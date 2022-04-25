Я откровенно презираю г-на Трюдо. Он – один из самых мерзких представителей данного политического сообщества. Это уже моё оценочное суждение. Но он такой не один. В риторике западных стран продолжают усиленно нагнетаться обвинения России в геноциде и военных преступлениях. Разумеется, неофициальные.

На днях премьер-министр Канады Трюдо поддержал заявление Байдена про "геноцид". Как сказал г-н Трюдо: "Существуют официальные процессы по определению геноцида, но я считаю, абсолютно правильно, что больше людей используют слово геноцид в отношении того, что делает Россия" . Он считает. Оценочное суждение у него такое.



Так сказать, на уровне слов, не подкреплённых ни фактическим материалом, ни, тем более, официальными обвинениями. Делается это по принципу тех самых сакраментальных ложек, которые, как известно, нашлись, но осадочек остался.

Что ж, не вижу смысла как-то это обсуждать или, тем более, осуждать. Ибо бессмысленно. Такова линия поведения Запада в принципе и началось это не вчера. Ломать подобную тенденцию возможно только комплексно.



Но вот о самих обвинениях в военных преступлениях поговорить смысл есть. Как минимум, о тех, кто эти обвинения выдвигает. А громче всех это делает г-н Байден. И я, вслед за русским классиком, задаюсь вопросом: «А судьи кто?». Что ж, давайте об этом поговорим.

Начнём с актуального – Украины. С того, что именно семейство Байденов (и сам его глава) несёт прямую ответственность за нацификацию Украины. Чем там занимался Хантер, не напомните?



Не говоря уже о том, что в целом она лежит на США. Что, в общем, не ново: достаточно вспомнить, что именно Америка когда-то неслабо так поучаствовала в нацификации Германии. В частности, мистер Форд (тот самый, который Генри).



Далее, военного решения украинского кризиса можно было избежать, но именно по воле США Украина была накачана оружием, попавшим в руки националистов. Которые прямо сейчас используют мирное население как живой щит, не позволяют ему покинуть зону боевых действий, берут его по факту в заложники, обрекая людей на страдания и гибель.

Но это сегодня. А было и вчера. Была Югославия. Цитирую самого Байдена:



«Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине» (с).



То есть он в открытую поддерживал убийства сербов – в первую очередь, гражданских. Причём, не только в 1998 году.



Еще в 1993 он заявил в интервью CNN:



«Сербы – безграмотные дегенераты, детоубийцы, мясники и насильники» (с).



Не отдаёт ли это нацизмом? Рассказывая о планах американцев, он не стеснялся: “США должны возглавить Запад в решительном ответе на сербскую агрессию, начав с воздушных ударов по позициям сербской артиллерии” (с).

Маленькая ремарка: просто представьте себе, если бы какое-то официальное лицо со стороны России позволило себе вот так высказаться по поводу Украины и её населения. Что бы тут же началось. Но мы же не понимаем – это другое.

Ну, а я напомню, что в Югославии тогда в самом разгаре был конфликт между сербским и албанским населением. Косовская сторона заявляла об этнических чистках (что потом не подтвердилось).



Самый громкий инцидент якобы имел место в январе 1999 в селе Рачак, где утверждалось, что сербская полиция без суда казнила 45 мирных албанцев. Потом выяснилось, что это была фальсификация.



Но кто об этом уже вспоминает: в 1999, когда Югославия отказалась подписывать унизительный договор, слова Байдена сбылись и НАТО начало бомбардировки, в результате которых за 78 дней было сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе – кассетных и с обедненным ураном. Что само по себе уже является военным преступлением, вообще-то.



Всё это летело не только по военным объектам, но и по жилой застройке.



НАТОвские военные “ошибались” и били по деревням и колоннам беженцев. Только в результате этого, по сербским данным, погибли около 4 тысяч человек.



По официальной же статистике ВОЗ, из-за обедненного урана, сброшенного НАТО вместе с бомбами, в регионе взлетело число онкологических заболеваний.

А г-н Байден прямо заявил, что гордится своей ролью в этой войне. Снова цитирую: «Некоторые меня спросят, почему я был так беспощаден в отношении Сербии? Почему я столь настойчив в непредоставлении помощи народу Сербии?



Потому что, пока они не заглянут в свои сердца, они никогда не смогут вылечить себя от болезненной веры в то, что они угнетены. И пока они придерживаются такого взгляда, этот цикл будет продолжаться» (с).

Это не просто военный преступник – это абсолютный людоед. Такое моё оценочное суждение.

Югославию уничтожили – она исчезла с карты. Это стало для Байдена настоящим Клондайком. Байден лично выбил для Косово 2 миллиарда долларов «на гуманитарную помощь».



Его недоброжелатели говорят, что он брал откаты у косовских албанцев. Байдена в регионе представлял его сын Бо. Ныне покойный – он умер от рака (без комментариев). Весьма напоминает украинскую ситуацию.



У самого же г-на Байдена там появились очень специфические друзья. Например, Хашим Тачи, с которым он лично встречался и с которым вёл дела, в том числе и финансовые.



А, значит, был напрямую связан с наркомафией, контрабандой оружия и торговлей человеческими органами – и это не догадки и слухи, а доклад Совета Европы по итогам двухлетнего расследования.



В данный момент этот друг Байдена сидит под арестом в Гааге, где его обвиняют в военных преступлениях во времена войны в Югославии и преступлениях против человечности.

А как же г-н Байден наследил и на Украине? Да ещё как. Только уже известные эпизоды дорогого стоят.



Его сын Хантер получал миллионные переводы из Киева якобы за “бизнес-консалтинг”, пока его отец был вице-президентом и курировал украинское направление. Схема, в общем, та же: сначала один сын был своим человеком в Косове, а затем второй – уже в Киеве.



Сейчас после известных событий Хантер Байден ушел в тень, но его папаша продолжает помогать откровенно нацистскому украинскому режиму.



И очень интересно, что потом вскроется (а оно вскроется) про его деловых партнёров. Например, из полка «Азов». А ведь там персонажи даже похуже Хашима Тачи.

Вот такие ребята обвиняют Россию в геноциде и военных преступлениях. Я даже не знаю, что сказать. Пожалуй, не скажу ничего. А что тут скажешь?



Я понимаю, что Джо Байден не понесёт ответственности даже теоретически. Есть мизерная возможность, что за что-нибудь когда-нибудь ответит Хантер. Но не его папенька. Даже по чисто физическим причинам.



Сейчас Байден-старший стоит на краю могилы. Интересно, вспоминает ли он о своих злодеяниях? Да, вот именно так пафосно вопрос и стоит, дорогие товарищи. Думает ли он о десятках тысяч людей, которых убил? А может даже и сотнях тысяч.



В любом случае, судить его за это будет уже Бог. Не стану комментировать Его промысел.

Но вы, полагаю, точно знаете, что сказать тем, кто с их стороны будет хотя бы даже просто разевать рот про военные преступления. И, полагаю, вы точно знаете куда и как их послать.

А я приношу извинения за проявленные эмоции. Я уже давно решил себе такого не позволять, но это личное. Прошу понять правильно.

Павел Кухмиров



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