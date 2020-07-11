Как врали поляки: потери русской армии во время польского восстания 1863 – 1864 годов

Довольно давно на территории бывшего СССР сложилась тенденция к пересмотру многих исторических событий, имевших место в разные периоды российской истории . В том числе эта тенденция проявляется и при вводе в оборот новых данных по истории польского восстания в 1863 – 1864 годах. При этом чаще всего, вводя некие "новые данные", пытаются поставить под сомнение как ход восстания в целом, так и результаты отдельных боев и событий. Особенно ярко это заметно на примере цифр потерь, которые обычно подаются под предлогом того, что "царская пропаганда" скрывала настоящие потери русской армии в боях с польскими инсургентами. Однако проблема в том, что в русской армии тех лет существовала традиция увековечивать память погибших солдат и офицеров на стенах возводимых храмов. Такой храм был возведен и после подавления последнего польского восстания – Александро-Невская часовня в Вильне. Сама часовня была уничтожена в ходе Гражданской войны, однако список погибших солдат и офицеров сохранился, что дало возможность сравнить реальные потери русской армии с отчетами инсургентов.



Введение

Восстание поляков против Российской империи (т.н. "январское восстание") началось 10 января 1863 года на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в восточных границах 1772 года.



Сформированные повстанцами отряды успеха не имели, отметившись только зверствами в отношении как пленных солдат, так и гражданского населения, заподозренного в поддержке русских властей. Благодаря решительным действиям М.Н. Муравьева восстание в основном было подавлено уже к зиме 1863 года.



Вместе с тем, это восстание было активно поддержано как иностранными так и русскими "либералами", с подачи которых был создан и закреплен целый ряд мифов, касающихся целей инсургентов и методов, с помощью которых русские войска подавляли восстание.







Бой у деревни Сельцо



Бой у деревни Сельцо состоялся начале мая 1863 года. Поляки под командованием Г. Стравинского (Млотека) заблокировали дорогу для русского отряда, который с утра отправился на поиски повстанцев.



Повстанцев было довольно много, и они искали боя. Авангард русского отряда бросился в штыки, поляки отошли, и русские продолжили преследование.



Однако, как только поляки остановились и закрепились на позиции, русский авангард отошёл к основным силам. Повстанцы начали преследование, но, наткнувшись на основные силы, стали отступать. Русские преследовали их пять верст. Однако повстанцы снова оправились и смогли зацепиться на новой позиции.



Но к русскому отряду подошло подкрепление – второй поисковый отряд, который случайно находился рядом. Вступив в бой, этот отряд сбил поляков с позиции, которые стали отступать, унося своих раненых (всех забрать не смогли). Польский отряд насчитывал немногим более 300 человек, разделенных на 3 стрелецкие роты и одну косиньерскую. Им противостояли 2 отряда русской армии, насчитывающие 132 человека (112 пехотинцев и 20 казаков) и 120 человек (80 пехотинцев и 40 казаков).



Учитывая, что сначала перед поляками, имевшими три роты, вооруженные огнестрельным оружием, оказался только один русский отряд в 132 человека, повстанцы, вероятно, рассчитывали на успех. По польским сведениям повстанцы потеряли 5 человек убитыми и 4 ранеными.



По русским данным потери поляков только в первой фазе боя составили 50 человек убитыми, а во второй фазе, после атаки второго отряда, поляки оставили еще 50 человек убитыми и 9 тяжелораненых умерли при транспортировке их русскими. Потери русских по польским сведениям составили 176 человек (111 погибших и 65 раненых).



При этом в первой фазе боя, как писали поляки, русские бежали, "бросая трупы, раненых, штуцера (30 штук), барабан и 7 лошадей".



Однако по русским данным в бою у Сельца в первом отряде погибло 5 человек и было ранено 23 человека (из них 16 – легко). Второй отряд потерял 3 человек убитыми и 7 ранеными. У поляков было захвачено 5 лошадей и фургон.



