Ведьма и учёный: как Кеплер спас свою мать от казни за колдовство/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Ксения Чепикова в беседе с Егором Яковлевым рассказывает одну из самых пронзительных историй любви сына к матери и объясняет, как знаменитому ученому Иоганну Кеплеру удалось спасти свою мать от неминуемой гибели.
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Почему в Европе в средние века ненавидели женщин, жгли заживо на кострах. Почему? Средние века эпоха географических открытий. Мужики из за моря тащили в дом венерические болезни. Пример сифилис из Америки. Виновата разумеется женщина. На Руси не было подобного беспредела. Совершенно верно, за океаны не плавали, заразу домой не привозили. В Китае баб на кострах то же не жгли. Нормальный мужик и нормальная женщина друг без друга тяжело.