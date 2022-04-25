Повторение – мать учения
В этом выпуске я просто исправляю ошибки – у меня их накопилось очень много! В результате мы повторим около 50 проблемных слов.
«Вместе не страшно» – моя новая книга, которая существует пока только в электронном варианте. Рекомендую всем педагогам, родителям и всем-всем-всем, кто задаёт себе сложные жизненные вопросы и не всегда находит ответы. Интересная информация, связанная с русским языком, конечно, в книге тоже есть.
Книгу можно приобрести по ссылке http://uchilkaonline.ru/bookvmeste