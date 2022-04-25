Если человек мыслит вербально, максимальный его предел – 250 слов в минуту. Он мыслит линейно во времени и мысли его повторяют структуру языка.

Человек мыслит двумя способами: словами и звуками, мысленными образами, концепциями, понятиями. Первый образ мышления называют вербальным, второй – невербальным. Мы используем и тот, и другой способы, но для себя определяем, какой из них будет для нас главным, а какой – вспомогательным.

Думаем ли мы обычно словами или образами? С кем чаще всего мы говорим мысленно? И способны ли мы ясно осознать, что происходит в нашем мозге в определенный момент? И где возникают образы – в мозгу или в полевой структуре вещественного мозга? Исследование внутренней речи – удивительно сложная задача. Как отметил американский философ Уильям Джеймс, « пытаться проанализировать собственное сознание – это все равно, что включать свет, чтобы лучше рассмотреть, как выглядит тьма ».

И все это потому, что человек вокруг себя видит не реальный мир, а образы. Они понятны и близки ему, поскольку он тоже является их частью.

Мы живем в мире образов, мыслим образами, вокруг нас создают образы, с помощью образов мы манипулируем и нами манипулируют, образы проваливаются в бессознательное и формируют шаблоны, образы здесь, образы там, образы везде. Религия и идеология «огнем и мечом» утверждают в нашем сознании свои образы. Эти Образы настолько сильны, что мы умираем за них и ведем за них войны.

Мысли, которые мы выбираем, — это кисть, которой мы наносим мазки на полотно своей жизни . Луиза Хэй



Мысли же человека, который мыслит образами, в тысячи раз быстрее, т.к. образы, возникающие в его сознании, быстро сменяют друг друга, а каждый образ – это осмысленная, полноценная картинка.

Существенный недостаток невербального мышления – это то, что человек, который мыслит образами, осознает не все образы, возникающие в его голове, потому что они сменяются слишком быстро.

Время, нужное для того, чтобы что-то сознательно закрепилось в человеческом сознании, называют охватом осознания. Происходит это у всех со сравнительно стабильной скоростью.



То есть, нужно примерно 1/25 секунды, чтобы стимул закрепился в нашем сознании. А если стимул присутствует меньше 1/25 или больше 1/36 секунды, это – подсознательный стимул. Человек, который мыслит образами, видит около 32 изображений в секунду.



Это чуть быстрее 1/25 секунды и чуть медленнее, чем 1/36 секунды. Значит образное мышление находится в диапазоне подсознания.



В человеческий мозг поступает мысль, но сам человек этого не осознает.



Образное мышление равно интуитивному. Человек, который мыслит образами, знает ответ, но почему это является ответом, он не знает.

Образ в философии – результат отражения объекта в сознании человека. Образ объективен по своему источнику – отражаемому объекту, и субъективен по способу (форме) своего существования.

Согласно научным данным, полушария нашего мозга по-разному обрабатывают получаемую из окружающего пространства информацию. Например, правое полушарие отвечает за образное восприятие, рисуя целостную и симметричную картину, а левое полушарие отвечает за аналитику – оно вычленяет из общей картинки отдельные элементы, превращая их в «коды».



Исходя из объема и способов распознавания поступающей информации, разные виды письма привязываются к работе разных полушарий. Количество информации, которую несет в себе один китайский иероглиф, раз в пятьсот превышает объем информации, ложащейся на одну букву алфавита.



Поэтому любой знакомый или незнакомый иероглиф первично обрабатывается правым полушарием, которое усваивает его в виде образа, а затем посредством межполушарной связи передает в левое полушарие, где он раскладывается на словарные коды.



Смысл зашифрованного в иероглифе понятия не зависит от звукового состава тех слов, которыми можно его расшифровать.



Любопытно, что при изучении клинических случаев у жителей Японии с повреждением левого полушария мозга, ученые обнаружили, что пациенты теряли навыки слогового письма без ущерба для иероглифики.

Иероглифическую культуру с высокой долей вероятности можно назвать правополушарной, так как иероглиф воспринимается вначале как пространственно-зрительный образ, как предмет.



Такой иероглиф-образ превращается в элемент кода в левом полушарии, которое раскладывает его на черты и ключи. В конечном итоге, работа с иероглифами возможна в пределах обоих полушарий, что зависит от индивидуальных особенностей человека.



