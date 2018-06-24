Фильм «8 подруг Оушена»: Жажду денег и мести – в массы!

Несколько человек, каждый из которых специализируется в своей сфере деятельности, объединяют усилия, чтобы совершить дерзкое ограбление. Они продумывают хитроумный план, запасаются современными гаджетами, долго готовятся и, наконец, идут на дело. В последний момент что-то вносит коррективы в их сценарий, «героям» приходится импровизировать, но смелость и смекалка помогают выкрутиться из сложного положения и выйти победителями. Сладкий хэппи-энд дополняет раскрывающаяся в финале интрига с местью главного героя своему бывшему обидчику. Для него это было не просто ограбление – но и личная вендетта. Добавьте сюда глупых охранников, ничего не видящих полицейских, немного пошлости, пару примитивных шуток и на выходе получите очередной голливудский «хит».

Каждый из вас смотрел десятки, если не сотни фильмов с абсолютно аналогичным сюжетом. Он настолько шаблонен, что предсказуем вплоть до финала после первых 5 минут просмотра, или знакомства с трейлером. Зачем же люди раз за разом смотрят то, что уже видели много раз? Просто, чтобы убить своё время? Или зрители таких фильмов так и не вышли из детства, и им нравится слушать одну и ту же сказку по несколько раз подряд? Пусть каждый любитель подобного кино сам себе ответит на эти вопросы и сам себе поставит диагноз.

Мы же зададим другой и более интересный вопрос: а зачем Голливуд снимает картины с одним и тем же сюжетом? Неужели у них нет денег на хороших сценаристов или режиссёров? Неужели там не знают, что всё это было показано уже много раз?

Конечно, легко плюнуть в сторону Голливуда и сказать, что, мол, «дураки они все там, вот и не могут придумать ничего нового». Вот только это будет очень далеко от истины. Ведь это зритель, пришедший в кинотеатр, думает, что его здесь будут активно развлекать, рассказывать что-то новое и увлекательное, дадут пищу для размышлений и так далее. А у заказчиков создания и проката подобных фильмов цель совсем другая – вложить в головы наивных потребителей нужные взгляды и ценности. И кино с 3D-эффектом и стереозвуком – прекрасный инструмент для решения подобных задач. Мягкие кресла, поп-корн и глянцевые улыбки знаменитостей прекрасно отключают критическое мышление, если не у всех взрослых, то, как минимум, у детей и подростков. И вот он доступ в хранилище…

«Повторенье – мать ученья»

«Повторенье – мать ученья». Все помнят эту фразу из детства, но почему-то привыкли воспринимать её только в ракурсе образовательной системы. А ведь она в полной мере относится, например, и к рекламному бизнесу, и к сфере пропаганды, и уж тем более к сфере кино. И эти фильмы действительно учат, вот только чему? Кто об этом привык задумываться? Если год за годом толпе через фильмы доносится один и тот же сюжет, но в разных декорациях и с разными актёрами, то это не сбой системы, а её нормальная работа – по формированию определённых стереотипов и моделей поведения у массовой аудитории. Качественная, профессиональная, эффективная работа, которой занимаются люди с очень большими зарплатами.

Теперь, когда вы понимаете, как надо смотреть на современное массовое кино, в особенности голливудское, давайте проанализируем описанный в начале статьи сюжет, который все сто раз видели, и который в очередной раз крутят в кинотеатрах с новым названием «8 подруг Оушена».

Итак, нам показывают преступников, которых ведут по жизни всего две цели: жажда денег и жажда мести. В нашем случае это восемь молодых и сильно заштукатуренных девушек, некоторые с деформированными после пластики носами и непропорциональными губами. В сознании современного обывателя они, вероятно, выглядят красивыми, во всяком случае, именно такой образ в кавычках «красоты» усиленно навязывается обществу со страниц большинства глянцевых журналов или рекламных плакатов.

Наши героини рвутся к деньгам, и на этом пути они готовы рискнуть всем: своими семьями, своими друзьями, своим будущим. Окружающих их людей они, не стесняясь, называют «лохами», которых можно подставить, заметая следы своего преступления. Они восхищаются бриллиантами и томно смотрят на дорогие украшения, с улыбкой прикладываются к бутылкам и бокалам (хотя многие актрисы в реальной жизни ведут трезвый образ жизни), читают модные журналы по типу Vogue или GQ и презрительно отзываются о домохозяйках. Они умеют лгать, не краснея, и делают это постоянно, искренне получая удовольствие от процесса. Их самооценка зашкаливает, а уровню демонстрируемых понтов позавидуют даже реальные голливудские «звёзды».

