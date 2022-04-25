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Повторение – мать учения

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В этом выпуске я просто исправляю ошибки – у меня их накопилось очень много! В результате мы повторим около 50 проблемных слов.

«Вместе не страшно» – моя новая книга, которая существует пока только в электронном варианте. Рекомендую всем педагогам, родителям и всем-всем-всем, кто задаёт себе сложные жизненные вопросы и не всегда находит ответы. Интересная информация, связанная с русским языком, конечно, в книге тоже есть.
Книгу можно приобрести по ссылке http://uchilkaonline.ru/bookvmeste
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tx_OyhUKSxY
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