Кому-то легче запоминать образы, кому-то ближе аналитический подход. Но все же, именно правое полушарие отвечает за распознавание новых образов, т.е. новых иероглифических знаков, позволяя левому полушарию их «разложить по полочкам» и запомнить.

Развитие письменности в сторону алфавитной системы – это проявление эволюции левого полушария, поскольку алфавитное письмо оперирует небольшими наборами знаков, изначально задуманных как кодовые элементы языка.



Но западной цивилизации совсем не чужда понятийная система записи информации. Вспомним систему дорожных знаков, условные обозначения на производстве (восклицательный знак в треугольнике будет понятен любому пользователю латиницы или кириллицы), математические символы, те же эмодзи1.

Кроме Японии и Китая, иероглифической письменностью пользовались практически во всех очагах древних цивилизаций – на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Центральной Америке.

Алфавитное письмо предназначено для какого-то определенного состояния одного языка: без соответствующих изменений оно не может быть использовано для другого языка или для другого состояния одного и того же.



Иероглифическая письменность, наоборот, универсальна. Теоретически иероглифы могут быть использованы для письма на любом языке.

Кроме того, текст иероглифами читается сразу, и такая запись с точки зрения чтения намного логичнее по сравнению с непонятными буквами. Когда слово записано иероглифами, в тебя как будто наготово кладут смысл слова. Иероглифы делают язык богаче.

Все это говорит об универсальности иероглифической письменности.

Чего нельзя сказать о современном алфавите большинства стран, представляющем собой список графических знаков, которые не несут никакого значения, а только обозначают звук.



Азбука перестала быть живой, а язык стал без образов, т.е. безобразным. У современного человека из-за упрощения языка и потери образного мышления многие процессы работы головного мозга повреждены и заторможены.

В отличие от этого, символы древнеславянской буквицы содержали определенный образ. Наши предки рассматривали Азбуку как шифр творения. Слово всегда воспринималось как начало творения, а буква была единицей, атомом творения.



За каждой буквой стоял свой смысл, свой образ, свое значение.



В последнее время группа российский ученых (Г.С. Гриневич, Л.И.Сотникова, А.Д. Плешанов и другие) доказали, что в нашей Азбуке в зашифрованном виде содержатся знания о законах мироздания. Эти образы объединялись, создавая новые значения.

Каждый образ описывал и объяснял событие или жизненное явление.

Каждый образ описывает и объясняет определенное событие или жизненное явление.



Именно поэтому так важно, о чем мы говорим и какие слова произносим. Ведь каждое из них влияет на сознание и жизнь человека. Каждая буква древнеславянской Азбуки является символом чего-либо. Например, буква «Ж» – это символ жизни. Она означает соединение мужского и женского начал. И название она имела соответствующее – «Живёте».

То есть за каждой буквой у наших предков были определенные образы. Через образы они творили, поскольку для того, чтобы создать что-либо, необходимо сформировать образ. Образ передает информацию и отображает ее значение в символах – буквицах.

В древней русской «Буквице» было 49 букв (сакральная числовая символика 7 х 7 = 49).



Проводя линии по вертикали, горизонтали и диагонали, энтузиасты-исследователи обнаружили «Код развития Вселенной», который якобы зашифрован в этой «Матрице славян». Выглядит красиво и убедительно (см. рис. 1).

Рис. 1 – Святорусская буквица

Каждая буквица АЗБУКИ имеет глубокий смысл и определяющий ее значение образ. Если сложить первые три буквицы Азъ, Буки и Веди в одну фразу, то получим: «Я буквы знаю и понимаю их Образы» или «Я буду знать АЗЫ, то есть обрАЗЫ букв, которые и есть начало всех начал!»

Соединяя буквы, мы, одновременно, получаем новое слово и его новый образ – информацию о данном слове.



Именно эту СОВОКУПНОСТЬ разносторонних знаний, объединяющихся в описание какого-либо предмета или явления, выраженную через слово, мы именуем ОБРАЗОМ.



Каждый образ несет в себе многоуровневую (глубинную) суть, которая дает нам возможность понять предназначение и существование данного образа.

