Сегодня Запад пытается максимально изолировать нашу страну от мировой экономики «вырвать… из мирохозяйственных связей». Заставить нас деградировать, запустить процесс распада нашей экономической системы.

Отстоять экономическую независимость будет непросто. «Просадка» российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, по оценке первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, выступившего на днях в Совете Федерации, уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда. Из-за международных санкций транспортная система страны оказалась под двойным ударом: жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки. Всё это, конечно, подпортило картину нашей экономики. Однако «замысел наших геополитических противников», по мнению того же Белоусова, терпит очевидный крах. В своей попытке затянуть на России эти четыре кольца блокады – торговой, финансовой, транспортной и гуманитарной – Запад явно проигрывает.

Изолировать такую огромную страну, как Россия, невозможно. Наша страна и в условиях санкций будет развивать свои собственные технологии и компетенции взамен тех, что раньше могла покупать за нефтедоллары.

Но лёгкой жизни, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. «Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, – подтвердила Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчётом в Госдуме. Но российская экономика, по её словам, «сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции».

На первоначальную перестройку экономики председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отводит два года. Процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займёт гораздо больше времени. Не будем гадать, сколько лет потребуется стране, чтобы обрести полную экономическую независимость и неуязвимость от внешних факторов. Хорошо уже то, что в правительстве и парламенте есть настрой на работу по ускоренному импортозамещению.

На повестку дня выходит новая промышленная политика, целью которой должно стать построение самодостаточной экономики, способной на 90% обеспечить свою страну всем необходимым. При наших природных ресурсах это вполне возможно, хотя работа предстоит огромная.

Ведь мы привыкли жить на всём готовеньком, закупая за границей даже гвозди. Чтобы обрести экономическую самостоятельность и свободу, придётся наладить множество производственных цепочек: в нефтехимии – от добычи нефти до выпуска изделий из пластмасс, в металлургии – от выпуска поковок до широкого ассортимента легированных сталей, титановых прутьев, алюминиевых дисков. В сельском хозяйстве возродить семеноводческие и племеноводческие объединения, научиться производить свои кормовые добавки.

По расчётам учёных, предложения отечественных производителей, исходя из имеющегося спроса, могут оцениваться в 18-20 трлн рублей. Для создания такого огромного рынка потребуются большие вложения в производство – примерно треть ВВП в год. Теперь, когда деньги от экспорта будут напрямую идти в бюджет, ничего не мешает поддержать своего производителя.

Нашей стране, вписанной в глобальные производственно-торговые цепочки, будет непросто полностью восстановить производственный цикл на каждом предприятии, машиностроительном заводе или ферме на основе предложений отечественной промышленности. Придётся учиться превращать дарованные нам природой сырьевые ресурсы в своё богатство, а не ждать, пока его переработают в Китае, Европе или Америке и привезут нам башмаки, мебель, компьютеры и смартфоны. Ориентир на всё, сделанное у нас, позволит выстоять в мире, который трясёт от роста цен на сырьё и энергоносители, растущего недоверия к доллару и риска войн.

У нас есть всё, чтобы добиться устойчивого экономического процветания даже в эпоху самых жестких кризисов. И это должны зарубить у себя на носу те, кто по-прежнему склоняется к глобальному разделению труда.

В нынешней гибридной войне враг вовсю использует сильную зависимость нашей страны от импорта, причём не столько от готовых потребительских товаров, сколько от мелочовки, без которой не сойдёт с конвейера автомобиль или трактор.

Да, сегодня ещё очень велика зависимость российского агропрома от ввозных селекционных семян, яиц для разведения кур-бройлеров, племенных быков, витаминных присадок и комбикормов. Но многое из этого уже производят в регионах, хотя пока в недостаточных количествах.

Для ускоренного удовлетворения спроса, очевидно, придётся вводить особый порядок управления народным хозяйством, вспомнив опыт военного времени и мобилизационной экономики. Жёсткое планирование пригодится и на случай, если беспрецедентные западные санкции сбросят весь мир в тяжёлый глобальный кризис. Переход на новые рельсы управления будет происходить постепенно. Задача номер один – как можно скорее восстановить прежние производственные отношения, сменить логистическую линейку.

