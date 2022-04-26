Поддержать трудовым рублём регулярный выпуск новых видеоматериалов «Специнформа» и оформить подписку на платформе sponsr нужно здесь: https://sponsr.ru/spezinform/?tab=levels⚔ Уголок батального жанра: https://t.me/combatart26 апреля 1985 года на территории соседнего с Афганистаном Пакистана, в Пешаваре, группа советских и афганских военнопленных подняла вооружённое восстание. В ходе завязавшегося неравного многочасового боя и последовавшего мощнейшего взрыва почти все содержавшиеся в лагере Бадабер «шурави» и военнослужащие Вооружённых Сил ДРА погибли смертью храбрых. Немногих оставшихся в живых раненых добили на месте. Кроме того, взрывом была уничтожена масса боевиков и военных инструкторов (в том числе иностранных), занимавшихся в учебном центре лагеря планомерной подготовкой душманов.Руководство Пакистана приложило усилия для засекречивания подробностей восстания и боя, но факт вооруженного выступления в Бадабере подтвердил, в частности, посетивший 9 мая 1985 года советское посольство в Исламабаде представитель международного Красного Креста. Позже информации о восстании стало несколько больше, но вместе с этим история подвига наших и афганских пленных обросла новыми фамилиями, удивительными версиями и откровенно вымышленными подробностями.О том что же в тот день происходило в Пешаваре беседуем с Александром Владимировичем Лаврентьевым, многие годы ведущим поисковые работы в Афганистане и, так получилось, побывавшем в плену у талибов и чудом вернувшимся на Родину. Если испытаете желание углубиться в тему — для вас ссылки на pdf-версии книг Александра Владимировича, посвящённых поискам и установлению судеб советских военнопленных, не вернувшихся с Афганской войны: https://sponsr.ru/spezinform/14149/Vosstanie_v_lagere_Badaber_Rasskazyvaet_Aleksandr_LavrentevВсем желающим принять посильное участие в деле поиска пропавших без вести в Афганистане советских военнослужащих и оказать материальную помощь рекомендуется сделать это по указанным реквизитам (карта СБ): 2202 2008 2588 5799Обратите внимание: перечисленные средства направляются непосредственно Александру Владимировичу Лаврентьеву. По всем вопросам, связанным с оказанием материальной или иной помощи обращайтесь по электронному адресу: lavin53@mail.ru*****Завершая эту беседу, хотел бы задать всем нашим зрителям вопрос. Точнее, хочу посоветоваться. Имена участников этого восстания уже вряд ли удастся достоверно установить, а вот увековечить их память и их подвиг было бы справедливо. Конечно, нет уже и той страны, что отправляла их на войну и возможности у нас не так велики, как хотелось бы, но уж с установкой памятной таблички нашим солдатам, погибшим в отчаянном бою, полагаю, справимся. Что об этом думаете? Поддержите такую инициативу?✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY✔ Новое видео компании РИК о рефрижераторных контейнерах: https://youtu.be/cRzqukooFA8✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma✅ LiveJournal: https://onepamop.livejournal.com/⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform✅ Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia✅ Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023#афган #специнформ #мывоеваливафгане #афганистан #армия #ссср #ветеран #бадабер #ранение #пленный #автомат #шурави #плен #восстание #война