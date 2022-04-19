Розовка входит в ДНР
По итогам народного схода в поселке Розовка Запорожской области, жители решили присеодиниться к Донецкой Народной Республике.
Пока что временно. Но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.
Таким образом ДНР приросла территорией Розовского района.
Сама схема позволяет и дальше явочным порядком расширять территорию ДНР на запад по мере освобождения территории Украины от нацистов.
Давно (с 24.02.22) наблюдаю слабые потуги пропагандистов РФ переключить остатки моска (кто сохранил) украинского стада аборигенов с программы “Вона (РФ) напала на Украину” на какую-нибудь другую. Можно попробовать хотя бы на промежуточную – заменить дату и посыл (точку отсчёта). Например, – кого не спросишь – “Когда война началась ?” Ответ один – 24 февраля. А по факту – с 15 на 16 февраля резко выросло количество обстрелов городов Донецк и Луганск ( именно населения в них). И продолжалось это до 24.02.22. Отсюда большое количество беженцев в РФ за 8 и более дней. Нигде не встретил попытку переключить “начало отсчёта” в головах. А можно было бы попробовать из каждого утюга хоть так..