В очередной раз пойдя на поводу у западных «теоретиков», мы теперь застенчиво заменили эти термины на сладко звучащие и обманчивые словосочетания «мягкая сила» и «информационная» война.

Кому-то может показаться, что человечество никогда не видело такого разгула лжи, клеветы, злобных инсинуаций и отвратительных инсценировок. Но на самом деле в том, что сейчас происходит, нет ничего нового. Все это уже было и не раз в прошлом человечества, а точнее того, что условно можно назвать «современной западной цивилизации». Вся ее история – это в том числе бесславная летопись кровавых военных походов, грабительских войн, которые всегда сопровождались и резким обострением того, что раньше называлось пропагандой или «психологической войной».

Мерзопакостная кровавая постановка в Буче, приписанный России террористический обстрел Краматорска, насквозь лживая антироссийская вакханалия в западных СМИ и социальных сетях . Россию сегодня в очередной раз пытаются выставить в образе вселенского зла. Причем в этом безумном хоре солируют руководители ведущих западноевропейских стран, и прежде всего Англии и Германии. А мощное многоголосье обеспечивает вся система так называемых «свободных» западных масс медиа, которые сейчас откровенно работают на исполнение этого «государственного заказа».



Забудьте уже про «мягкую силу» – от этого термина отказался даже его автор, профессор Гарварда Джозеф Най. А аваланш лжи и клеветы никак нельзя назвать «информацией» – она там и рядом не лежала.

То, что сегодня происходит – это на самом деле откровенная и агрессивная пропагандистская война, причем в западном понимании пропаганды, лучше всего содержание которой откровенно определила Энциклопедия Британника:



«Пропаганда, распространение информации – фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи (выделено мной), чтобы повлиять на общественное мнение».



Фактов в нынешней антироссийской кампании уже давно не видно, а вот слухов, полуправды и лжи предостаточно.

Но вернемся к истории и попробуем пробежаться так сказать «галопом по Европам».

Основы современной пропаганды были заложены еще жестокими правителями Древнего Рима, да и той же той же Древней Греции, к которой, правда, благодаря дошедшим до нас мифам мы относимся с некоей лубочной симпатией.



Именно от них пришла в наше время практика организации провокаций, мощной обработки общественного мнения путем распространения лживых слухов, запугивания зверствами противника, преувеличением собственных военных достижений и потерь противника.

С каждым столетием эта практика лишь все более совершенствовалась. Это наглядно показал период так называемых «крестовых походов». Чтобы сподвигнуть народ на участие в них, использовались все те же приемы – обещания, посулы, обман, откровенная ложь и запугивание.



Именно в тот период были отработаны и инструменты пропаганды, типичные в том числе и для современного мира, а именно – распространение слухов о «зверствах» противника, – а тогда это были «сарацины», – разжигание розни между государствами Востока.

Кстати сказать, именно Ватикану мы обязаны появлением и самого термина «пропаганда», так как в 1622 году по указу папы Григория ХV была создана организации Congregatio de Propaganda Fide (Конгрегация распространения веры).



По сути дела, впервые был создан центр, осуществлявший планомерную пропагандистскую кампанию в мировом масштабе.

Свою немалую лепту в развитие пропаганды внес 19-й век. Наполеон, пожалуй, первым из правителей сделал ее неотъемлемой составной частью государственной политики. Он как-то даже заявил: «Две враждебные газеты опаснее стотысячного войска»

А победное шествие русской армии по Европе после разгрома наполеоновских войн сопровождалось резким всплеском злобной антироссийской истерии, вполне схожей с той, что происходит сегодня в европейских СМИ.



Русские – это варвары, которые пришли в Европу, чтобы грабить, насиловать и убивать мирных жителей – такова была, если коротко, ее суть. Не правда ли, звучит до боли знакомо?

Что характерно, после сокрушительного разгрома наполеоновских войск и освобождения нашими войсками Европы враги России развернули еще более широкую антироссийскую кампанию. Абсолютно то же самое произошло спустя сто лет после окончания Второй мировой войны, когда СССР сыграл решающую роль в победе над фашизмом.

Не могу в этой связи не процитировать Федора Тютчева, которого мы хорошо знаем, как поэта, но редко вспоминаем, что он был дипломатом по профессии, но по духу первым и весьма эффективным русским пропагандистом, который в одиночку проделал гигантскую работу по опровержению клеветы на Россию.



В одной из своих работ он написал:



«Ту державу, которую поколение 1813 года приветствовало с благородным восторгом, удалось с помощью припева, постоянно повторяемого нынешнему поколению, … преобразовать в чудовище для большинства людей нашего времени». В результате, посетовал он, на Россию взирают как на «какого-то людоеда XIX века».

