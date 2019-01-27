Новости Украины и Новороссии 27 января 2019

Удостоверение кандидата в президенты Украины получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Согласно соцопросам, именно она возглавляет рейтинг претендентов на пост главы государства. Выборы пройдут на Украине 31 марта.

29 января документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) должен подать нынешний президент Пётр Порошенко. Его конкурентом, помимо Тимошенко, социологи называют актёра Владимира Зеленского. Шоумен подал документы в ЦИК 25 января и всерьёз рассчитывает на победу в предвыборной гонке.

Ещё один представитель творческой профессии певец Святослав Вакарчук, ранее заявивший о своих политических амбициях, пока не принял окончательного решения о выдвижении на пост главы государства.

Юлия Тимошенко общается с избирателями

На текущий момент, по данным ЦИК Украины, «корочку» кандидата в президенты получили 20 человек. Среди них председатель Радикальной партии Олег Ляшко, один из лидеров движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, мэр Львова Андрей Садовый, глава партии «Наши» Евгений Мураев, член «Оппозиционного блока — Партии мира и развития» Александр Вилкул.

Военное положение и «томос-тур»

Как сообщает источник RT в администрации президента Украины, Пётр Порошенко решительно настроен на победу в избирательной кампании. В настоящее время он проводит переговоры с главами регионов и городов, аккумулируя «административный ресурс». Своими ключевыми противниками Порошенко небезосновательно считает Тимошенко и Зеленского.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», важное преимущество Тимошенко заключается в том, что она представляет собой более компромиссную фигуру. Её кандидатуру якобы поддерживает крупный бизнес, который недоволен тем, что окружение Порошенко «контролирует все ключевые отрасли экономики».

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии, эксперт Ассоциации военных политологов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Порошенко рассчитывает обойти Тимошенко с помощью пиара на конфликте в Керченском проливе и «успехах» в сфере укрепления армии.

«Произошедшее в конце прошлого года обострение отношений с Россией и „пленение” украинских моряков было выгодно Порошенко. Я не сомневаюсь, что именно он спровоцировал инцидент с проходом украинских кораблей через Керченский пролив. В итоге он продавил введение военного положения, хотя полностью его план не сработал и оно было утверждено только на 30 дней», — напомнил Кошкин.

Ещё одной темой предвыборного пиара Порошенко Кошкин назвал получение Киевом томоса от Вселенского патриархата в начале января 2019 года. В результате на Украине путём слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви была образована новая религиозная организация — Православная церковь Украины (ПЦУ).

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) и президент Украины Пётр Порошенко

Порошенко считает получение томоса одним из важнейших событий в истории Украины. По его словам, без независимой церкви якобы невозможно создать независимое государство. В рождественском поздравлении действующий президент заявил, что появление ПЦУ позволило освободить украинскую «древнюю церковь из московской неволи».

Читайте также: Пока Порошенко ругал Тимошенко, она ела йогурт: украинская политкомедия в Давосе (+ФОТО, ВИДЕО)

С целью демонстрации гражданам Украины томоса, который представляет собой письменный документ, Порошенко посетил Волынь, Ровно, Черкассы, Житомир, Борисполь, Винницу. Журналисты прозвали визиты Порошенко «томос-туром».

«333 года назад на украинскую церковь было надето московское ярмо. Все эти годы поколения украинцев молились, чтобы Господь послал нам независимость, автокефалию поместной церкви», — говорил Порошенко во время посещения Ровно.

В беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко обратил внимание, что «томос-тур» стартовал до подачи Порошенко документов в ЦИК. Тем не менее получение автокефалии действующий президент активно использует в собственных политических целях, что является прямым вмешательством государства в дела церкви и духовную жизнь общества, указывает Ищенко.

«Порошенко не зарегистрировался в качестве кандидата, но уже ведёт предвыборную кампанию, хвастаясь мнимой церковной независимостью. Ему позволяется объезжать все регионы, собирать людей, проводить агитацию в свою поддержку. Порошенко пытается продемонстрировать избирателям, что без „единой церкви” Украине не прожить, а томос — это его заслуга», — пояснил Ищенко.

Источник RT в партии «Самопомощь» заявил, что Порошенко и его главный конкурент Тимошенко приписывают себе абсурдные достижения и выступают с невыполнимыми обещаниями. В частности, он отметил, что лидер «Батькивщины» «тешит украинцев мыслью о снижении цены на газ», а действующий президент убеждает избирателей, что ПЦУ изменит жизнь в стране в лучшую сторону. По мнению собеседника RT, «лидеры гонки пойдут на всё, чтобы победить».

Пётр Порошенко выступает перед украинцами

«Окончательное решение за США»

24 января Оболонский райсуд Киева огласил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Бывший глава государства, с февраля 2014 года находящийся в России, получил 13 лет заключения за подготовку, развязывание и ведение «агрессивной войны». Объявление вердикта вызвало большой резонанс в украинских медиа.

Читайте также: Военное положение: Порошенко подписал указ о секретном решении СНБО (ДОКУМЕНТ)

Ростислав Ищенко полагает, что информационная шумиха вокруг приговора экс-президенту также послужит поводом для предвыборного пиара на Украине. По его словам, фигура Януковича символизирует «отживший режим», а вынесенный судом обвинительный вердикт — победу «всего светлого и нового над старым».

«Гипотетически это позволяет кандидатам в президенты вернуться к идее „майдана” и рассказать, как они героически боролись с режимом Януковича. Однако это вряд ли сработает. Обещания „революции достоинства” выполнены не были. К тому же на дворе уже не 2014 год, когда критика Януковича и требование расплаты за „ограбление” страны приносили очки», — отметил Ищенко.

Источник RT в партии «Народный фронт» сообщил, что реальные шансы на победу есть только у двух кандидатов: Порошенко и Тимошенко. Ляшко, Зеленский и другие претенденты воспользуются выборами, чтобы попасть в Верховную раду. Аналогичной точки зрения придерживается и Анатолий Кошкин.

Майдан Незалежности в Киеве во время столкновений митингующих и сотрудников милиции

«Все, кроме Тимошенко и Порошенко, понимают, что президентами не станут, но они преследуют иные цели. Прежде всего это поднятие рейтинга для дальнейшей политической деятельности или игра в пользу своего спонсора, как у Зеленского, который связан с олигархом Коломойским.

Всего будет зарегистрировано более 20 человек. Очевидно, что часть из них будут играть роль „технических кандидатов”, отбирающих голоса у более популярных персон», — пояснил Кошкин.

Ростислав Ищенко убеждён, что нынешняя предвыборная кампания на Украине будет такой же грязной и нечестной, как и все предыдущие. По мнению эксперта, кандидаты пойдут на различные ухищрения, чтобы добиться симпатии избирателей, однако в реальности президента Украины, как и в 2014 году, будут выбирать Соединённые Штаты.

«У меня нет сомнений, что подконтрольные кандидатам СМИ будут сливать немыслимое количество компромата. Кампания по очернению отдельных политиков идёт полным ходом уже сейчас. Наиболее жёсткое противостояние развернулось между Порошенко и Тимошенко.

После поражения один из них может оказаться в тюрьме или в могиле, если не покинет страну. В любом случае окончательное решение за США, но они со своими симпатиями пока не определились», — подчеркнул Ищенко.

Читайте также: Украина. «Жила грешно и умерла смешно» (ВИДЕО)

Алексей Заквасин, Алевтина Писаренко