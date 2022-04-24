Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

СМИ влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые. Первый Российский

87 1


СМИ влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые.
Рады представить вам Первый Российский Национальный телеканал (1РНК), направленный на сохранение и умножение российских культурных и нравственных ценностей. Миссия телеканала: развитие человека как личности, содействие позитивным изменениям в обществе. Позитивные изменения . Репортаж-интервью с генеральным продюсером 1РНК.

1РНК: 1rnk.ru

0:24 Говорить о позитивном! Первый Российский Национальный телеканал.
3:01 Почему ТВ транслируют в основном негативные новости?
5:19 «Деятели искусства влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые!»
7:02 Новый новостной тренд 21 века. Национальная политика канала.
11:32 «Говорить правду стало проще». Легко ли находить позитивные новости?
15:53 Роль ТВ в напряжении отношений между Россией и Украиной.
18:37 Телеведущих провоцируют на «грязь».
23:21 Принципиальное отличие 1РНК от остальных телеканалов. Цели и задачи канала.

Юлия Фёдоровна Шамаль: Генеральный продюсер «Первого Российского Национального канала», журналист, телеведущая.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
6+

Делитесь своим, мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео.
_ БЛАГОДАРИМ!_
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
НАЖМИТЕ колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
НАПИШИТЕ нам в комментариях
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!

#тв #новости #1РНК

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vszm546eyrw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разврати женщин и ты уничтожишь нацию
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
ПРОФАНАЦИЯ ЕВРЕАЗИЙСКОЙ ИДЕИ
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
Молоко наизнанку
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18408 9364
    BlackCat час назад

      Посыл таков – не верьте эфирным СМИ, верьте нам.
      И национализм, эмоции, верный признак подвоха.
      Слышащий да услышит.
      А к каналу стоит присмотреться.
      Хотя бы для того, чтобы понять итоговую повестку.
      Пока – осуждение, выделение, сравнение.
      Разделяй и властвуй на практике в инфополе.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru