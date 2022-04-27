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В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов

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Новости смертной казни.

В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения террористических актов.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов

Стоит отметить, что смертная казнь официально действует в ДНР.
В России по-прежнему действует мораторий на смертную казнь, причем сейчас уже без всяких международных обязательств и в условиях, когда примерно 75% населения страны выступают за возвращение института смертной казни за особо тяжкие преступления. Тем более странным выглядит отсутствие смертной казни в условиях войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7582139.html
Метки: белоруссия, лукашенко, право, смертная казнь, терроризм
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18425 9379
    BlackCat час назад

      Правильно

    • 16932 15386
      Руса 21 мин. назад

        Теперь, после выхода из ПАСЕ, и в России следует отменить
        мораторий на смертную казнь. Не стоит подражать западным
        “ценностям”, от этого только хуже.

        • 23330 19456
          маринаРуса 9 мин. назад

            с этим нужно осторожно -Система осталась старой -вы помните кто у нас судьи ,прокугоры,не говоря об адвокатах?Большие сроки -да ,для определенных жутких преступлениях -как дети например(торговля,насилие) -в виде исключение -может и то -только при участии общества.Я не верю в нашу судебную Систему ни на йоту и после 30 лет ведения судов,как бизнеса и политики -это очень страшно….Но не вводить это как меру при сегодняшней подчиненности всей верхушки власти деньгам чужих ..Смерть не решает вопросы,решает справедливость и неотвратимость.Нельзя поддаваться экзальтации..временнной

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