Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что нашей стране дефолт не грозит. Об этом она заявила на пленарном заседании в Госдуме во время обсуждения годового отчёта Центробанка.

«Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», – сказала она.

Когда был поднят вопрос о заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом, Набиуллина отметила, что Банк России намерен оспаривать это и будет «использовать все доступные юридические механизмы для этого».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил: «Мы ресурсы не потеряли — их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить… У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, ещё и проценты выплатят. Надо в это верить».

Он призвал обратить внимание на то, что в этом есть и вина депутатов. «Мы ответственны тоже. Мы каждый год принимали отчёты: с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся и активы вернём», — призвал Володин.

Сегодня Госдума одобрила назначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка на новый срок полномочий: с 24 июня этого года – на пять лет. Её кандидатуру, в соответствии с пунктом «г» ст. 83 Конституции ранее внёс президент РФ Владимир Путин.

Полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх поддержал это решение. «Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает», — заметил он.

Володин же пояснил, что сегодня нашей стране объявлена экономическая война, с 2014 года Россия живёт в условиях санкций и вызовов, кроме того, два последних года были пандемийными, поэтому, по его словам, ко всем кадровым вопросам необходимо подходить сверхответственно.

«Несомненно одно: мы с 2014 года идём без потрясений», — указал он.

«Мы сегодня столкнулись с серьёзными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом. Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике», — заключил спикер ГД.

Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. По закону председатель ЦБ назначается на должность Госдумой, но один и тот же человек не может занимать этот пост более трёх сроков подряд.

Первый срок Набиуллиной длился четыре года, затем в 2017 году её полномочия были продлены уже на пять лет в связи с изменением законодательства.

По материалам сайта ГД РФ, РИА Новости, RT, Ленты.ру