не станем пускаться в детали, для которых требуется спокойная научная и управленческая дискуссия. Мы озвучиваем принцип целевой эмиссии, вовсе не новый, много раз и успешно применявшийся в мировой экономике. Главное, что в результате не где-нибудь, а в России появятся огромные и реальные ценности: новые дороги, автомобильные и железнодорожные мосты, аэропорты, жилые кварталы, школы, детские сады, научные городки, лаборатории, космодромы — всё то, что принято называть будущим. А также рабочие места с высокой прибавочной стоимостью. Этакий стиль Илона Маска в государственном масштабе. Тот самый полёт «Мрии» с многоразовым «Бураном», совершённый в «тотально отсталой» стране 21 декабря 1988 года. Только вот до сих пор повторить его не могут.

И это будущее мы в состоянии нарисовать сами, пока Европа с США готовятся к войне и к съедению России. Пусть заботятся о несварении своих желудков и ласкают друг дружку. Когда образумятся — пусть звонят. Номер в Кремле кому надо известен.

Это и есть мобилизационная экономика, проект рывка от «За правду», который власти России могут, обязаны и должны начать осуществлять немедленно в партнёрстве со всем бизнесом России. Можно — и с проверенными иностранными товарищами, под нашим неусыпным, нежным и жёстким контролем. Нравится будущая Россия? Пожалуйста — подпиши правила, трудись!

И ещё ремарка про Госплан 2.0. Логично же, чтобы столь обширная инвестиционная программа осуществлялась синхронизированно, с учётом имеющейся инфраструктуры в регионах, а также решала задачу гармоничного развития всей страны. А то у нас как получается: голова-Москва перевешивает тельце, которое при взгляде на карту огромно. Это не наша, при всей любви к Белокаменной и Первопрестольной, история.

«То, что только 10% субъектов РФ — столицы, промцентры, добывающие регионы — числятся в донорах, является не отражением объективной картины мира, а лишь исторически сложившимся перекосом. Следствием регистрации нужных юридических лиц в нужных местах. Кому нужных? Наша задача — немедленно начать создавать новые стандарты качества жизни в регионах, согласно единому и открытому — в определённой части, «друзей»-то у нас много — плану развития России», — заявил секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков.

Лидер «За правду» Захар Прилепин обращается ко всему политическому классу России, чтобы на федеральном уровне спокойно и беспристрастно обсудить концепцию «солидарной экономики», не с целью научных споров, а для практического внедрения её элементов в хозяйственную и социальную жизнь страны прямо сейчас. Быстрое экономическое развитие нашей Родины в нынешних условиях — это вопрос мира, а не войны, переструктурирование и добровольное притяжение к богатой и сильной России отколовшейся ранее периферии, рост народонаселения. У «За правду» нет авторских амбиций. Если «Единая Россия» или кто-то другой, к примеру, готов к практической реализации изложенной здесь концепции, к политическим и другим консультациям, «За правду» станет рядом, чтобы помочь. Приоритет интересов страны над узкопартийными для нас, людей служивых, — как дышать. Ну что — поехали?

Вадим Авва

Источник: https://nstarikov.ru/solidarnaja-jekonomika-resursy-dlja-ryvka-121777