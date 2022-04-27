В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов
Новости смертной казни.
В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения террористических актов.
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов
Стоит отметить, что смертная казнь официально действует в ДНР.
В России по-прежнему действует мораторий на смертную казнь, причем сейчас уже без всяких международных обязательств и в условиях, когда примерно 75% населения страны выступают за возвращение института смертной казни за особо тяжкие преступления. Тем более странным выглядит отсутствие смертной казни в условиях войны.
Правильно
Теперь, после выхода из ПАСЕ, и в России следует отменить
мораторий на смертную казнь. Не стоит подражать западным
“ценностям”, от этого только хуже.
с этим нужно осторожно -Система осталась старой -вы помните кто у нас судьи ,прокугоры,не говоря об адвокатах?Большие сроки -да ,для определенных жутких преступлениях -как дети например(торговля,насилие) -в виде исключение -может и то -только при участии общества.Я не верю в нашу судебную Систему ни на йоту и после 30 лет ведения судов,как бизнеса и политики -это очень страшно….Но не вводить это как меру при сегодняшней подчиненности всей верхушки власти деньгам чужих ..Смерть не решает вопросы,решает справедливость и неотвратимость.Нельзя поддаваться экзальтации..временнной