В русском отчете о бое потери были определены как значительные и объяснены "энергией начальника партии и стойкостью его шайки, действовавшей правильно и по всем правилам тактики"

Бой в Одрыженском лесу

Бой в Одрыженском лесу состоялся также в начале мая 1863 года. Обнаруженные поисковым отрядом повстанцы заняли оборону и встретили русских солдат "убийственным огнем, от которого с самого начала значительное число было ранено".



У русских не было резервов, потому что отряд был небольшим, но это не помешало им атаковать инсургентов несколько раз. Бой длился два часа, и в конце концов поляки были выбиты с занимаемых позиций. В бою с русской стороны участвовало 1,5 роты стрелков и полусотни казаков. При этом 30 стрелков и 15 казаков были отправлены в засаду и в бою участия не принимали.



По оценкам поляков русских было 4 роты стрелков и 200 казаков. По польским данным потери инсургентов составили 13 человек убитыми и 4 ранеными. По русским данным поляки оставили на поле боя 21 человека убитыми, 5 были взяты в плен и 10 чуть позже поймали крестьяне и сдали русским властям.



Также русские захватили весь обоз повстанцев из 29 подвод и 50 лошадей. Остались неизвестны потери поляков при отступлении, когда они попали в засаду и были обстреляны ею. Потери русских по польским данными составили 73 человека убитыми и более 30 ранеными.



По русским отчетам, потери русского отряда составили 9 убитых и 36 раненых, из которых 4 тяжело. Эти потери русскими оценены как высокие: "успех куплен дорогою ценою".







Бой под Миловидами

Бой под Миловидами произошел 22 мая 1863 года (по старому стилю). Поляки оборудовали позиции и встретили русских в полной готовности. Русские атаковали двумя ротами, но взять укрепленный лагерь не смогли и отошли.



Повстанцы отступавших не преследовали и ночью ушли из лагеря. На следующий день русские вернулись на поле боя, обнаружили брошенный лагерь и собрали своих погибших, найдя попутно и 9 убитых поляков. Кроме того, в лагере были обнаружены 5 тяжелораненых поляков и 1 русский. им оказали помощь и отправили в город.



Отряд повстанцев по польским данным насчитывал не менее 800 человек. По русским (данные получены от пленных поляков) – от 2 до 3 тысяч. Русский отряд насчитывал по польским данным 4 роты при 2 орудиях, по русским – 3 роты, 30 конных (включая 15 артиллеристов) и 4 орудия.



По польским данным потери инсургентов составили 18 человек. По русским – 9 были обнаружены на поле боя и "остальные инсургенты оставлены на месте и засыпаны или затоплены в ямах самими мятежниками".



По русским данным, потери русских составили 10 человек убитыми (1 умер от ран) и 39 ранеными. Поляки указали 240 убитых русских.



Как писал один из их лидеров, "недавно на шоссе в Слонимском повете Ленкевич провёл превосходную стычку, разбив 4 роты, истребив одну вдребезги, так что барабанщик, оставшийся от роты, ворвавшийся в местечко за 2 мили от поля боя, а двое драгун – за 4 мили, мчались через рынок, крича: “спасайтесь, кто может, мятежники гонят, инсургенты вслед за нами”.







Источник: Гронский А.Д. Потери русской армии и повстанцев в Северо-Западном крае во время польского восстания 1863 – 1864 гг. (на примере отдельных боёв).

„Один сброд”: Александр Васильевич Суворов о польских повстанцах в 1770 году

В феврале 1768 года в городе Бар (ныне Винницкая область Украины) римско-католическая шляхта Польши образовала т.н. "Барскую конфедерацию", целью которой было сохранение древних прав и привилегий именно римско-католической шляхты, сопротивление усилиям про-русской партии добиться равноправия для православных, греко-католиков и других диссидентов, а также оказание сопротивления России.



Польский король Станислав-Август, недавно подписавший трактат "О вечной дружбе" с Россией, хорошо зная характер и нравы польской шляхты, не стал тянуть и обратился за помощью к Екатерине Великой.



