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Розовка входит в ДНР

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По итогам народного схода в поселке Розовка Запорожской области, жители решили присеодиниться к Донецкой Народной Республике.
Пока что временно. Но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.
Таким образом ДНР приросла территорией Розовского района.
Сама схема позволяет и дальше явочным порядком расширять территорию ДНР на запад по мере освобождения территории Украины от нацистов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7568582.html
Метки: война на украине, ДНР, донецкая народная республика, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22184 20690
    жора шапов 28 мин. назад

      Давно (с 24.02.22) наблюдаю слабые потуги пропагандистов РФ переключить остатки моска (кто сохранил) украинского стада аборигенов с программы “Вона (РФ) напала на Украину” на какую-нибудь другую. Можно попробовать хотя бы на промежуточную – заменить дату и посыл (точку отсчёта). Например, – кого не спросишь – “Когда война началась ?” Ответ один – 24 февраля. А по факту – с 15 на 16 февраля резко выросло количество обстрелов городов Донецк и Луганск ( именно населения в них). И продолжалось это до 24.02.22. Отсюда большое количество беженцев в РФ за 8 и более дней. Нигде не встретил попытку переключить “начало отсчёта” в головах. А можно было бы попробовать из каждого утюга хоть так..

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