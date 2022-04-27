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На что готов пойти Запад чтобы устоять?

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В каком положении сейчас оказался Западный мир? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hh3nNUdgQjI
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