Та, в свою очередь, учла, наверное, что в одном из воззваний один из лидеров конфедерации Казимир Пулавский, назвал русских рабами, которых победят даже польские хлопы, тоже не стала особо тянуть, и уже в 1769 году Александр Васильевич Суворов в серии последовательных боев разгромил восставших, а потом быстро подавил и зачатки шляхетской партизанщины.



Руководители конфедератов перебежали в Венгрию и вновь занялись организацией отрядов для войны с Россией, пригласив в качестве главнокомандующего французского генерала Дюмурье. Под их знамена собирались все, так или иначе недовольные Россией.

Однако и Демурье тоже не повезло: в сражении под Лянцкороной (недалеко от Кракова) 23 мая 1771 года ставший генерал-майором А. Суворов разгромил его войско в течение 30 минут. Силы противников были примерно равны – по 3.500 солдат, но поляки имели 50 пушек, а их левый фланг опирался на Лянцкоронский замок.



Но Суворов не стал мудрствовать лукаво и бросил на другой фланг 150 карабинеров и 200 чугуевских казаков. Русская кавалерия лихой атакой смяла фланг и пошла дальше. Польская пехота, которую Демурье перед боем называл лучшей пехотой Европы, разбежалась, потеряв около 500 человек. Потери русских составили 10 раненых.

После разгрома под Лянцкороной Демурье сменил М. Огинский (не путать с автором знаменитого полонеза). Более известный как писатель и композитор, он тоже оказался неважным командующим: командуя 5-тысячным отрядом, 13 сентября 1771 года Огинский был разгромлен все тем же А. Суворовым, имевшим в своем распоряжении 900 солдат, в сражении при Столовичах.



Огинский потерял 1000 убитыми и около 700 пленными. Потери Суворова составили 80 человек.







Впрочем, быстрота и решительность действий А. Суворова объяснялась просто: русский полководец абсолютно презрительно относился к "войскам" конфедератов. Так, в своем приказе "об обучении солдат и о тактике действий против конфедератов, изданном в 1770 году" (уже после опыта боев с ними) он писал:

"Их пехота когда бывает и малолюдна и ничего не стоит, кавалерия какая бы то ни была ее должна изрубить или пригнать полною в резерв (в плен – ИО). Что называетца их драгуны или карабинеры, то только по платью и вооружению, в протчем один зброд, ибо збродных ими и королевских драгун уже у них почти нет, как радзивилских и иных подобных кавалерии нашей.



Их надлежит немедленно фронтом ломать и сильно рубить, а казакам, ежели случитца, то с тылу и крыльев их колоть или разбирать в полон и отдавать в резерв. Затвердить нашей кавалерии весьма, что гусары их еще слабее иных, ибо зброд их еще своевольнее и пьянее протчих, мало что есть у них и венгров, только в них дезертиров австрийских почти нет и принимать не смеют, а отчасти то беглые венгерские крестьяне, кои знакомо, что к одежде гусарской привыкли, ибо и крестьянская их таковая ж ".

Впрочем, если и встретятся среди них наездники и обученные кавалеристы, то А. Суворов запрещал соревноваться с ними в удали и выучке:

" в шармицированьи (в поединки ИО) с мятежниками не вступать и как людей, так и время напрасно не терять, но делать скорой и сильной удар, то тех наездников могут стрелять егери, и без того они всегда жертвой палаша и пик бывают ".

Если же на поле боя появится артиллерия противника, то, согласно приказу, следовало:

" главнокомандующим в атаках надлежит пехотою или кавалериею оную от них немедленно отнять и избавитца от ее вреда, отчего, как доказано при всех случаях, она в робость впадает и предаетца несказанному бегству ".

Правильность своих оценок А.В. Суворов подтвердил на деле: военные силы конфедерации были окончательно разгромлены им к апрелю 1772 года, а от самой Барской конфедерации в истории остался только головной убор, названный "конфедераткой".



Только в те времена это была не нынешняя знаменитая "четырехуголка" с козырьком, а ярко-красная суконная шапка без козырька с отделкой из чёрной или серой бараньей шерсти (см. илл. 2 выше).





Историческое оружиеведение



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