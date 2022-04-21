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Русские физики против внешних угроз. Сможем ли мы противостоять возможным атакам

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О технологиях, которые могут помочь противостоять возможным опасностям в сельхоз-сфере, а также о других ведущихся сейчас разработках российских физиков рассказывает в интервью Игорю Нагаеву сфере руководитель Центра Биофотоники Сергей Гудков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zfzQT922ySA
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