Исходя из понимания образов букв можно осознать и глубинную основу слов:



ЖИЗНЬ – аббревиатура ЖИвот Земля Нашъ Еръ – ЖИвот Земли Нашей Созданный Свыше;



Красота – «К» – выражает движение, отношение, обращение к чему-то; «РА» – значит Изначальный Свет; «СО» – единение; «ТА» – устойчивость; «СОТА» – хранилище, шестигранная форма. Отсюда полный смысл слова КРАСОТА значит: Стремление к СВЕТУ, Наполненная СВЕТОМ, Хранящая СВЕТ;



Совесть – это Совместная Весть между человеком и его Родом, это Совместная Весть Души Человека и Светлых Богов;



Образование – О+б+Ра+зов – От бога Ра зов (звание). В результате получается система ОБРАЗОВАНИЯ – призвание образа, образо ва(я)ние, тварение, а не система обучения через натаскивание. А когда вы научились образо-тварению, то ваш мозг переходит на образное мышление, образное мировоззрение, образное мировосприятие. Это и будет самое правильное: нужно познать основу, чтобы понять все остальное. С этого начинается образование, т.е. умение соединять и понимать смысл буквиц и слов.



В последнее время термин «Образ» стал использоваться во многих дисциплинах: в математике (математический объект, рассматриваемый как результат преобразования другого математического объекта, который для первого служит прообразом), в информации (в виде информации, привязанной к материальному носителю, применяемой в информационных технологиях, компьютерах) и т.д.

Но при этом никто не рассматривал «Образ» с физической точки зрения. Постараемся восполнить этот пробел.

Составление образов в голове является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы мыслим образами, создаем какой-либо образ в головах других людей, создаем образ других людей в своей голове, маркетологи создают конкретный образ того или иного товара в наших головах и так далее.



Через время созданный образ закрепляется и его становится крайне трудно разрушить, в зависимости от того, к чему относится созданный образ (человек, ситуация, предмет).



Созданный образ может переходить из сознательного в бессознательное, таким образом формируется конкретный шаблон действий/бездействия, который в дальнейшей жизни берется за основу в похожих ситуациях.

Рассмотрим процесс создания образа человека, ситуации и товара, с последующим переходом в бессознательное и формирование шаблона с физической точки зрения.

Процесс создания Образа в его развитии схематически представлен на рис. 2.

Рис. 2 – Схематическое изображение создания Образа



Процесс начинается с конкретного человека, представляющего собой мыслящую систему. Как считает зав. кафедрой нейро- и патопсихологии Института психологии имени Выготского РГГУ Андрей Жиляев, мысль – это некое кодирование образа.



Для того чтобы мысль родилась, внутри между сознанием и бессознательным на полевом/волновом уровне происходит обмен образами, с одной стороны из сознания в бессознательное, а с другой стороны из бессознательного поступают импульсы чувства и ощущения, превращаясь в эмоции.



На основе конгломерата этих механизмов рождается мысль, то есть работа сознания по преобразованию полученной информации в кодированные формулы. Другими словами, мысль «обслуживает» образы.

При этом в голове человека формируется Замысел. В результате осмысления Замысла происходит его трансформация в Программу реализации Замысла. Физически эта Программа (см. рис. 2) записана на электромагнитной спирали с переменным шагом (подробнее см. монографию «Фундаментальный код Природы» [2] автора статьи).

Эта стадия заканчивается формированием Образа в качестве вторичной системы, внутри которого будет выполняться процесс реализации данной Программы, где Программа выступает связующим звеном между Замыслом и Образом.

При этом возникает двойная система: первичная система – сам человек как био-полевая система, и вторичная полевая система – Образ, сформированный данным человеком, который окутывает его как коконом.

Важно отметить, что это не статическая, а динамическая система, поскольку вторичная система постоянно находится под воздействием окружающей среды, влияющей на ее состояние.



Полученные ею изменения состояния окружающей среды постоянно переносятся по обратной информационной системе назад к человеку для анализа состояния окружающей среды. В результате этого человек вынужден производить корректировку Программы реализации Замысла путем достраивания созданного человеком Образа.

Что нового дает предложенный подход?

Выявлен тот факт, что человек постоянно находится в полевой/волновой Системе созданного им самим Образа!

То есть каждый человек живет в мире им же созданного образа действительности!

Недаром говорится, измени себя, т.е. Образ созданного тобой мира, и изменится мир вокруг тебя!

