Поляки в рядах Вермахта и СС



А сколько же из них погибли «на войне», то есть на стороне Адольфа Гитлера, сколько осталось в живых? «Точных данных не существует. Немцы считали поляков, призванных в вермахт, только до осени 1943 года.



Тогда с присоединенных к Рейху польских Верхней Силезии и Поморья поступило 200 тысяч солдат. Однако набор в вермахт длился еще в течение года и в гораздо более широком масштабе.



Самый нашумевший скандал, с этим связанный, приключился с Дональдом Туском, экс-премьером Польши, председателем Европейского Союза. Туск лихо врал о том, что «оба его деда за сопротивление гитлеровцам попали в концлагеря». Вскоре появилась информация о том, что его дед по отцу, Йозеф Туск, добровольно записался в СС…

Из докладов представительства польского правительства в оккупированной Польше следует, что до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. В общем можно считать, что через немецкую армию во время войны их прошло около полумиллиона», – считает профессор.

В первые годы полякам у Гитлера было хорошо служить: «Поначалу казалось, что все не так уж и плохо. Первый набор состоялся весной и летом 1940 года. Пока рекруты прошли через обучение и попали в свои части, война на Западном фронте уже завершилась. Немцы захватили Данию, Норвегию, Бельгию и Голландию, разбили Францию.



Военные действия продолжались только в Африке. На стыке 1941 и 1942 годов служба напоминала мирные времена. Я был в армии, поэтому могу себе представить, что спустя некоторое время человек привыкает к новым условиям и убеждается, что жить можно, что никой трагедии не произошло.



Поляки писали о том, как им хорошо живется в оккупированной Франции. Присылали домой снимки на фоне Эйфелевой башни, пили французское вино, проводили свободное время в обществе француженок. Служили в гарнизонах на отстроенном в то время Атлантическом Вале.

Я напал на след поляка, который всю войну провел на греческих Кикладах. В полном покое, словно был в отпуске. Сохранился даже его альбом, в котором он рисовал пейзажи». Но, увы, это безмятежное польское существование на немецкой службе с француженками и пейзажами жестоко «обломали» злые москали в Сталинграде.



После этой битвы и поляков в большом количестве стали посылать на Восточный фронт: «Все изменил Сталинград… что в один момент оказалось, что призыв в армию означает верную смерть.



Наиболее часто погибали новобранцы, иногда всего лишь после двух месяцев службы… Люди не боялись того, что кто-то с ними рассчитается за службу на немцев, они боялись внезапной смерти. Немецкий солдат тоже боялся, но в центре Рейха люди верили в смысл войны, в Гитлера, в то, что немцев спасет какое-нибудь чудо-оружие.



В Польше же, за небольшими исключениями, этой веры никто не разделял. Зато поляки панически боялись русских… Понятно, что самые большие потери были на Восточном фронте… если учесть, что погиб каждый второй солдат Вермахта, то можно принять, что на фронте могло погибнуть до 250 тысяч поляков».

По данным директора Института Истории Силезского Университета, воевали поляки за Гитлера: «на Западном и Восточном фронтах, у Роммеля в Африке и на Балканах. На кладбище на Крите, где лежат погибшие участники немецкого десанта 1941 года, я находил и польские фамилии.



Такие же фамилии я находил и на военных кладбищах в Финляндии, где хоронили солдат Вермахта, поддержавших финнов в войне с СССР». О том, сколько красноармейцев, солдат США и Великобритании, партизан Югославии, Греции и мирных жителей убили поляки Гитлера, профессор Качмарек данных пока не приводил. Наверное, еще не подсчитал…

По данным военной разведки Красной армии, в 1942 году поляки составляли 40-45% личного состава 96-й пехотной дивизии вермахта, около 30% 11-й пехотной дивизии (вместе с чехами), около 30% 57-й пехотной дивизии, около 12% 110-й пехотной дивизии. Ранее в ноябре 1941 года разведкой было обнаружено большое количество поляков и в 267-й пехотной дивизии.

Кавалерийский эскадрон SS во время смотра в Варшаве, в его ряды вступали поляки Генерал Губернаторства.



