Новости о нападениях сторонников киевского режима на Украинскую православную церковь приходят сегодня практически ежедневно. 28 марта так называемая тероборона захватила православного священника прямо в храме города Смела Черкасской области. 30 марта боевики «Азова»* при отступлении расстреляли храм УПЦ из танка. В тот же день средства массовой информации сообщили об обстреле украинскими боевиками находящего на территории Луганской народной республики храма, в котором прятались люди. В селе Никольское на юге ДНР украинские нацисты, убегая, разгромили православный монастырь…

8 апреля стало известно о захвате украинскими боевиками настоятеля одного из православных храмов Днепропетровской области. Батюшку обвинили в том, что он якобы поучал паству помогать русской армии. Ранее так называемые украинские «правоохранительные органы» хвастались тем, что выявили среди священников УПЦ «шпионов».

26 и 28 марта текущего года в Верховной раде были зарегистрированы два законопроекта о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Либеральные скептики могли бы назвать это эмоциональной реакцией украинских националистов на российскую спецоперацию, если бы не одно большое НО.

«Разогрев» ненависти к традиционному православию начался несколькими месяцами ранее. И сейчас речь идет даже не о том масштабном процессе, который стартовал еще в начале 1990-х и активизировался после госпереворота 2014 года.

В конце 2021 года украинские политики устроили жестокую целенаправленную атаку на православие под видом «синхронизации» духовной жизни Украины с европейской.

16 ноября 2021 года стало известно о том, что депутаты Верховной рады приняли закон, согласно которому 25 декабря («католическое» Рождество) стало официальным выходным днём. Выглядело это по меньшей мере странно, так как количество католиков римского обряда в «незалежной» составляет, по самым смелым оценкам, около 500-800 тыс. человек (порядка 1-2% от гипотетического населения страны). Количество проживающих на Украине мусульман и иудеев – ненамного меньше, однако их религиозным праздникам никто даже не думает предоставлять официальный статус.

При этом, согласно данным социологических опросов, 77% жителей Украины отмечают и будут отмечать Рождество только 7 января.

Таким образом, с точки зрения количества людей, празднующих Рождество 25 декабря, введение государственного выходного дня не имело никакого смысла. Зачем было принято такое решение, стало известно чуть позже. В декабре 2021 года на Украине развернулась агрессивная информационная кампания с требованием перенести празднование православного Рождества на 25-е число.

Во Львове известным националистом Богданом Панкевичем (экс-депутатом Львовского горсовета и бывшим почетным консулом Нидерландов на Украине) было снято 45-секундное агитационное видео. На нем два русскоязычных невзрачных мужчины (под которыми явно подразумеваются жители Юго-Востока) 2 января гуляют по Львову и ищут, где им опохмелиться.

«Ух, эти галицкие шмурдяки похлеще наших. Пивка бы для опохмелки, га? Пошли в кабак», — разговаривают они между собой. А потом решают узнать дорогу у местного «интеллигента».

«О, давай у местного спросим, чё тут работает», — говорит один из парней, и обращается к мужчине на улице, поздравив его с Новым годом и наступающим Рождеством.

«И вам хорошего года, но Рождество мы уже отпраздновали», — отвечает львовянин на видео.

«Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски… Валим домой короче», — говорят удивленные парни и быстро уходят.

Оканчивается видео призывом: «Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря!», также звучит финальный лозунг: «Рождество с миром — вакцина против “Русского мира”».

И все это под знаменитую рождественскую мелодию «Щедрика» (известную во всем мире, как рождественская колядка «Carol of the Bells») украинского композитора Николая Леонтовича, который, кстати, родился в Российской империи, учился в Санкт-Петербурге и работал при советском Народном комиссариате просвещения.

«То есть идет четкий посыл, что те, кто не хотят отмечать Рождество по католическому календарю — могут уезжать из Украины. Причем с ними прямо связываются русские», — констатируют журналисты издания «Страна.UA».

В подводке к видео указывается: «Еще один аргумент, чтобы отдалиться от путинской Москвы и ее “Русского мира” – праздновать Рождество со всем цивилизованным миром 25 декабря. Львов – европейский город и гостям-невеждам и украинофобам здесь некомфортно. И это логично, потому что “совковый” менталитет все больше и больше не вписывается в дух города музеев, книг и новых технологий».

Жители Юго-Востока, говорящие на русском языке и празднующие Рождество 7 января, представлены в ролике откровенными «недочеловеками».

«Ну и классика от украинского “Радио тысячи холмов”: ободранные похмельные русскоязычные православные с Юго-Востока, которых типа чморит аккуратненький львовянин-католик», — прокомментировал ролик редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев (сейчас брошенный украинскими властями в тюрьму по обвинению в якобы незаконном хранении взрывчатки, которую ему подбросили в бачок для белья во время обыска).

«Эта реклама не совсем адекватна … так исторически сложилось, что большая часть Украины не такая, как Львов, поэтому нужно искать компромиссы и вести разъяснительную работу, а не с бухты-барахты хотеть немедленного воплощения идей, которые хочет Львов», — написала блогер Андриана Змысла.

Тем не менее видео начало активно разноситься националистическими провластными «ботами», а русофобствующие радикалы оставляли под ним хвалебные нацистские комментарии.

«Мы еще на один шаг отдаляемся от имперского дискурса “тюрьмы народов”. И в то же время демонстрируем единство с цивилизованным миром, общность традиций и менталитета», — заявил в соцсетях глава ивано-франковского подразделения «Галицкой партии» Олег Саик.

Зачем весь этот пиар заведомо непопулярного в народе и несущего раскол «послания»?

Все указывает на то, что киевский режим в конце 2021-го-начале 2022-го года хватался за любую возможность, чтобы разжечь ненависть ко всему, что отражает духовную связь Украины и России. Такая активизация информопераций против УПЦ явно указывала на то, что официальный Киев готовится к действиям и на других фронтах.

Еще около года назад, весной 2021-го года, Владимир Зеленский провел тотальную зачистку информационного поля, запретив любые оппозиционные СМИ и Интернет-ресурсы, а затем начал националистическую накачку населения, которая в начале нового 2022-го года достигла откровенно истерических нот. Судя по информационному сопровождению, переход киевского режима к «горячей фазе» военной операции, как минимум против Донбасса, а как максимум и против России, был уже предопределен.





