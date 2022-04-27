На что готов пойти Запад чтобы устоять?
В каком положении сейчас оказался Западный мир? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Полные версии передач смотрите на платформах канала “День” (это бесплатно)
ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Запад #Европа #США #санкции #геополитика #политика #НиколайСорокин #яденаявойна #глобализм #однополярныймир