Из аннотации.

В беседе о ситуации на Украине в телепрограмме «Право знать» на ТВЦ политолог, философ, лидер «Сути времени» Сергей Кургинян подчеркнул, что на Украине против России ведется гибридная война с участием Запада. Офицеры НАТО координируют действия против нас, поставляется западное вооружение, идет сумасшедшее финансирование – Запад всё сильнее втягивается в конфликт.

Кургинян уверен, что происходящее на Украине приведет к очень быстрой трансформации во всем мире. Он подчеркнул, что вложение Германией €100 млрд в армию создаст настоящий рейх, что США в борьбе против Китая смогут опереться только на Японию – и тогда Япония окажется ядерной. Украинский нацизм, поддерживаемый Западом, подтолкнет нацификацию Европы, считает эксперт. Этому будет способствовать продовольственный кризис, новые волны мигрантов – в итоге правые буду усиливаться и менять европейскую повестку.

Отвечая на вопрос о сроках российской спецоперации, Кургинян подчеркнул, что изначально прогнозировал, что она продлится не менее полугода, а те, кто ожидал блицкрига, – неадекватны. По его прогнозу, за лето может быть завершена работа в донбасском котле, а там начнется новый этап. Он уверен, что происходящее на Украине – это огромный судьбоносный конфликт, который определит судьбу России. По словам Кургиняна, в российской элите есть прозападное лобби, есть желающие всё свернуть и обратить вспять, но в глазах главы государства читается иная установка.

Политолог убежден, что по ту сторону победы проблемы будут «покруче», чем у были у Берии в 1945-1952 годах. Для осуществления реальной денацификации Украины нужна принципиально новая Россия. Мечты России о вхождении в Европу рухнули, мир стремительно меняется – всё это будет способствовать трансформации страны в кардинально новое состояние, считает лидер движения «Суть времени». Он убежден, что это должно происходить плавно и конструктивно: на средний управленческий уровень должны прийти люди, которые реально умеют работать, в школах должна появиться полноценная идеология. Для этого главной задачей должен стать метаидеологический синтез, который на основе позиции окончательности победы объединит разные патриотические круги.

Кургинян пояснил, что пока российское общество, власть, идеологи буксуют в понимании главного – что Россия одна сегодня оказалась на пике отстаивания мировых гуманистических ценностей. В мире объективно происходит дегуманизация. Дегуманизация нужна нынешнему миру, который не знает, зачем так много людей на планете, и намерен расправиться с ними, как повар с картошкой. Украина находится на переднем фланге дегуманизации – и потому оказывается, что наши ребята на передовой отстаивают право мира на восхождение, отстаивают гуманизм, подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что только окончательная, полная победа России в нынешнем конфликте предотвратит скатывание к ядерной войне и обеспечит настоящий диалог с Западом. Кургинян верит, что в России будет восстановлена империя (в хорошем смысле этого слова – как империя, которая дает возможность развиваться входящим в нее народам, как это было в СССР, а не эксплуатирует и не архаизирует их, как это делала Британия). И что это есть веление истории и знак судьбы, и историческая необходимость. А для этого нужно уважение к любой специфике, к историческим нюансам – и нужно вспомнить главную миссию русского народа: создавать симфонию народов, цветущую сложность.