Об этом хорошо сказано в Притче «О мире вокруг нас»:

«У входа в ближневосточный город около оазиса сидел один человек. К нему подошел юноша и спросил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?»

Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?»

– «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда».

– «Здесь ты встретишь точно таких же», – ответил ему старик.

Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?»

Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?»

– «О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться».

– «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик.

Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба диалога. И как только второй человек отошел, он обратился к старику с упреком: «Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и тот же вопрос?»

«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, откуда он пришел, и здесь тоже не найдет ничего хорошего. А тот, у кого были друзья в другом городе, найдет и здесь верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них…»

Это говорит о том, какой Образ мира вокруг себя создал человек, таким окружающий мир и есть!

Теперь становится понятной библейская фраза, согласно которой Человек был создан по образу Бога: «И создал Бог человека; по образу Божиему создал его».



По словам православных подвижников, «Образ подобен первообразному, как образ смотрящего в зеркало подобен тому, кто смотрит в зеркало; таковой и образ является в зеркале, каково есть лицо, которое смотрит в зеркало.



Поэтому красота и достоинство души человеческой познается из того, что в ней образ Свой Божественный напечатал Бог и Создатель наш. О, сколь дивна и великолепна красота и достоинство души! Образом Божиим почтена и украшена душа человеческая»!

Но создание правильного Образа – задача непростая. Достаточно вспомнить фантастическую повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» [1].



Здесь описывается, как ленинградский программист Александр Привалов волей случая оказывается в странном Научно-исследовательском институте Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО), сотрудники которого могут легко создавать свои копии, способные за них выполнять их работу.

Во время дежурства в ВНИИ Александр Привалов захотел есть и пытался создать достаточно простой образ – чашечку кофе. И вот что из этого получилось:

«Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам.



Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться.



В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут.



Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев.



Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны – не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе.



Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное.



Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала.



Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям.



Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост.



Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое.

Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом – сливочным, из хрустальной масленки – и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая.



С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело.



Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл.



Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, – сказал я себе, – ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз».



И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами.



Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались.



Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония.



Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маха поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене.



Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размера кувшина.



Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Тэк». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру.



За ним последовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания.



Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета».

Из приведенного отрывка следует, что создание Образа – задача чрезвычайно трудная. Сейчас для этого разработаны специальные научно обоснованные техники: психотехнология и технология нейролингвистического программирования.

А как же выходили из положения люди, жившие в давние времена? Как они создавали Образы, не владея современными знаниями?

Ответ прост – с помощью молитвы! Казалось бы, необычный подход, однако это научно подтвержденный факт.

Согласно исследованиям, проведенным ученым-генетиком, основателем Института лингвистико-волновой генетики, академиком Российской академии естественных наук, академиком Российской академии медико-технических наук, членом Нью-Йоркской академии наук Петром Петровичем Гаряевым, «надо научиться беседовать с собой, со своими органами. Ничего не надо, ни аптеки, ни скальпеля, и ты будешь здоровым.



Потому что человеческая мысль, обращенная в слово, может сделать с организмом все, что угодно. Можно словом и собственной мыслью исправить самого себя, убрать все заболевания, защититься от вирусов и бактерий».

Петр Гаряев открыл теорию волнового генома, основанную на том, что гены издают собственную мелодию. У каждой молекулы ДНК она своя.



Эта мелодия позволяет обнаружить болезнь, которая еще не проявилась. «Сознание может управлять метаболизмом. Люди, которые свято верят в свое излечение, вылечиваются – от СПИДа, от рака и чего угодно. Клетки умеют думать», – утверждает Петр Петрович.

Еще более удивительной считается версия о том, что с помощью мысли и слова можно материализовать все, потому что гены живых существ обладают возможностью «читать» и «слышать». Наш хромосомный ряд соткан из словосочетаний. При этом генам не важно, говорим мы на китайском, английском или русском.

Петр Гаряев утверждает, что человеческая речь – это квази-генетический материал, схожий с конструкцией гена. По его словам, «именно поэтому так важна молитва, через которую мы общаемся не только с Богом, но и со своими органами».

Сила молитвы – это не особые слова, произносимые нами, и не особый способ, которым мы молимся, или частота, с которой произносим те или иные слова.



Сила молитвы не основана на том, в какую сторону света обращено наше лицо и в каком положении находится наше тело. Сила молитвы не исходит от использования предметов или икон, свечей или четок.



