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Ведьма и учёный: как Кеплер спас свою мать от казни за колдовство/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Ксения Чепикова в беседе с Егором Яковлевым рассказывает одну из самых пронзительных историй любви сына к матери и объясняет, как знаменитому ученому Иоганну Кеплеру удалось спасти свою мать от неминуемой гибели.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #КсенияЧепиковаЦИ #кеплер

Купить новую книгу Ксении Чепиковой «Наука ненависти. История смертельной вражды двух астрономов»: https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/34031-voyna-mirov-ii-chepikova-k

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NhGxI_tgSwI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 162 126
    Владимир zzz 47 мин. назад

      Почему в Европе в средние века ненавидели женщин, жгли заживо на кострах. Почему? Средние века эпоха географических открытий. Мужики из за моря тащили в дом венерические болезни. Пример сифилис из Америки. Виновата разумеется женщина. На Руси не было подобного беспредела. Совершенно верно, за океаны не плавали, заразу домой не привозили. В Китае баб на кострах то же не жгли. Нормальный мужик и нормальная женщина друг без друга тяжело.

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