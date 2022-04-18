ФСБ России обнародовала копии архивных документов, свидетельствующих о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки «Смерш», в годы Великой Отечественной войны внёсших большой вклад в борьбу с разведывательно-диверсионными подразделениями гитлеровцев. Материалы опубликованы к очередной годовщине создания главного управления контрразведки (ГУКР) Наркомата обороны (НКО) СССР и Управления контрразведки (УКР) «Смерш» Наркомата Военно-морского флота (НКВМФ) СССР (19 апреля 1943 года). Аббревиатура «Смерш» была взята от словосочетания «смерть шпионам!».

Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена чётко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах.

«Смерш» в первую очередь боролся против подрывной деятельности абвера – подразделения верховного командования вермахта, которое занималось разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии.

Главным достижением «Смерша» является то, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб, так как ни один стратегический план советского командования враг не узнал. При этом в рядах Красной армии и в её тылу не произошло ни одного антисоветского выступления, на что так надеялись в Германии.

Одной из самых результативных зафронтовых операций советских военных контрразведчиков в первые годы войны стало внедрение агента Михайлова (Алексея Семёновича Соболева) в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, подчинённую диверсионной «Абверкоманде 203» («АК 203») при разведотделе группы армий «Центр», которая осуществляла подготовку и заброску разведчиков-диверсантов в прифронтовую полосу и советский тыл.

После перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, Михайлов смог заинтересовать немецкую разведку и был вначале зачислен в подразделение «Русской освободительной армии» генерала Власова, а затем в качестве курсанта – в Смоленскую диверсионную школу. Там он убедил 12 курсантов после переброски в тыл СССР вместо выполнения заданий врага явиться с повинной в советские органы госбезопасности и поручил одному из них передать военной контрразведке свой письменный отчёт о проделанной за линией фронта работе.

Кроме того, Михайлов смог убедить сотрудничать с ним агента абвера, бывшего начальника штаба батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, также сумевшего отговорить 17 курсантов отказаться от проведения диверсий в советском тылу. При этом Соболев и Голокоз внедряли своих людей для обеспечения сдачи диверсантов сотрудникам советской контрразведки в каждую забрасываемую немцами в тыл СССР группу.

Затем, в конце января 1943 года, Михайлов был переправлен на «большую землю» с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе абвера, Голокоз ещё некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие.

В июле 1943 года он смог предупредить партизан 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции и вывести отряд карателей под огонь партизан. В результате этого 84 немца были взяты в плен, а Голокоза переправили за линию фронта.

О самоотверженной работе зафронтовых агентов в тылу врага было доложено лично Иосифу Сталину в спецсообщении за подписью руководителя ГУКР «Смерш» Виктора Абакумова от 12 августа 1943 года. А на следующий день Абакумов направил на имя Сталина представление к награждению Голокоза и Соболева орденами Красного Знамени.

Примечательно, что в целях сохранения секретности даже на уровне документов, уходивших к Сталину, машинистка, набиравшая текст, вместо фамилий агентов ставила прочерки. Фамилии Голокоза и Соболева вписывались от руки перед отправкой документа адресату.

В феврале 1944 года Соболев в составе оперативно-чекистской группы «Смерша» был вновь заброшен в тыл врага. 8 мая того же года при возвращении с задания он попал в засаду карателей и, уходя от преследования, подорвался на мине и погиб.





По материалам сайта ФСБ, РИА Новости, Regnum