В состав Waffen SS с территории Генерал Губернаторства и Бывших Восточных Кресов, вступило всего около 100 тысяч добровольцев.

К концу войны в советском плену оказалось 60 280 поляков, сражавшихся на стороне Гитлера. И это далеко не полная цифра. Около 600 000 пленных из армий Германии и ее союзников после соответствующей проверки были освобождены непосредственно на фронтах.



«В основной массе это были лица негерманской национальности, насильственно призванные в вермахт и армии союзников Германии (поляки, чехи, словаки, румыны, болгары, молдаване и др.), а также нетранспортабельные инвалиды», – говорится в официальных документах.

Поляки в составе вермахта встречаются уже в 1941 году. Так, например, 10 ноября 1941 года старший лейтенант госбезопасности Мошенский докладывал в разведсводке: "5) Среди немецких частей в можайском направлении больше стали встречаться чехи, австрийцы. финны и поляки…".

Активное участие приняли поляки и в битве на Курской дуге, воюя в составе вермахта:

Особо важно

Секретно

Экз.N1

Кому Дело РО

РАЗВЕДСВОДКА N201 к 6.00 14.7.43 ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

….Пленные 1/678 пп 332 пд захваченные 12.7 в районе РАКОВО, показали: 4 июля дивизия получила задачу от командования Южной группы войск на восточном фронте – наступать в составе БЕЛГОРОДСКОЙ группировки на КУРСК. Слева 332 пд действует 255 пд, справа ТД СС "Великая Германия". Национальный состав 332 пд: 40% – поляки, 10% – чехи, и остальные немцы (выделено мною). Дивизией командует полковник ТИММ, которая входит в состав 52 ак 5 армии. Изъятыми документами убитых в районе сев. НОВОСЕЛОВКА подтверждается действие в этом районе 11 тд (15 тп) и в районе выс. 220,6 (вост. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ) – ТД СС "А.ГИТЛЕР" (2 мп).

РЦХДНИ, ф.71, оп.25, д.18802с, лл. 51-54.

В. срочно

Секретно

Экз. N1

Кому: Дело РО

РАЗВЕДСВОДКА N199 к 7.00. 12.7.43 года ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

Перебежчик 6 роты 2 батальона 246 пп 88 пд, задержанный 11.7 в р-не ВИШНЕВКА (вост. ГЛУШКОВО) на предварительном допросе показал: 5.7 в составе маршевой роты, численностью до 130 солдат прибыл в 246 пп. 6 рота занимает оборону на фронте 2 км. от сев.окр. ВИШНЕВКА и далее на север. Национальный состав роты: немцев – 25 солдат, украинцев – 18 и остальные разных национальностей (сербы, французы, чехи, поляки (выделено мною) и словаки). Среди солдат ходят слухи, что дивизия после соединения КРОМСКОЙ и БЕЛГОРОДСКОЙ группировок, должна перейти в наступление.

РЦХДНИ, ф. 71, оп. 25, д. 18802с, лл. 43-46

Так же :

"Так, в 168-й пд на 1 июля было 6 тыс. человек, из них немцы составляли только 60%. В числе остальных были: поляки -20% (выделено мною), чехи -10%,…"

(Л.Лопуховский, "Прохоровка. Без грифа секретности.", М., ЭКСМО, Яуза, 2005, ISBN 5-699-09358-3, стр.58)

Воевали они позже и на Украине, так например один из ветеранов вспоминает бой на Украине в ночь на 15 сентября 1943 г.: "… Каждому казалось, что сердце бьется не в груди, а где-то под кадыком. Вдруг остановка. Впереди тихая возня.



Лейтенант ведет двоих с поднятыми руками. Один из них полушепотом повторяет: "Я поляк, я поляк", — делая ударение на первом слоге, а второй: "Я хорват". Эти вояки были в дозоре и уснули на мягких снопах. Очнулись, когда лейтенант уже овладел их оружием".

