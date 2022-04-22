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Претензии недружественного государства

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В ответ на очередные японские территориальные претензии связанные с заявлениями о том, что Южные Курилы являются "незаконно-оккупированными" Россией, Кремль заявил, что все 4 острова на которые претендует Япония являются неотъемлемой частью РФ.
Также Япония была названа недружественным государством.
В свете текущих реалий пора бы денонсировать декларацию 1956-го года, которая предусматривала возможность передачи Японии двух островов при заключении мирного договора. На текущем этапе, она уже напрямую противоречит Конституции РФ и позиции военно-политического руководства страны.

Также стоит помнить, что Япония является неполностью субъектным государством, находящимся в состоянии военно-политической зависимости от США, в условиях фактически продолжающейся с 1945-го года оккупации территории Японии американскими войсками. В этой связи, любая уступка Японии де-факто является уступкой США.
Свой шанс на 2 острова по декларации 1956-го года Япония упустила, пытаясь получить 4. Теперь этот поезд ушел. Надо лишь закрыть эту дверь окончательно, ликвидировав документ, который создавал основу для таких переговоров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7573210.html
Метки: курилы, курильские острова, Россия, США, Япония
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