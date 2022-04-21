О перспективах переговоров
Относительно переговоров.
1. Их имитация и профанация будет продолжаться. Отличий от Минска-2 тут все меньше и меньше.
2. США и Британия не дадут остановить боевые действия. Управляя режимом в Киеве, им достаточно легко манипулировать вопросом переговоров.
3. Накачка оружием Украины будет продолжаться с дальнейшим расширением номенклатуры поставок.
4. Обозначенные цели – затянуть активные боевые действия до конца 2022-го или еще больше. Насколько получится.
5. Демографические и материальные потери Украины не существенная плата для реализации глобальных стратегических устремлений США.
Поэтому в какие-то успешные политические урегулирования не верится совсем.
Не видно причин, по которым США должны были бы останавливать эту войну.
Войну с аналогичной конфигурацией США стремятся сконструировать и вокруг Тайваня.
“Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его.”
https://t.me/bulbe_de_trones/667
А зачем штурмовать? Терять жизни и средства?
Все входы выходы известны,взорвать и залить бетоном,оставить один выход, дать 1 час на размышление.Не выдут,точно также заблокировать и вся недолгая,дешево и сердито.
Переговоры ведутся от балды и ничего не значат,а встречаться с Зеленским Путин тем более не будет.
Там кто-то есть. Большой и важный по инфе. Попал, как кур в ощип. Или внутри баланс из 2-х групп , и контролируют друг друга. Или кто-то особо ценный в заложниках. Поэтому выйти могут только под 150 % гарантии. Или выйти вообще не должны. Или игра в ложь. Поэтому хотят дождаться. Крайне хотят, чтобы получить ответ. Питьевая вода решит проблему. Вернее, её отсутствие. Или “надоест” ждать,- и выкурят с помощью таблицы Менделеева..
Однако в любом случае вход-выход должен остаться один.Химией не рискнут,да и объём химии большой нужен,а вот запустить вирус через вентиляцию можно,жаль нет вируса”срачки”,это была бы эпическая сдача.))))
В воде – микробы.
Ну да,но у них наверняка есть обеззараживающие средства.