Сила молитвы заключается в том, насколько достоверный Образ смог создать молящийся! Имеется в виду, что человек должен переживать момент молитвы всем своим существом, со всеми проблемами своей жизни.

То есть человек, уверовавший в Бога, окружает себя его Образом как защитой от всех напастей: Живущий в помощи Всевышнего находится в покрове (т.е. в Образе) Бога небесного.

Сюда же можно отнести и медитацию, которую рассматривают как наивысшую форму молитвы. По словам Шри Рави Шанкара: «В медитации может произойти исцеление. Когда ум спокоен, бдителен и полностью удовлетворен, он как луч лазера – его действие очень мощно, и исцеление может произойти».

То есть с помощью медитации можно справиться с болезнями. Как же это происходит?



Прежде всего уходят стрессы, волнения, тревоги, а состояние сознания становится позитивнее, что оказывает положительное воздействие на тело, ум и нервную систему. Тогда болезни уходят.

Приведенные материалы дают возможность установить свойства Образа, изображенного на рис. 2.

Как было показано выше, сформированный Образ окутывает человека как коконом. Значит, человек не воспринимает окружающий мир непосредственно, а воспринимает его через этот кокон. То есть кокон служит фильтром, через который мы воспринимаем реальность, в которой живем.

Отсюда следует, что каждый человек живет в не в реальном мире, а в Образе реального мира, который мы сами себе и создали. Поэтому воспринимаемый нами мир не совсем «реальный» – у каждого конкретного человека «свой реальный мир», который отличается от мира других людей.

Значит каждый человек создает свой, идеальный мир, в котором ему хочется жить и который рисует его воображение – то есть все мы живем в нами самими созданном виртуальном мире.



Отсюда следует, что каждый человек через свой Образ, т.е. на полевом уровне, контактирует с окружающим миром, который влияет на человека через созданный им Образ. Поэтому человеку приходится постоянно вносить существенные коррективы в картину своего идеального мира.

Точно так же, т.е. по такой же схеме, создается Образ не только отдельного человека, но и Образ отдельных групп людей – семьи, трудового коллектива, города, страны и т.д.

Это говорит о том, что рассматриваемый нами физический Образ представляет собой так называемый Эгрегор! То есть нам удалось раскрыть физическую сущность Эгрегора!

Подсознательно, задача каждого человека – превратить созданный им виртуальный мир в реальный материальный мир. И чем больше людей объединяться вокруг этой идеи, тем самым увеличивается вероятность реализации этой идеи.



Поскольку чем больше образов-идей отдельных людей – тем больше Эгрегор, объединяющий их в единый Образ!

Но, исходя из идеи создания каждым мыслящим существом своего Образа окружающего мира, мы приходим к заключению, что и Создатель или Великий Разум точно так же создал Образ себя! Именно его Образ и есть наш мир: наша Вселенная, наша Земля – все вокруг!

Тогда получается, что мы все, постигая мир, постигаем Создателя!

Исходя из вышесказанного следует ВЫВОД: задача как каждого человека, так и Создателя состоит в том, чтобы добиться совпадения созданного ими идеального и реального Образов мира!!!



Именно поэтому наш мир периодически меняется, чтобы приблизиться к новому миру – идеальному миру разумного общежития!

Образ есть у всего на свете, потому что у всего, что развивается, в основе развития лежит описанный процесс создания Образа!



Поэтому каждый человек, независимо от того, на какой ступени общественной лестницы он ни находится, ответственен за то, какой Образ мира он создает, т.е. каждый человек ответственен за весь мир! Исправляя свой Образ, то есть исправляя себя, каждый человек исправляет весь мир!

Что можно сказать в заключение?

Мы живем в необычное время – все вокруг меняется: меняемся мы – меняется и окружающий мир. Менять себя – это удовольствие, это опьяняющее чувство свободы и силы.



Стать Творцом своей жизни и своего идеального образа – самое потрясающее, что мы можем сделать!

Литература



Стругацкий А. Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу. – NeoClassic, 2015. – 288 с.

Якушко С.И. Фундаментальный код Природы. Том 1 // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24665, 28.07.2018.



Примечание

1 Эмодзи (от яп. э — «картинка» и модзи — «знак», «символ»; произношение: – язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также сами пиктограммы. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился по всему миру.

С.И. Якушко



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