Перейдем к более близкому нам ХХ веку. Он, а точнее первая мировая война позволили окончательно сформулировать основные принципы пропаганды в военное время. Пионерами системного подхода к военной пропаганде стали англичане.



Они неплохо «потренировались» во время Англо-бурской войны в конце предыдущего века, в которой симпатии многих стран были на стороне буров – первых европейских поселенцев в Африке. Британская пресса сочиняла тогда сотни историй об их жестокостях.



А «нападение» на палатки Красного Креста с ранеными было даже снято на кинопленку. Уже позднее выяснилось, что это была инсценировка с участием актёра Хэмпстеда Хита.

Тогда же и родилось понятие, которое впоследствии было названо «пропагандой ужасов».

Наиболее пышным цветом эта «пропаганда ужаса» расцвела в годы Первой мировой войны. В Великобритании идейным руководителем пропаганды этого рода являлся один из основателей английской прессы, «благородный» лорд Нортклифф.



Он объединил различные существовавшие до тех пор самостоятельно органы пропаганды и превратил их в один из наиболее важных инструментов войны. Ллойд Джордж написал ему после подписания мира:

«У меня есть много прямых доказательств успеха Вашей неоценимой работы, немало способствовавшей поражению противника».

Одной из самых успешных кампаний английских пропагандистов стала так называемая «Льежская трагедия».



«Очевидцы» рассказывали прессе о якобы увиденных ими жестокостях немцев, о том, как отрубали ладошки у детей, как германские офицеры и солдаты изнасиловали 20 бельгийских девушек на рыночной площади Льежа, как немецкие солдаты закололи штыками двухлетнего ребёнка и отрезали груди у крестьянской девушки в Мейне, как пытали католических священников, подвешивая их к колоколам, как издевались над монашками.

Комитет юристов и историков во главе с лордом Брюсом, бывшим послом Англии в США, даже составил отчёт, в котором утверждал, что «убийства, похоть и грабёж царили во многих районах Бельгии в масштабах, не сопоставимых с любыми другими войнами между цивилизованными нациями на протяжении последних трёх столетий».

Тогда же в прессу была вброшена мерзость о том, что немцы, якобы, перерабатывают трупы солдат, своих и чужих, на стеарин и корм для свиней.



Только после окончания войны правда всплыла на поверхность – специальная комиссия не подтвердила ни одного приведённого в отчёте случая зверства.

Немцы в свою очередь также не гнушались тем, что сейчас называют «фейками». «Пропаганда ужасов» русского вторжения в Восточную Пруссию в немецкой прессе продолжалась до самого конца войны.



Темы точно такие же – русские солдаты насилуют немок, убивают детей, грабят население.

Истории о зверствах позволяли представить войну против такого противника как праведную, как отстаивание «ценностей цивилизации» перед лицом варварства. Разве не то же самое мы видим сейчас, если почитать западные и украинские СМИ и соцсети?

Но наиболее пышным цветом «пропаганда ужаса» расцвела с появление Национал-социалистической партии Адольфа Гитлера.



В своей всем хорошо известной книге "Майн кампф" (запрещена в РФ) фюрер весьма откровенен:



«Пропаганда не обязана быть объективной. Она не должна заниматься поиском истины, а затем корректно и адекватно представлять ее массе, если эта истина работает на интересы других. Вместо этого она должна непрестанно служить только собственным интересам».

«На деле пропаганда есть средство и поэтому должна рассматриваться не иначе, как с точки зрения “цели“, добавляет он. Все та же известная – «цель оправдывает средства».

Придя к власти после ими же организованной провокации с поджогом 27 февраля 1933 года Рейхстагана, Гитлер сразу же учреждает Министерство пропаганды во главе с «доктором» Йозефом Геббельсом.



Результатом его деятельности стало создание невиданного доселе по масштабам государственного пропагандистского аппарата, который охватывал как гражданские, так и военные структуры.

Его главная задача состояла в том, чтобы подвести идеологическую базу под уничтожение во имя «великого немецкого народа» евреев, коммунистов и всех прочих «людей второго сорта», а с этой целью подготовить общественное мнение к необходимости ведения войны.



«Русские – это не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты», – заявлял, например, Геббельс.

И фашистами эта «нацификация» Германии прекрасно удалась, как, впрочем, – не могу перебросить исторический мост, – это сумели сделать и в нынешней Украине.

Для продвижения этих идей в Вермахте были даже созданы "роты пропаганды", которые в 1943 году были выделены в особый род войск. Их общая численность составляла в то время примерно 15 тысяч человек.

Опять же, заглядывая в сегодняшний день, мы видим, что подобные подразделения имеются и в составе украинской армии. И именно одно из них, судя по поступавшим в СМИ сведениям, и организовало постановку с «бойней» в Буче.

Буквально несколько лет назад в Российском государственном военном архиве (РГВА) обнаружились копии Протоколов секретных совещаний Геббельса, которые упоминались на Нюрнбергском процессе и считались утерянными.



