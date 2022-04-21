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О перспективах переговоров

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Относительно переговоров.

1. Их имитация и профанация будет продолжаться. Отличий от Минска-2 тут все меньше и меньше.

2. США и Британия не дадут остановить боевые действия. Управляя режимом в Киеве, им достаточно легко манипулировать вопросом переговоров.

3. Накачка оружием Украины будет продолжаться с дальнейшим расширением номенклатуры поставок.

4. Обозначенные цели – затянуть активные боевые действия до конца 2022-го или еще больше. Насколько получится.

5. Демографические и материальные потери Украины не существенная плата для реализации глобальных стратегических устремлений США.

Поэтому в какие-то успешные политические урегулирования не верится совсем.
Не видно причин, по которым США должны были бы останавливать эту войну.

Войну с аналогичной конфигурацией США стремятся сконструировать и вокруг Тайваня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7571146.html
Метки: война на украине, Россия, США, Украина, холодная война
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3911 3327
    Андрей Попов 46 мин. назад

      “Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его.”
      https://t.me/bulbe_de_trones/667

      • 14701 13637
        KTАндрей Попов 41 мин. назад

          А зачем штурмовать? Терять жизни и средства?
          Все входы выходы известны,взорвать и залить бетоном,оставить один выход, дать 1 час на размышление.Не выдут,точно также заблокировать и вся недолгая,дешево и сердито.
          Переговоры ведутся от балды и ничего не значат,а встречаться с Зеленским Путин тем более не будет.

          • 22208 20714
            жора шаповKT 35 мин. назад

              Там кто-то есть. Большой и важный по инфе. Попал, как кур в ощип. Или внутри баланс из 2-х групп , и контролируют друг друга. Или кто-то особо ценный в заложниках. Поэтому выйти могут только под 150 % гарантии. Или выйти вообще не должны. Или игра в ложь. Поэтому хотят дождаться. Крайне хотят, чтобы получить ответ. Питьевая вода решит проблему. Вернее, её отсутствие. Или “надоест” ждать,- и выкурят с помощью таблицы Менделеева..

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