На Западном фронте убитыми, пропавшими без вести, раненными и взятыми в плен, но не перешедшими на сторону союзников числится 225 400 поляков (71 %). Кроме того из числа взятых в плен на сторону союзников перешло 89 600 поляков(29%). Итого, в рядах Третьего Рейха на Западном фронте воевало 315 000 поляков (100%).



С учетом взятых в плен, но не перешедших на сторону союзников, число пленных должно быть выше, т.е. больше 29% от общего числа воевавших. Однако такой большой процент пленных характерен только для второй половины 1944 года и 1945 года, когда Третий Рейх терпел поражения на всех фронтах.



В целом же за всю Вторую Мировую войну статистика несколько иная – в плен попадало около 15% от числа призванных и поставленных под ружье.

На Восточном фронте у нас имеется две цифры 60 280 человек и 165 000 человек. Также имеется два коэффициента – 29% и 15%. Найдем возможные значения:

60 280 х 100 : 29 = 208 тысяч

60 280 х 100 : 15 = 400 тысяч

165 000 х 100 : 29 = 586 тысяч

165 000 х 100 :15 = 1100 тысяч

Найдем средние арифметические значения:

(208 + 400 + 586 + 1100) : 4 = 573 тысячи.

Для крайних величин:

(208 +1100) : 2 = 654 тысячи

Конечно же, полученные числа весьма приблизительные, однако следует учесть и масштаб боев на Восточном фронте, и то, что масштабные сражения велись, начиная с июня 1941 года по май 1945 года, в то время как на Западном фронте масштабные сражения начались только с июня 1944 года.



Даже по данным антироссийских исследователей, таких как Б. Соколов, М. Солонин, С. Захаревич потери самих немцев на Восточном фронте в 2 раза превышают потери на Западном фронте. Отсюда на 315 тысяч поляков, потерянных вермахтом на Западном фронте, должно приходиться примерно в 2 раза больше поляков на Восточном фронте.

315 000 х 2 = 630 тысяч.

630 000 – величина достаточно близкая к полученным ранее значениям – 573 000 и 654 000. Это дает основание принять ее за окончательный результат. То есть 630 тысяч поляков воевало на стороне Третьего Рейха на Восточном фронте.

Итого:

630 000 + 315 000 = 945 000 человек

На стороне Третьего Рейха воевало около МИЛЛИОНА ПОЛЯКОВ.

На стороне СССР воевало 330 тысяч поляков.

На стороне союзников воевало 220 тысяч поляков.

То есть против Третьего Рейха воевало 550 тысяч поляков – это почти в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ, чем в войсках ТРЕТЬЕГО РЕЙХА!



Как сами поляки оценивают данную ситуацию?

"Таким образом, поляки во второй раз спасли шкуру Сталина. Первый раз – не вступая в союз с Германией, второй раз – предоставив ему бесценный год на формирование вооруженных сил." (Павел Вечоркевич, "Rzeczpospolita", 28 сентября 2005 г.)

Лжецы и лицемеры!

Лицемерие и ложь заключается ещё в том, что сейчас Польша прикрывается тем, что будто в германской армии тогда шли добровольно только немцы с бывших немецких территорий принадлежавших тогда Польше, к примеру из Силезии. Однако это не так.



Достаточно взглянуть в документы. Фамилии и имена у "немцев из Силезии" уж слишком польские. Как и достаточно посмотреть, что фактически вся польская государственная полиция перешла на сторону нового нацистского порядка и уже в своей той же полицейской форме, что вчера служили Речи Посполитой – стали служить новым хозяевам-оккупантам и насаждать германский порядок отлавливая и сдавая немцам партизан, коммунистов, евреев и недовольных германским оккупационным режимом в Польше.



Ведь не зря на территории Польши немцы выстроили целые комплексы концентрационных лагерей, которые надо было содержать, снабжать, обеспечивать в материально-техническом плане, нужен был подвоз стройматериалов, ремонтные работы, коммуникации, то есть обслуга не из немцев или заключённых, а местных – и поляки с успехом с этим справлялись.



Они не только трудились, помогая немцам содержать и обслуживать концлагеря на территории Польши, но и пополнять их заключёнными – сдавая немцам своих соплеменников…