Именно на этих встречах и разрабатывалась стратегия пропагандистской войны против СССР и его союзников.



На одном из них в октябре 1941-го Геббельс, например, запретил называть советских бойцов солдатами, чтобы никто не мог сравнивать этих "животных и чудовищ" с солдатами рейха.

Провал блицкрига и наступления на Москву, международное восхищение стойкостью блокадного Ленинграда, а затем и разгром фашистской армии под Сталинградом – все эти не предусмотренные "концепцией превосходства" события вызвали серьезный "дискомфорт" в Берлине и потребовали корректировки деятельности нацистской пропагандисткой машины.

На одном из инструктажей Геббельс заявил:



«То, что нам здесь противостоит в русской массовой душе, является ничем иным, как примитивной животной сущностью славянства. Есть живые существа, которые слишком способны к сопротивлению, потому что они настолько же неполноценны.



Уличная дворняжка тоже выносливее породистой овчарки. Но от этого уличная дворняжка не становится полноценнее. Крыса тоже выносливее домашнего животного…»



Он призвал отделять «храбрость и героизм немецкого солдата от примитивной животной выдержки большевика». Вот такая отвратительная по сути, но откровенная цитата.

Чем больше Германия несла потери на Восточном фронте, тем сильнее Геббельс пытался создавать для внутренней и внешней аудитории альтернативную картину мира.



А разве не тем же самым занимается сейчас украинская и западная пропаганда, рассказывающая о «невероятных успехах» ВСУ в сражениях с «русскими оккупантами»?

Почти три месяца разгром армии Паулюса держался в секрете от немцев. Лишь 4 февраля 1942 года немецкие газеты вышли с передовицами, в которых, поражение пытались представить, как победу.



"Фюрер чествует героев Сталинграда. Паулюсу присвоен чин генерал-фельдмаршала".



Опять же невольно всплывает ассоциация с более мелкими по масштабу недавними событиями на острове Змеиный, горе-защитники которого в полном составе сдались российским войскам, а Киев их «объявил мертвыми» и возвел в ранг героев.

По мере продвижения Красной армии в сторону нацистская пропаганда стала внушать бюргерам, что единственная возможность остановить «варварские орды русских коммунистов» – отдать фронту последние силы и средства, вступить в народное ополчение «Фольксштурм».



В прессу бесконечно вбрасывали то, что сейчас называют фейками о зверствах советских солдат, как они насилуют все, что движется, грабят дома, убивают женщин и стариков, не щадят даже детей.



Не по этой ли инструкции Киев стал раздавать всем желающим оружие и создавать так называемые «тербаты»?

О нацистской машине пропаганды можно рассказывать бесконечно, но, думаю, и так уже понятно, что нынешняя украинская и европейская пропагандистская кампания изготавливается по тем же самым лекалам и выкройкам.

Вряд ли стоит повторять, сколько раз эти приемы нацистской пропаганды использовались Западом в последние десятилетия.



Про пробирку с белым порошком, которую демонстрировал в Совбезе ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл для оправдания агрессии против Ирака, как-то даже уже и неудобно напоминать в приличном обществе, равно как и бесконечные постановки пресловутых «белых касок» на Ближнем Востоке.

Позволю себе лишь в очередной раз процитировать одного из немногих реально мыслящих людей в США, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора:



«То, что происходит с Бучей, я видел в Ираке в 2002 и 2003. Я видел это на Балканах в связи с тем, что произошло в Боснии, а затем в Косово.



Когда есть такое единство в американских и западных СМИ и такой прекрасный тайминг, необычайный взрыв ненависти, критики в адрес России, который врывается на сцену практически немедленно, все в одно время говорят одно и то же, – когда так происходит, это очень подозрительно».

Вряд ли стоит удивляться тому, что Запад и под его управлением киевский режим используют шаблоны и приемы прошлого для того, чтобы очернить Россию и ее специальную военную операцию.



Ничто не ново под луной, а, как показывает история, подобные отвратительные методы накрепко засели в геноме западноевропейских политиков, особенно если учесть, что деды целого ряда ведущих западногерманских политиков занимали высокие посты в Третьем рейхе.

История нас учит, что мощная «черная пропаганда» еще не означает победу в войне. Гитлер покончил жизнь самоубийством, а Геббельс 1 мая 1945 года отравил своих шестерых детей, а затем он и его жена покончили с собой, а их тела сожгли.



Точку этому страшному периоду поставил Нюрбергский процесс над военными преступниками.



Уверен, что такой же суд неминуемо ждет и нынешних украинских нацистов, главарей киевской хунты, а также их западных покровителей, всю эту шайку военных преступников – байденов, джонсонов, шольцей и прочих макронов. Ваше место, господа, у параши.

Михаил Беглов



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