Для того, чтобы импортозамещение превратить в импортоопережение, неплохо создать стратегический орган, который бы занялся форсированием новой индустриализации наподобие Национального агентства проектного управления (НАПУ) Узбекистана, отвечающего за промышленное развитие и модернизацию экономики. Наши экономисты предлагают создать Высший экономический совет (ВСЭ) с непосредственным участием общественных объединений и ассоциаций отраслевых промышленников и аграриев, которые помогло бы правительству быстрее ориентироваться в динамично меняющейся ситуации. Специалистов и производственников, собранных во ВСЭ, можно было бы привлечь к созданию законов и постановлений. Они смогли бы подсказать свои решения по развитию всёго, что позволит нам сэкономить ресурсы, рабочую силу, открыть новые индустрии и возможности, свести к минимуму импортную зависимость. В Высший экономический совет также могли бы войти учёные, инноваторы, изобретатели и конструкторы, – люди, способные дать стране новейшие технологии и направления прорыва, которые способны не просто заменить импорт, а открыть путь к экспансии российских товаров и услуг на рынки других стран.

Все восемь лет под возрастающим давлением западных санкций у нас велась работа по импортозамещению. В нашей стране строились сотни новых промышленных предприятий, выстаивались технологические цепочки, чтобы создать условия для продовольственной и технологической безопасности.

Не всё ещё удалось сделать, в каких-то отраслях мы сильно проигрываем Западу, но те шаги на поддержку отечественного производителя, которые предпринимает правительство, внушают надежду, что в скором времени мы сможем преодолеть отставание.

Главное, чтобы обозначенные правительством направления и меры по преодолению санкционного давления были ориентированы не на решение сиюминутных задач, а на перспективу. Поддержка отечественных производителей льготами, дешёвыми кредитами, субсидиями, госзакупками очень скоро даст о себе знать. Стране, производящей лучшие в мире космические корабли и другую сложнейшую технику, под силу освоить выпуск потребительских товаров, не уступающих западным аналогам. Достаточно вспомнить советский опыт, когда предприятия ВПК по конверсии смогли наладить массовое производство товаров народного потребления.

Когда стало ясно, что теперь мы должны летать только на своих самолетах, выяснилось, что детали для гигантов авиационной промышленности планетарного масштаба «Боинг» и «Эйрбас» изготавливают… в российском городе Рыбинске.

Теперь современное высокотехнологичное производство, научившееся конкурировать на международных рынках в самых жёстких условиях, готово послужить нашему авиапрому.

Как известно, потребление композитных материалов на душу населения в России в несколько раз меньше, чем в других развитых странах, к решению проблемы подключили особую экономическую зону «Алабуга». За довольно короткий срок здесь удалось создать лучший в мире уникальный материал под названием «аристар». Изготовленная из него пластина шириной 5 мм и весом 2 грамма оказалась прочнее стали или авиационного алюминия и способна выдерживать груз более 500 кг. Применение такого материала в авиационной, космической, судостроительной, атомной промышленности, в противопожарных технологиях сулит прекрасные перспективы.

Развитию отечественной композитной базы мешает нехватка своего сырья, оборудования, кадровый голод, пробелы в нормативной документации. Ситуация постепенно выправляется. Санкции заставляют нас в ускоренном порядке полностью заместить импорт компонентов для перспективного российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 и отечественной космонавтики. Свои композиты уже используются при производстве современных истребителей и беспилотников для военных нужд. Так что, судя по всему, шансы на замещение импортных композитов во многих сферах промышленности вполне реальны.

В новой реальности нелегко будет перестроиться бизнесу, привыкшему действовать по старой схеме: купил дешевле – продал дороже, тратить деньги на удовольствия.

Усмирить их аппетиты перекупщиков должно государство, задав правильные направления национальной промышленной политики, чтобы любой предприниматель понял, что производить социально-значимых товары престижно и выгодно, а набивать цену себе дороже.





