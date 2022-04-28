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Лукашенко: бывшие советские республики будут подключаться к Союзному государству

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Лукашенко: бывшие советские республики будут подключаться к Союзному государству

Союзное государство, которое строят Россия и Белоруссия, может привлечь и другие страны. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Президент отметил, что со стороны российских регионов видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с республикой.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства – Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», – сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией в любое время и по любым направлениям, а предприятия республики готовы обеспечить РФ любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний. В своё время Минск сделал ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадал, заметил он.

«У нас не стоит так жёстко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них всё лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнёров. Это такие партнёры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать», – сказал глава государства.

В начале 2022 года Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству присоединятся и другие страны. «Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — сказал он и добавил, что и Армении «деваться некуда».

МИД Армении назвал это заявление самобытным геополитическим анализом и вызвал белорусского посла. В Узбекистане посоветовали Лукашенко заняться «своими непростыми внутренними и внешними проблемами».

По материалам сайта Президента Белоруссии, НТВ, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/lukashenko_byvshije_sovetskije_respubliki_budut_podkluchatsa_k_sojuznomu_gosudarstvu_307.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18428 9382
    BlackCat 40 мин. назад

      Федерация суверенных государств.

    • 30147 6611
      Русофил 11 мин. назад

        Африканский союз.
        Все союзные и все независимые.
        В Африке так давно
        уже 20 лет и нашим нравится как в Африке
        Африка́нский сою́з (сокращённо АС, АфроСоюз) — международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Основана 9 июля 2002 года[6].

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