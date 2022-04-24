СМИ влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые. Первый Российский
СМИ влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые.
Рады представить вам Первый Российский Национальный телеканал (1РНК), направленный на сохранение и умножение российских культурных и нравственных ценностей. Миссия телеканала: развитие человека как личности, содействие позитивным изменениям в обществе. Позитивные изменения . Репортаж-интервью с генеральным продюсером 1РНК.
1РНК: 1rnk.ru
0:24 Говорить о позитивном! Первый Российский Национальный телеканал.
3:01 Почему ТВ транслируют в основном негативные новости?
5:19 «Деятели искусства влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые!»
7:02 Новый новостной тренд 21 века. Национальная политика канала.
11:32 «Говорить правду стало проще». Легко ли находить позитивные новости?
15:53 Роль ТВ в напряжении отношений между Россией и Украиной.
18:37 Телеведущих провоцируют на «грязь».
23:21 Принципиальное отличие 1РНК от остальных телеканалов. Цели и задачи канала.
Юлия Фёдоровна Шамаль: Генеральный продюсер «Первого Российского Национального канала», журналист, телеведущая.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
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#тв #новости #1РНК
Посыл таков – не верьте эфирным СМИ, верьте нам.
И национализм, эмоции, верный признак подвоха.
Слышащий да услышит.
А к каналу стоит присмотреться.
Хотя бы для того, чтобы понять итоговую повестку.
Пока – осуждение, выделение, сравнение.
Разделяй и властвуй на практике в инфополе.