Русские физики против внешних угроз. Сможем ли мы противостоять возможным атакам
О технологиях, которые могут помочь противостоять возможным опасностям в сельхоз-сфере, а также о других ведущихся сейчас разработках российских физиков рассказывает в интервью Игорю Нагаеву сфере руководитель Центра Биофотоники Сергей Гудков.
Канал ДЕНЬ на других платформах:
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297