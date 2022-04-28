Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты и Польша разрабатывают план по установлению поляками контроля над частью украинской территории, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поступающим в СВР России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над “своими историческими владениями” на Украине. Первым этапом “воссоединения” должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их “защиты от российской агрессии”», – рассказал Нарышкин.

По его словам, в настоящее время с администрацией президента США Джо Байдена «обсуждаются модальности предстоящей миссии».

«Согласно предварительным договорённостям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием “желающих государств”. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками “коалиции единомышленников”. Однако польское руководство и не заинтересовано в лишних соглядатаях своей операции, – отметил директор СВР. – Так называемый миротворческий контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с Вооружёнными силам России минимальна. А в приоритетные боевые задачи польских военных войдёт постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск договороспособных представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву “демократического” противовеса националистам».

В Варшаве рассчитывают, что превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведёт к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые «польскими миротворцами», добавил Нарышкин.

«По сути, речь идёт о попытке повторить историческую для Польши “сделку” после Первой Мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от “большевистской угрозы”, а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства “Великой Польши”», – заключил директор СВР.

26 апреля Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По его словам, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что Штаты, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину, пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отмечал в беседе с «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учётом того что появились Донецкая и Луганская народные республики.

6 апреля директор СВР в статье для журнала «Национальная оборона» заявил: «В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы. Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создаёт по-настоящему многополярный мир, которого ещё никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники».

По его словам, «если же Европе и США не хватит зрелости и мужества для того, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придётся проектировать глобальное будущее без них». «На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут всё активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении», – заключил он.

По материалам сайта СВР, «Известий», издания «Национальная оборона»