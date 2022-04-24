СМИ влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые.Рады представить вам Первый Российский Национальный телеканал (1РНК), направленный на сохранение и умножение российских культурных и нравственных ценностей. Миссия телеканала: развитие человека как личности, содействие позитивным изменениям в обществе. Позитивные изменения . Репортаж-интервью с генеральным продюсером 1РНК.

1РНК: 1rnk.ru

0:24 Говорить о позитивном! Первый Российский Национальный телеканал.

3:01 Почему ТВ транслируют в основном негативные новости?

5:19 «Деятели искусства влияют на здоровье нации гораздо больше, чем все медики вместе взятые!»

7:02 Новый новостной тренд 21 века. Национальная политика канала.

11:32 «Говорить правду стало проще». Легко ли находить позитивные новости?

15:53 Роль ТВ в напряжении отношений между Россией и Украиной.

18:37 Телеведущих провоцируют на «грязь».

23:21 Принципиальное отличие 1РНК от остальных телеканалов. Цели и задачи канала.

Юлия Фёдоровна Шамаль: Генеральный продюсер «Первого Российского Национального канала», журналист, телеведущая.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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