Но вместо того, чтобы показать заслуженный крах всех надежд и стремлений этих асоциальных личностей, создатели подобных фильмов раз за разом показывают нам головокружительные истории успеха. Каждая из них – высококлассный профессионал в своём деле. При этом, вместо того, чтобы заниматься чем-то созидательным, героини не раздумывая соглашаются на преступление. Вызывает недоумение, с какой лёгкостью они отвечают «да» на предложение принять участие в грабеже. По ходу фильма команде преступниц непременно сопутствует удача, как будто жизнь благоволит грабителям – во всяком случае, такое впечатление невольно формируется в восприятии зрителя, когда он видит бесконечную череду счастливых совпадений. И в финале все девушки становятся безумно богатыми, а последние кадры демонстрируют, как каждая из них исполнила свою заветную мечту: открыть бутик или бар, съездить в Париж, купить огромные апартаменты и так далее.

Дорогу аферистам?

Кто-то вправду думает, что это кино просто развлекательное, и оно ничему не учит?

На самом деле этот сюжет, свойственный десяткам аналогичных фильмов, учит зрителей быть такими же меркантильными и бездушными созданиями, как все главные героини фильма. При этом желательно стать профессионалом в своём деле, чтобы эффективно работать на хозяина, не задаваясь вопросами последствий своей деятельности для общества. Заботься только о себе (максимум о своей семье), не думай о других – это главный посыл всех таких историй. Ради него их и снимают десятками. Ради него актёров и держат на элитном пайке. Ради него и создана «фабрика грёз». И не надо питать иллюзий о том, что Голливуд неэффективен, и что подобные манипуляции всем очевидны. Просмотр сайтов отзывов с десятками восторженных публикаций быстро вернёт вас на землю.

Пусть не сразу, но после сотни таких фильмов, подсознание большинства зрителей принимает предложенную установку: ведь спецэффекты такие завораживающие, кресла такие мягкие, а любимые актёры так мило улыбаются. Ведь повторенье – мать ученья, и основа пропаганды. И людям начинает хотеться жить так, как показано в фильмах. Они даже не знают, кто и каким образом их запрограммировал, им просто хочется поступать именно так, как они это видели сотни раз в кино.

Несколько цитат из фильма:

Из диалога страхового менеджера с главной героиней:

– У вас вся семья такая? (с восхищением)

– Кроме моей тётки.

– А кто она?

– Домохозяйка (презрительно). Из обсуждения плана ограбления:

– Любой входящий в туалет автоматически будет под подозрением.

– Поэтому мы используем «лоха». Для нас колье вынесет кто-нибудь левый. Сколько места тебе нужно, чтобы подбросить колье «лоху»? Монолог главной героини:

«Я хочу сказать «спасибо». Эти три недели были изумительными для меня, и мы все очень долго готовились к этому моменту. И вот, что бы сейчас ни случилось, я хочу, чтобы вы помнили. Вы это делаете не ради меня, и не ради себя. Где-то там есть девочка, мечтающая стать аферисткой. Мы делаем это ради неё!»

Наркотики

Главные героини не только с удовольствием употребляют алкогольные и табачные изделия, но даже сами барыжат разбавленной водкой.

Секс

Все мужчины в фильме показаны либо глупцами, либо подлецами. Девушки в свою очередь не гнушаются переспать с очередным ухажёром, чтобы потом его подставить и бросить в тюрьму. Секс без обязательств показан приемлемой нормой отношений.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Фильм «8 подруг Оушена» представляет собой очередную глянцевую историю на тему того, как хорошо быть преступником и жить припеваючи. В качестве главного девиза к фильму подошла бы фраза «Дорогу аферистам!». В отличие от предыдущих сюжетов этой серии, картина направлена преимущественно на женскую аудиторию. В кадре также присутствует много прямой и скрытой рекламы различных брендов. Картина продвигает и популярные глянцевые журналы, и машины известных марок, и даже такую певицу как Рианна, сыгравшую одну из главных ролей. Стоит отметить, что её творчество прекрасно дополняет посыл киноистории зрителям. Дмитрий Раевский

Источник: whatisgood.ru